特权没了！特朗普明年1月将失去推特特别保护

站长之家（ChinaZ.com）11月9日 消息:民主党候选人乔·拜登最终击败唐纳德·特朗普当选总统，并将于2021年1月20日就职届时特朗普总统将失去他作为世界领导人所享有的推特特权。

推特证实，特朗普的@realDonaldTrump账号将与其他用户遵守同样的规则，包括禁止煽动暴力、发布关于投票或疫情相关的虚假信息。

推特对世界领导人和其他一些官员实施了特殊政策，如果“在Twitter上发布推文具有明显的公共利益价值”，就会把违反规则的内容留在网上。这项公共利益政策于2019年正式生效，并在一段时间以来将非正式执行的规则编纂成法律。

一名推特发言人证实，“推特对待世界领导人、候选人和政府官员的方式是基于这样一个原则，即人们应该能够选择在明确的背景下看到他们的领导人在说什么。这意味着我们可以使用警告和标签，并用于某些特定的推文中。这一政策框架适用于现任世界领导人和总统候选人，而不适用于不再担任这些职位的普通公民。”

这些变化将涵盖特朗普的个人账户。在即将离任的总统下台后，@WhiteHouse、@POTUS和@FLOTUS等职位专用账户将被移交给新一届政府。

Twitter强调，世界各国领导人如果宣扬恐怖主义、直接对个人实施暴力威胁、发布私人信息如家庭住址、未经当事人同意发布亲密照片或视频、从事与儿童有关的性剥削行为、或鼓励自残，仍可能受到执法的约束。不管一条推文的公共利益价值如何，这些规则都适用。

自选举之夜以来，推特和脸书在特朗普的许多帖子上贴出了警告标签，此前有一些毫无根据的欺诈指控和关于投票如何进行的虚假陈述。