丁真家乡成跨年热门搜索目的地 酒店预订量同比增长89%

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丁真家乡成跨年热门搜索目的地 酒店预订量同比增长89%

2020-12-03 20:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月3日 消息:最近，“甜野”男孩丁真因为纯真朴素的笑容走红网络，关于他的视频和图片也在各大社交网站以及短视频平台疯传。

12月1日，丁真入选央视网评选的“2020十大旅游事件”，称丁真的世界火爆全网反映出大家对纯净世界的向往。据悉，甘孜州理塘县已聘请丁真作为理塘县旅游大使，为当地旅游贡献力量。因为他的走红，其家乡四川甘孜州各地景区在旅游平台成跨年热门目的地。

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近一周，甘孜稻城亚丁、木格措等热门景区的预订量同比增长超50%。这些景区距离丁真所在的理塘县超200公里，因此间接带动四川出租车自驾游，预订量同比增长超100%。

去哪儿网数据显示，截至11月25日，四川甘孜地区酒店预定量较去年同期增长89%。去哪儿网2日召开的发布会上还预测，明年最有潜力目的地第一就是甘孜州。

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理塘旅投总经理杜冬表示:“希望把丁真爆红带来的洪水般的流量，变成一种水库式的流量进行蓄水，而不是一下泄完了。让丁真定型成为为家乡、为旅游、为文化、为公益代言的大使也好，网红也好。”

事实上，“丁真的世界”并非孤例。此前，新疆昭苏县副县长贺娇龙凭借在雪地上策马奔腾的飒爽英姿走红，带动了当地旅游业发展和农产品销售。

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