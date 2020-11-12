拼多多首度盈利 盘前股价大涨22%

你可能不知道“贝婴爽”，但它做到了拼多多母婴品类下的纸尿裤Top1。这个成绩，艾春元只用了不到1年时间。面对媒体的提问，54岁的艾春元对答如流，一条挂着巨大“H”字母的驼色皮带别在腰间。2年前，他还只是湖南长沙一家卫生用品公司的老板，现在他是国潮和国民品牌“贝婴爽”老板，是一名成功的“电商人”。