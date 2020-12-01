特斯拉德州超级工厂建设初具规模 正加速施工进度

站长之家(ChinaZ.com) 12月1日 消息:今年5月份，有报道称特斯拉的下一个工厂将建在德州奥斯汀，7月份，特斯拉CEO埃隆·马斯克证实了这一消息。

据报道，该工厂将主要用来生产其首款电动皮卡Cybertruck和Semi电动半挂卡车外。另外，有特斯拉计划加快步伐，希望年底在德州拥有一条 Model Y 车型的总装线。那么目前这家超级工厂建得怎么样了呢?

根据特斯拉爱好者Jeff Roberts在最新展示的一段航拍视频显示，特斯拉德州超级工厂已经初具规模，施工现场正加大施工力度。

具体来看，该工厂已初具规模，第一座建筑即将建成。可以看到一幢两层楼的钢梁和周围的地基，这可以对建筑的大小有了大概的判断，如下图:

注:图片来自YouTube博主Jeff Roberts视频截图

该建筑的另外一侧，同样进行着其他建设工作:

注:图片来自YouTube博主Jeff Roberts视频截图

一开始，特斯拉将把重点放在Model的生产上，但很快就计划在工厂开始生产Cybertruck。

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克最近表示，为了在今年年底前将Cybertruck投入生产，德州超级工厂的一切都需要顺利进行，他们需要为该皮卡车开发新的造流程，不过可能会遇到挑战，已为可能的延迟做好了准备。

注:图片来自YouTube博主Jeff Roberts视频截图

德州超级工厂开始生产某种车型的官方时间大概是在2021年5月左右。另外，特斯拉最近还收购了德州超级工厂附近的更多土地，并希望在该工厂部署电池生产能力。

建成后，德州超级工厂将是特斯拉继内华达州超级工厂、纽约超级工厂、上海超级工厂和柏林超级工厂之后的第五家工厂。

值得一提的是，该公司已经在为该工厂招聘质量工程师、控制工程师和制造设备工程师等岗位，同时也已经开始物色人力资源经理。