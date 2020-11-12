拼多多首度盈利 盘前股价大涨22%

今天，拼多多发布了第三季度财报，宣布告别亏损，迎来上市后首个盈利季度。财报数据显示，第三季度拼多多实现营收142.098亿元，同比增长89%;归属于普通股股东的净利润为4.664亿元。
财报发布后，拼多多股价盘前大涨22.44%，报价136.47美元。
今天，拼多多发布了第三季度财报，宣布告别亏损，迎来上市后首个盈利季度。财报数据显示，第三季度拼多多实现营收142.098亿元，同比增长89%;归属于普通股股东的净利润为4.664亿元。
财报发布后，拼多多股价盘前大涨22.44%，报价136.47美元。
美股周三收盘，京东、拼多多股价同时出现大涨，股价及市值都创下历史新高。
你可能不知道“贝婴爽”，但它做到了拼多多母婴品类下的纸尿裤Top1。这个成绩，艾春元只用了不到1年时间。面对媒体的提问，54岁的艾春元对答如流，一条挂着巨大“H”字母的驼色皮带别在腰间。2年前，他还只是湖南长沙一家卫生用品公司的老板，现在他是国潮和国民品牌“贝婴爽”老板，是一名成功的“电商人”。
截至发稿前，拼多多美股股价上涨6.66%，报97.72美元，总市值1170.32亿美元。据报道，拼多多盘中股价一度大涨9.4%，突破100美元关口。
前两天，我去逛了一趟优衣库，试衣服的时候发现我的号码断货了，本来想去问一下售货员什么时候可以补货，结果在试衣间看到了这样一张提示:
苹果iPhone12正式在10月23日开始发售，于此同时今年的iPhone12手机也将各大电商平台开始销售，不少消费者对于拼多多百亿补贴iPhone12也十分关注，今年苹果12在拼多多上补贴后的价格是多少呢，我们来一起看下。
苹果iPhone12手机在10月23日正式开售，拼多多最近几年在苹果产品上的补贴也有不少，今年的iPhone12系列手机也成为大家十分期待、可以参加拼多多补贴的产品之一，那么拼多多的百亿补贴iPhone12什么时候开始，价格是多少钱呢，我们来一起看下吧。
据国内媒体报道，美国东部时间11月4日，拼多多股价大涨，收盘涨幅近13%，报110.26美元，当日市值达1321亿美元，再创历史新高，市值较上一个交易日猛涨151亿美元，约合人民币1004亿元。据统计，
拼多多与扶贫助农是相互成就的个体，在带动农产品销量增长，带动全国贫困地区脱贫的道路上，这个平台也迎来了自己的辉煌。
近日，拼多多与河南省农业农村厅达成战略合作，双方将联合上线“豫农优品馆”。
本该是双十一宣传黄金位置的开屏推荐，依然是多多买菜的信息;多多买菜的入口位置，也仍然优先于“超拼夜”百亿补贴入口。
相比于其他电商平台来说，拼多多还很年轻，但它显然已经抓住了刚刚步入社会，与它一同成长起来的95后乃至00后。
全球最大孕婴童品牌好孩子集团加入拼多多“母婴产品溯源行动”。
2020年双十一购物狂欢节即将开始，电商平台拼多多今年双十一有哪些优惠活动，对比天猫和京东，拼多多的双十一优惠有哪些呢，我们来一起看下拼多多双十一活动介绍。
今日，拼多多宣布，“百亿补贴”上线大牌美妆专区，将在现有优惠的基础上，进一步加大了补贴力度。此次拼多多“百亿补贴”上线的美妆产品来自国内大型供应链和保税仓，采用保税直出和官方补贴等综合方式。拼多多表示，已经联合中国人保财险（PICC）推出了定制化的正品险，保障消费者所买到的产品均为品牌正品，并享受“假一赔十”的承诺。
电商行业的不断发展，使得每年都有成千上万的创业者不断涌入到电商行业之中，但是真正能够持续经营的却没有几家，究其原因还是因为没有系统运营网店。因此是建议网店主选择一家合适的电商教育公司来系统学习网店运营相关工作。艾司博讯电商自成立之初，就以打造专业拼多多教育服务为核心，致力打造专注核心电商创业孵化的拼多多一站式培训服务创业科技公司，为学员提供零基础的拼多多开店全程服务，采用一对一教学方式来帮助指导更
双11活动将陆续开启，1元包邮也成为各大平台的先行兵。最轰轰烈烈的莫过于淘宝特价版推出的1元包邮，第一批参加活动的人已经在兴致勃勃的拆包了。
据企查查APP显示，10月16日，拼多多经营主体上海寻梦信息技术有限公司经营范围发生变更，新增票务代理服务。
DQ官方旗舰店近日入驻拼多多，开业首日订单量破1万。
2020年10月21日，在最近拼多多平台开启了最新的双十一的年度狂补错过等一年的优惠活动，很多朋友还不清楚具体的活动地址是在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。
拼多多最近开启了一个新的活动——多多精灵，只要养多多精灵就可以提现红包，很多朋友还不清楚多多精灵到底要怎么升级快，下面就来为大家详细的介绍一下。
今天，拼多多发布了第三季度财报，宣布告别亏损，迎来上市后首个盈利季度。财报发布后，拼多多股价盘前大涨22.44%，报价136.47美元。..
12日晚间，京东手机通讯11.11终极战报公布，此次战报既有11月11当天的战绩，也有11月1-11日整个双11活动的战绩。..
随着短视频行业的发展，不断有新的血液涌入，除了一部分自媒体从业者图文内容视频化，更有越来越多传统行业从业者直接涉足视频领域，以新鲜视角、..
如果说今年双十一人们关注的焦点在哪里，那显然是直播。11月11日凌晨过后6秒，当许多人还没有从直播之夜的热闹中应过来的时候，京东直播的销售就已..
今天，拼多多发布了2020年第三季度财报。财报数据显示，第三季度拼多多实现营收142.098亿元，同比增长89%;归属于普通股股东的净利润为4.664亿元。..
近日，中国电信开通了免费提速活动。中国电信称，2020年11月9日至12月31日，下行速率不足200Mbps的电信光纤宽带家庭用户，可免费畅享200Mbps智能提..
“净网2020”专项行动中，北京市“扫黄打非”部门持续强化市场监管，保持打击涉“黄”涉“非”违法犯罪活动高压态势。三季度，北京市“扫黄打非”..
今日，拼多多发布了2020第三季度财报，财报显示，拼多多第三季度营收142.098亿元，同比增长89%。归属于拼多多普通股股东的净亏损为人民币7.847亿元..
本文发布于老虎证券社区，老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块，致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”，有温度的..
11月12日晚,腾讯控股(HK,00700)发布2020年三季报,实现营业收入1254.47亿元,同比增长29%,Non-IFRS净利润323.03亿元,同比增长32%,再度高于彭博中位数..
近期多起火灾事故发生引起社会广泛关注，敲响安全警钟：11月10日，四川成都某高层住宅突发火灾事故；11月9日，衢州市中天东方氟硅有限公司发生火灾..
风头正盛的直播带货，带火了网红主播，也成了品牌方和商家营销的标配。在各种产品发布会、行业峰会上侃侃而谈的一众互联网大佬们也打破次元壁走进..
11月10日,以深圳建设为背景、献礼深圳经济特区成立40周年的电视剧《追梦》正式登陆CCTV-1黄金档,爱奇艺、优酷、腾讯视频同步播出。知名有声阅读平..
2020 年的双十一如期而至，全球消费呈现井喷之势，线上订单屡创新高，跨境物流成为电商卖家和消费者关注的焦点。 11 月 10 日，CCTV2《正点财经》..
11 月 11 日凌晨，淘宝方面宣布距离零时半小时，成交额已突破 3723 亿元；而京东方面也宣布平台仅用 9 分钟便实现 2000 亿元下单金额。在这场备受..
2020 年新冠疫情期间，市场主体特别是中小微企业受到严重冲击，办公行业发展也放缓了增长的脚步。在此期间，政府出台了一系列政策，通过注入流动性..
11 月 11 日晚 24 时， 2020 年全民狂欢的网购盛宴天猫双十一购物节暂时告一段落。在众多网购族们开心购物，满载而归的同时，一个个销售神话也从中..
当前的HDMI2. 1 影音线缆的连接制作，虽然有HDMI协会的基础规范和标准测试，但是最麻烦的还是没有真正支持HDMI2. 1 标准接口的设备进行实测。一再..
每年一度的双11年终大促已落下帷幕，各种战报、成绩单、排行榜纷纷出炉。TCL今天也公布了今年双11的收官战绩，根据TCL官方公布的数据显示，TCL电视..
在第三届中国国际进口博览会上, 万光证券成为“扫货”的重要力量。 万光证券15日在举办了进口采购现场签约仪式。该企业组织旗下振华重工与瑞士ABB..