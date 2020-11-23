Gartner：第三季度全球智能手机出货3.66亿部 三星位居第一

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Gartner：第三季度全球智能手机出货3.66亿部 三星位居第一

2020-11-23 20:18 · 稿源：站长之家

今日，权威调研机构Gartner发布报告称，今年第三季度全球智能手机出货量为3.66亿部，同比下滑5.7%。其中三星以8080万部的整体出货量位居第一，市场份额为22%。小米第三季度手机出货量超越了苹果公司，位居第三。而华为则保住了亚军宝座。具体来说，小米为4441万部，市场份额为12.1%。苹果为4060万部，市场份额为11.1%。

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