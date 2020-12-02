2020百度沸点年度流行语出炉：打工人、爷青回上榜

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2020百度沸点年度流行语出炉：打工人、爷青回上榜

2020-12-02 21:07 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:继B站公布2020年度弹幕之后，2020百度沸点年度流行语榜单也正式出炉了，其中包括集美、一起爬山吗、u1s1等热词上榜。

根据《2020年度流行语》榜单显示，上今年网民搜索热度最高的十大流行语包括:

  • 集美:姐妹谐音

  • 一起爬山吗:出自电视剧《隐秘的角落》。

  • u1s1:“有一说一”的简写

  • 九漏鱼九年义务教育的漏网之鱼”的缩写

  • 爷青回:“爷的青春回来了”的简称

  • 上海名媛:‘共享经济”十级学者，在社交媒体上拼出自己的“名媛”生活。

  • 打工人:乐观上班族的自称

  • 突击式尽孝:形容在节日期间对父母进行短暂爆发式的关爱行为。

  • 七夕蛤蟆:借蛤蟆叫声“孤寡”来嘲笑朋友今年七夕还是单人狗

  • 深藏blue:谐音梗，即深藏不露

据了解，百度沸点“年底流行语”，展现了网民们在特殊一年里的态度表达，2020百度沸点完整榜单也将于近期发布，该榜单是百度基于网民搜索及资讯浏览数据发布的年度数据盘点。

除了年度流行语，今年的百度沸点还有年度关键词、年度国民骄傲、年度事件、年度泪点、年度生活方式、年度骄傲人物、年度热议人物、年度电视剧、年度综艺、年度小说、年度电影、年度知识热词、年度科技热词等数十个榜单，全面复盘2020年度记忆。

昨天，B站正式公布2020年年度弹幕，其中「爷青回」成为发布量最高的弹幕，弹幕TOP5还有「武汉加油」、「有内味了」、「双厨狂喜」、「禁止套娃」。

QQ截图20201201133606.jpg

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    早安打工人 商标

  • 百度2020年度流行语

    今日，百度APP百度沸点正式发布了2020年度流行语，它们分别是:集美、一起爬山吗、u1s1、九漏鱼、爷青回、上海名媛、打工人、突击式尽孝、七夕蛤蟆和深藏blue。

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