Gartner：第三季度全球智能手机出货3.66亿部 三星位居第一

今日，权威调研机构Gartner发布报告称，今年第三季度全球智能手机出货量为3.66亿部，同比下滑5.7%。其中三星以8080万部的整体出货量位居第一，市场份额为22%。小米第三季度手机出货量超越了苹果公司，位居第三。而华为则保住了亚军宝座。具体来说，小米为4441万部，市场份额为12.1%。苹果为4060万部，市场份额为11.1%。
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今日，权威调研机构Gartner发布报告称，今年第三季度全球智能手机出货量为3.66亿部，同比下滑5.7%。其中三星以8080万部的整体出货量位居第一，市场份额为22%。小米第三季度手机出货量超越了苹果公司，位居第三。而华为则保住了亚军宝座。具体来说，小米为4441万部，市场份额为12.1%。苹果为4060万部，市场份额为11.1%。
近日知名数据分析机构IDC发布报告显示，三星智能手机第三季度出货量达到了8040万台，相比去年同期上涨了2.9%、相较第二季度增长了超过50%。据分析师表示，三星全新推出的Note20系列大获成功，占第三季度总出货量的20%左右。
今日，两大权威市调机构Canalys、IDC先后发布全球Q3智能手机出货量报告。其中，表现亮眼的莫过于小米，两家机构数据一致显示，小米今年第三季度重返全球智能手机出货量前三，力压苹果。IDC数
最新数据显示，全球智能手机市场，第三季度前四大厂商最新排名为三星电子、华为、小米和苹果。其中小米是第一梯队里最大的黑马，是前四名中唯一逆势大涨的手机厂商。
【苹果掉出全球手机市场前三】据央视财经报道，据最新数据显示，全球智能手机市场，第三季度前四大厂商最新排名为三星、华为、小米和苹果。四大头部厂商智能手机出货量占全球市场份额约60.6%。其中小米是第一梯队里最大的黑马，是前四名中唯一逆势大涨的手机厂商。
近日第三方机构Canalys数据显示，今年三季度印度智能手机出货量约为5000万台。
据Canalys公布数据显示，三季度印度智能手机出货量达5000万台。其中，小米继续蝉联榜首，以1310万台排名第一。三星排第二，出货量1020万台。vivo、Realme以及OPPO排名三到五位。
【TechWeb】10月28日消息，据国外媒体报道，受疫情导致的需求下滑影响，研究机构及外媒在今年上半年曾下调全球5G智能手机今年的出货量预期，大部分都下调到了2亿部以下。但随着部分市场形势的好转、主要厂商相继推出新的5G智能手机，也有外媒开始调整他们对全球5G智能手机今年的出货量预期。有一家外媒，目前就对今年及未来5年全球智能手机的出货量预期进行了调整，今年的出货量有上调，5G智能手机的出货量也有明显上调。在最新的
市场调研机构CINNO Research近日给出了一份报告，其中显示了今年第三季度的中国市场的出货量，华为还是当仁不让的稳居第一（包含荣耀）。报告中显示，由于外界种种因素叠加，国内智能机市场需
目前，全球5G网络发展速度很快，各国都在加紧5G网络的建设和5G技术的普及。日前，高通公司产品市场总监秦牧云在集邦咨询存储产业峰会上表示，在未来的三到五年里，5G将拉动全球经济走上更高的台阶。
日前，多家统计机构发布了三季度全球智能手机出货报告。先看IDC的数据。当季，全球手机总出货3.53亿部，同比下滑1.3%。品牌方面，三星出货8040万部，同比增长2.9%，份额22.7%，回到第一
芯片巨头高通股价在盘后交易中上涨逾11%，原因是该公司的收入和经调整后的每股收益轻松超出华尔街预期。
今日，市场研究机构Canalys发布报告称，2020Q3全球智能手机出货量同比下降1%，环比增长22%。三星第一，出货量达8020万台。华为第二，出货量5170万台。小米第三，出货量4710万台。苹果第四，出货量4320万台。
DoNews 11月9日消息（记者 丁凡）Strategy Analytics报告指出，预计今年全球5G手机销量将达到2.5亿部，比较2019年的1820万部，同比增长1282%。2021年5G智能手机出货量将达到4.5亿至5.5亿部，至少是今年（预计）总量的两倍。在今年10月份苹果的iPhone12系列手机正式发布和开售，到目前为止几乎全球所有手机厂商都已推出了自家的5G手机，5G手机的价格也覆盖了多个价格段位，甚至千元机也有支持5G网络的手机。除了国外的品牌之外，国?
昨日，市场研究机构IDC发布了第三季度全球智能手机出货量情况。报告显示，第三季度全球智能机出货量3.536亿部，同比下滑1.3%。其中，三星以22.7%的市场占有率排名第一，华为市场占有率14.7%排第二，小米以13.1%的市场占有率排第三
今日市场调研机构Canalys发布2020年第三季度出货量报告。报告显示，中国智能手机市场较上季度下滑8%，较去年下降15%，第三季度出货8300万台。华为依然排名第一，出货量是排名第五的苹果的六倍。
11月9日消息，据国外媒体报道，芯片巨头高通预计，2021年，5G智能手机出货量将是2020年预期出货量的两倍多。据报道，高通预计，2020年，5G智能手机出货量将达到2亿部，2021年将增长150%，达到5亿部。上周，高通CEO史蒂夫·莫伦科夫（Steve Mollenkopf）出席了天翼智能生态产业高峰论坛并发表演讲。他认为，到2022年，全球5G智能手机出货量预计将达到7.5亿部；到2023年，全球5G连接数预计将超过10亿，比4G达到同样连接?
今天，realme官方宣布，2020年第三季度，realme进入国内市场5G手机出货量前五。根据IDC公布的调研报告，2020年第三季度国内市场5G手机出货量约4970万台，其中华为占据第一的位置，OPPO、vivo分
据IDC发布的报告显示，从去年起，我国5G手机累计出货量已经超过了1.16亿台。2020年第三季度，国内市场5G手机出货量约4970万台。其中，华为排名第一，市场份额达56.6%，超过OPPO、vivo、小米、realme等手机厂商之和。
据国际数据公司 IDC 6 日发布的数据显示，印度智能手机市场第三季度表现强劲，出货量回升至 5430 万台，同比增长 17%，中国手机品牌仍然占据市场主要份额。数据显示，小米第三季度在印度市场出货量达 1350 万台，同比增长 7%，位居榜首。
尽管长期以来把持着全球智能手机出货第一的交椅，但在北美市场，三星已经被苹果压制了三年多的时间。不过，来自统计机构Strategy Analytics的今年第三季度出货报告显示，三星凭借33.7%的份额终
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