特斯拉盘前涨超3% 获高盛上调目标价至780美元

站长之家（ChinaZ.com）12月3日 消息:虽然本周二特斯拉曾因“大空头”Michael Burry 公开做空而导致股价一度暴跌超7%。不过很快，特斯拉股价又开始迅速回升。

周三美股盘后，高盛将特斯拉的评级从“中性”上调至“买入”，并将其目标价从455美元上调至780美元，这是目前华尔街投行给出的最高目标价。

截至发稿，特斯拉股价盘前涨3.12%，报价586.56美元，目前总市值为5391.85亿美元。

作为电动车市场的领先者，特斯拉的前景被高盛看好，且认为它的价值要高于市场预计。

今年以来，特斯拉股价已经经历了多次上涨，一年内涨幅已经高达500%，成为当前世界上市值最高的汽车制造商。

而特斯拉CEO马斯克的身家也不断增长。据彭博亿万富翁指数，特斯拉CEO马斯克身价增长了403%，达1386亿美元。

除了特斯拉之外，今年全球财富增长最快的十大富豪中，还有四位来自电动汽车行业，并且他们都是中国企业家。

其中，蔚来汽车创始人李斌身价增长1159%，达到74亿美元;小鹏汽车董事长何小鹏身价增长643%，达到98亿美元;理想汽车创始人李想身价增长616%，达到60亿美元;比亚迪董事长王传福:身价增长236%，达到141亿美元。