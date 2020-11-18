Firefox计划明年1月26日起结束对Flash的支持

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Firefox计划明年1月26日起结束对Flash的支持

2020-11-18 10:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:Mozilla周二公布了Firefox支持Adobe Flash的截止日期为2021年1月26。

Mozilla官方声称，Firefox版将是支持Flash的最终版本。2021年1月26日，Mozilla将发布不支持Flash的Firefox85版本，这将提高浏览器的性能和安全性。

这意味着，届时将没有重新启用Flash支持的设置。Adobe Flash插件将在2021年1月12日之后停止加载Flash内容。

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要最终在浏览器中消灭Flash还有很长的路要走。Adobe于2017年7月宣布结束Flash更新和发行。苹果只是在9月份推出的Safari14中删除了这项技术。

浏览器制造商此前曾采取措施限制Flash。例如，Mozilla去年默认阻止Flash运行。

今年9月初，微软宣布包括经典版Edge、基于Chromium的新版 Edge ，以及IE浏览器都将会在2020年底不再支持Flash Player。从2021年1月开始，Adobe Flash Player将被默认禁用。托管在微软网站上的与Adobe Flash Player相关的可下载资源将不再可用。

值得一提的是，去年10月，Adobe官方宣布与中国的代理公司重橙网继续合作，支持在中国大陆地区对Flash Player的独家发行与维护。也就是中国大陆用户们在2020年后仍可以享受到Flash Player最新版本的下载、运营与技术维护等服务。

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