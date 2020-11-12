拼多多发布第三季度财报：营收142亿元 月活用户超6亿

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拼多多发布第三季度财报：营收142亿元 月活用户超6亿

2020-11-12 19:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月12日 消息:今天，拼多多发布了2020年第三季度财报。财报数据显示，第三季度拼多多实现营收142.098亿元，同比增长89%;归属于普通股股东的净利润为4.664亿元。

据悉，这是拼多多上市2年以来的首个盈利季度。在新任CEO陈磊的带领下，拼多多营收全面大幅超市场预期。

财报显示，第三季度，拼多多APP的平均月活用户数达6.434亿，单季度增长了7460万，同比增长50%。

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过去12个月，拼多多成交额达14576亿元，同比增长了73%，增速是行业平均水平的8倍。

截至今年9月底，拼多多活跃买家数达7.313亿，相比去年同期增长了1.95亿。其中，在第三季度，拼多多活跃买家数单季增长4810万，今年1至9月累计增长1.461亿，年度平均消费额达1993.1元，同比增长27%。

来自Quest Mobile的统计数据显示，第三季度，拼多多APP的用户总时长达到5310亿分钟，同比增长101%。

在第三季度，拼多多用户使用时长已经占据中国所有电商服务平台用户总时长的41%，较二季度的34%大幅提升7个百分点。

陈磊表示:随着用户规模的强劲增长，以“拼”为核心的新消费业态，正由中国消费市场传导至供给侧，推动包括农产品分销、品牌建设等在内的传统模式发生颠覆式变革，使得平价高质的商品，成为内需消费的主流。

此外，陈磊还透露，拼多多还会继续加大在农产品领域的“重”投入，持续投入买菜业务，坚持致力于帮助农民赚得更多，帮助消费者节省更多。

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