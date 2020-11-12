拼多多首度盈利 盘前股价大涨22%

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拼多多首度盈利 盘前股价大涨22%

2020-11-12 20:24 · 稿源：站长之家

今天，拼多多发布了第三季度财报，宣布告别亏损，迎来上市后首个盈利季度。财报数据显示，第三季度拼多多实现营收142.098亿元，同比增长89%;归属于普通股股东的净利润为4.664亿元。

财报发布后，拼多多股价盘前大涨22.44%，报价136.47美元。

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