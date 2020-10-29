19万亿！蚂蚁网上申购金额创A股新高 抽水论不攻自破

站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息:今日晚间，蚂蚁集团在上交所官网挂出发行申购情况及中签率公告。公告显示，本次网上发行有效申购户数约516万户，创下科创板新高;申购金额约19.05万亿，也刷新A股有史以来最高纪录。

公告显示，蚂蚁在A股发行启动了超额配售和回拨机制。联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售250，605，500股，占A股初始发行股份数量的15.00%。在回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.12670497%。

据上交所数据，本次网上发行有效申购户数为5，155，647户，有效申购股数为276，901，527，000股。此前，蚂蚁公布A股发行价为每股68.8元，据此可估算出，蚂蚁的认购金额超过19.05万亿，刷新A股纪录。

在 A 股超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为233，898，700股，占本次 A 股发行股份数量的12.17%;网上最终发行数量为350，848，000股，占本次 A 股发行股份数量的18.26%。

同日，在美股大幅下挫的情形下，沪指收涨0.11%。这也让此前盛行的蚂蚁打新会对市场形成“抽水”效应导致下跌的言论不攻自破。