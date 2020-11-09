尚纬股份股票涨停 此前宣布溢价28倍收购罗永浩直播公司四成股权

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尚纬股份股票涨停 此前宣布溢价28倍收购罗永浩直播公司四成股权

2020-11-09 10:16 · 稿源：站长之家

今日，尚纬股份股票开盘涨停，报8元，总市值41.59亿元。昨日晚间，尚纬股份发布公告称，拟以不超过5.89亿元收购罗永浩直播公司成都星空野望40.27%股权，本次收购溢价率为2819.13%。

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