骁龙875和A14哪个强 骁龙875和A14性能参数对比

高通骁龙875处理器将是2021年大多数安卓旗舰手机使用的处理器，会有很多用户将它和苹果的A14芯片进行对比，那么骁龙875处理器的性能和A14哪一个更强，这里我们来对比下骁龙875和A14的性能参数。

1、骁龙875采用5nm制程工艺，拥有1个2.84GHz超大核心+3个2.42GHz的A78内核+4个1.8GHz的A55内核，Cortex-X1拥有1MB的L2缓存，A78大核L2缓存则为256KB，内嵌738MHz的 Adreno660GPU，集成有X60基带芯片

2、A14仿生处理器采用5nm制程技术，集成118亿个晶体管，采用全新的6核中央处理器，有四个高能效核心和两个高性能核心，运行速度较上一代提升40%;4核图形处理器，速度较上一代提升30%。拥有苹果设计的新一代16核神经网络引擎，每秒可处理11万亿次运算，机器学习性能由此得到70%的提升

3、跑分成绩:骁龙875目前曝光的安兔兔跑分成绩在74万左右，iPhone12安兔兔跑分58万分，iPhone12Pro跑分60万分

4、由于两款芯片都使用了5nm工艺制程，在技术方面基本上市目前智能手机芯片最顶级的，在日常使用体验几乎没有太大的区别，在视频剪辑、大型游戏的时候可能会有一点点区别，但也不会很明显

5、对于大多数用户来说，2021年大多数的安卓旗舰手机会使用骁龙875处理器，在具体的手机配置和优化下，可能才会有比较不一样的使用体验

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