2020百度沸点年度流行语出炉：打工人、爷青回上榜

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:继B站公布2020年度弹幕之后，2020百度沸点年度流行语榜单也正式出炉了，其中包括集美、一起爬山吗、u1s1等热词上榜。

根据《2020年度流行语》榜单显示，上今年网民搜索热度最高的十大流行语包括:

据了解，百度沸点“年底流行语”，展现了网民们在特殊一年里的态度表达，2020百度沸点完整榜单也将于近期发布，该榜单是百度基于网民搜索及资讯浏览数据发布的年度数据盘点。

除了年度流行语，今年的百度沸点还有年度关键词、年度国民骄傲、年度事件、年度泪点、年度生活方式、年度骄傲人物、年度热议人物、年度电视剧、年度综艺、年度小说、年度电影、年度知识热词、年度科技热词等数十个榜单，全面复盘2020年度记忆。

昨天，B站正式公布2020年年度弹幕，其中「爷青回」成为发布量最高的弹幕，弹幕TOP5还有「武汉加油」、「有内味了」、「双厨狂喜」、「禁止套娃」。