扫黄打非：含羞草网、久草影院网等4家网站被关闭

站长之家(ChinaZ.com) 11月12日 消息:据扫黄打非公众号消息，“净网2020”专项行动中，北京市“扫黄打非”部门持续强化市场监管，保持打击涉“黄”涉“非”违法犯罪活动高压态势。三季度，北京市“扫黄打非”办公室已查实的一批“净网”案件给予处罚。

“酷我音乐平台”登载的《路边的变态XX》等网络歌曲含有危害社会公德的内容。8月31日，市文化市场综合执法总队依法对北京酷我科技有限公司作出罚款人民币10000元的行政处罚。

“搜狐视频”平台登载的网络歌曲《江湖XX录》含有低俗内容。8月31日，市文化市场综合执法总队依法对北京搜狐互联网信息服务有限公司作出罚款人民币10000元的行政处罚。

“抱抱直播”平台提供的互联网文化产品含有危害社会公德的内容。9月1日，市文化市场综合执法总队依法对北京星河时代信息技术有限公司作出罚款人民币10000元的行政处罚。

“秀色直播”平台注册主播在网络表演过程中存在低俗内容。9月3日，市文化市场综合执法总队依法对北京思享时光科技有限公司作出没收违法所得并罚款人民币10000元的行政处罚。

“萌猪直播”APP提供的互联网文化产品含有危害社会公德的内容。9月7日，市文化市场综合执法总队依法对北京萌小猪网络科技有限公司作出罚款人民币10000元的行政处罚。

“动漫之家”网站登载的互联网文化产品含有危害社会公德的内容。9月18日，市文化市场综合执法总队依法对尚科齐（北京）网络科技有限公司作出没收违法所得并罚款人民币10000元的行政处罚。

“三鼎梦”网站出版的网络出版物含有危害社会公德的内容。9月18日，市文化市场综合执法总队依法对北京三鼎梦软件服务有限公司作出罚款人民币5000元的行政处罚。

“有妖气”网站登载的互联网文化产品含有危害社会公德的内容。9月27日，市文化市场综合执法总队依法对北京四月星空网络技术有限公司作出罚款人民币10000元的行政处罚。