Gartner：第三季度全球智能手机出货3.66亿部 三星位居第一

【TechWeb】10月28日消息，据国外媒体报道，受疫情导致的需求下滑影响，研究机构及外媒在今年上半年曾下调全球5G智能手机今年的出货量预期，大部分都下调到了2亿部以下。但随着部分市场形势的好转、主要厂商相继推出新的5G智能手机，也有外媒开始调整他们对全球5G智能手机今年的出货量预期。有一家外媒，目前就对今年及未来5年全球智能手机的出货量预期进行了调整，今年的出货量有上调，5G智能手机的出货量也有明显上调。在最新的