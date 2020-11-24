遭强烈反对后，谷歌延迟强收韩国应用商店开发者30%佣金

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日 消息:谷歌推迟了一项新政策的实施，根据该政策，它将向韩国开发商收取更高的Play商店销售佣金。

根据这项新政策，该公司原计划扩大其30%的佣金收费对象的范围，以便适用于所有数字内容，比如在韩国很受欢迎的本地音乐和数字漫画应用。目前，谷歌只要求从韩国的Play 商店下载的游戏应用为在应用内进行的购买支付30%的佣金。

该公司现在表示，它决定推迟这项政策的推出，以便让韩国的开发商有足够的时间适应新的计费系统。这家美国搜索巨头表示，将把新的应用内购买政策的执行宽限期延长至9月30日。该政策最初打算2021年1月中旬推出。

自9月份宣布这项政策以来，谷歌一直面临着立法者和当地开发商的强烈反对。周一，14名代表开发商的律师向韩国公平贸易委员会起诉谷歌，称这一政策变化将违反韩国反垄断法。

与此同时，韩国议员们提出了新的立法，旨在限制谷歌执行政策变化的能力。今年8月，美国科学和信息与通信部开始对谷歌应用佣金的影响进行审查。

谷歌强调，新政策只会更明确地执行现有政策。该公司说，韩国开发者开发的应用程序中有95%是免费的，而它从剩下的5%中赚取佣金。在这5%中，98%的开发者已经在使用谷歌的支付系统。

虽然苹果已经在韩国对所有应用内购买收取30%的佣金，但与iOS相比，安卓操作系统在韩国非常受欢迎。市场研究公司Strategy Analytics的数据显示，三星在韩国智能手机市场的份额为72.3%，LG为9.6%，苹果仅为8.9%。

上周，苹果宣布，从明年开始，将把应用程序商店中收入不足100万美元的应用程序开发者的佣金从30%降至15%。

本周一，苹果表示，通过iPhone应用程序提供在线课程的公司，免支付30%佣金的期限从2020年12月延长至2021年6月。