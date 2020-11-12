多益网络称员工人均提高年薪10万 降薪10%明年才开始

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多益网络称员工人均提高年薪10万 降薪10%明年才开始

2020-11-12 08:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月12日 消息:今日，针对“要求员工自愿降薪来测试忠诚度”一事，多益网络再次回应称，降低月薪10%，是明年开始，拿到今年大幅度提高的年终奖，是今年就拿到。且包含所降低的10%月薪在内，这些员工明年总年薪绝对不会低于今年总年薪，只会更高。

多益网络表示，因为多益网络2020年利润增长较大，超过行业平均水平，所以决定拿出比较大的奖金希望发给对公司忠实信任、热爱公司、积极贡献的员工，而不想发给那些对公司敌视、不信任的员工。所以采取了“自愿降低月薪”活动，表面看起来吃亏，允许大家自愿参加，实际不让这些好员工吃亏，而实际给予应有的回报。因为这样，所以我们特别强调例如利润较大增长，只允许入职满24个月以上的员工才能参加，只允许正式员工参加，禁止劳务派遣等员工参加等限制类设置。

11月7日，多益网络曾表示，自愿降薪是员工合理合法的权力，多益老员工和高管100%申请参加自愿降薪活动，内心普遍真实高兴满意。所有符合参与该活动的员工中，93%参与了本次活动。

11月8日，多益网络董事长徐波发布声明再次回应称，自己相信员工是真心真诚善意的申请自愿降薪10%，而不是被迫的。申请过自愿降薪的93%的员工中，凡任何符合当时申请条件（入职两年以上的正式员工），申请过自愿降薪的人，只要3天内有任何人站出来声明他是非自愿的，是被迫的，多益公司将奖励给他3万元人民币，不限人数。

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