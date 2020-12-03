魔兽世界9.0盗贼单人爬塔高难度必过攻略 盗贼爬塔怎么通关

魔兽世界9.0开启以来，爬塔就成为了很多玩家的日常，目前只开放了最高难度3，很多盗贼玩家怕是叫苦不迭了，心能特别差，那么怎么才能必过爬塔难度3目前这样的难度呢?下面就来为大家分享一下魔兽世界9.0盗贼单人爬塔高难度必过攻略。

1、必过的一个最为重要的核心心能:拾取幻灭心能加盾，也就是拾取一点心能初期是加65点盾的心能。很多人乍看之下觉得这个技能非常垃圾，但是实际上这个心能是盗贼必过塔的T0级心能。

2、具体的方法，进塔有加盾的心能就选择加盾的心能，优先级为最高，因为心能可以叠加，也就是你选择了加盾的这个心能，第二次还可以选，加盾的数值会越来越高。

3、在爬塔进行到第三层的时候，在商人处第一时间购买，“贪婪的心能单元”，请务必记得第一时间购买，这是重中之重。

4、目前塔有6层，也就是说在第六层的boss是最大的挑战，这6层中只需要你注意以上两点就可以了，其他的心能选择随便，尽量高输出。

5、等到打到第六层，把所有幻灭心能用光，然后在商人处使用——贪婪的心能单元，能瞬间把商人变成一个心能单元，也就是能获得300还是400的幻灭心能，这时候你就知道盾为什么强了吧？

6、仅仅一级的盾心能就能为你提供2W多的盾，如果是3级，4级的话，那盾都7,8万，也就相当于你在自身的血量上加了7,8万的血量，而且你在塔中拿到的心能如果全清敌人的话，运气最差也有15个以上，好的运气有20来个。

7、那么除去盾的心能，实际上你能额外增强实力的地方非常多，面对boss最差也有将近5万的血量，加上回血药怎么都过了，更不用说你叠加了3级或者4级的盾，打到后面boss盾都破不你的。

8、所以盗贼单人爬塔就必须有这个思路，如果装备好并且是格里恩的话，可以尝试做其他的BD，毕竟有20星的刀刀烈火，输出非常暴力，如果你是其他盟约并且装等仅仅才130多的话，那么要过爬塔难度3就必须使用盾的心能。

9、强调一下盗贼单人爬塔敏锐必点抚慰之暗，潜行回血的，暗影之舞算潜行，所以在暗影之舞的阶段都是回血的阶段，特别是在打熔炉的时候。