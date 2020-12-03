亚马逊正谈判收购播客初创公司 Wondery，此前苹果有意收购

站长之家（ChinaZ.com）12月3日消息:据WSJ周三援引知情人士消息，亚马逊公司正就收购播客初创公司Wondery进行独家谈判，该公司估值超过3亿美元。这家科技巨头正在该不断增长的音频领域进一步推进。

在此之前，上个月的一份报告显示，苹果是少数几家表示有兴趣收购Wondery的公司之一。对于苹果来说，Wondery是一个有兴趣的收购目标，可能是因为它可以为苹果播客和Apple TV +提供助力。苹果最近一直在缓慢地扩大播客领域，推出了用于Apple TV +原创节目的配套播客，并于今年初收购了Scout FM播客应用程序。

WSJ 详细说明了为何收购Wondery如此引人注目:

Wondery是市场上最后一家大型独立播客公司，它可能为大型科技或媒体巨头提供进入快速增长市场的最后机会。Wondery的投资者包括Waverley Capital，Lerer Hippeau Ventures，Greycroft Partners和Advancit Capital等风险投资公司。

此前报道显示，Wondery最近一次在2019年6月的融资对该公司估值1亿美元。一名知情人士透露，Wondery今年的收入有望增长至超过4000万美元，其中约75%来自广告，其余来自对电视、Audible和Stitcher Premium等订阅服务以及Wondery今年夏季推出的自家高端订阅服务的授权收入。

这些知情人士称，交易谈判仍在进行中，并仍可能破裂。对此消息亚马逊和Wondery暂未回应。

另外在国内播客方面，随着即刻旗下的小宇宙App奔着解决中文播客痛点的目标应运而生，QQ音乐、网易云音乐这几家音频巨头目前也纷纷在最新的版本更新中加入了显著的播客入口，快手旗下播客App皮艇也正式登陆。不论国内国外，更多大公司开始入局播客也在今年掀起热潮。