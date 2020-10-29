19万亿！蚂蚁网上申购金额创A股新高 抽水论不攻自破

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 蚂蚁集团最新资讯 > 正文

19万亿！蚂蚁网上申购金额创A股新高 抽水论不攻自破

2020-10-29 19:25 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息:今日晚间，蚂蚁集团在上交所官网挂出发行申购情况及中签率公告。公告显示，本次网上发行有效申购户数约516万户，创下科创板新高;申购金额约19.05万亿，也刷新A股有史以来最高纪录。 

公告显示，蚂蚁在A股发行启动了超额配售和回拨机制。联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售250，605，500股，占A股初始发行股份数量的15.00%。在回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.12670497%。

据上交所数据，本次网上发行有效申购户数为5，155，647户，有效申购股数为276，901，527，000股。此前，蚂蚁公布A股发行价为每股68.8元，据此可估算出，蚂蚁的认购金额超过19.05万亿，刷新A股纪录。

在 A 股超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为233，898，700股，占本次 A 股发行股份数量的12.17%;网上最终发行数量为350，848，000股，占本次 A 股发行股份数量的18.26%。

同日，在美股大幅下挫的情形下，沪指收涨0.11%。这也让此前盛行的蚂蚁打新会对市场形成“抽水”效应导致下跌的言论不攻自破。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 马云：已完成蚂蚁集团上市定价

    在第二届外滩金融峰会上，马云透露称，“昨天晚上我们在上海确定了蚂蚁金服的定价。”马云指出，这是人类有史以来最大规模融资定价，也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。不过，马云并未透露上市定价的具体金额。此前，据多家媒体报道，蚂蚁由原本初步计划11月6日挂牌，现将提前一日至11月5日。而日前，蚂蚁集团也已经发布科创板上市招股意向书，本次A股初始发行股票数量不超过16.7亿股，?

    马云

  • 马云：已完成蚂蚁集团上市定价 有史以来最大规模

    10月23日至25日，中国金融四十人论坛（CF40）联合各组委会成员机构在上海召开第二届外滩金融峰会，联合国数字合作高级别小组联合主席马云出席并发表演讲。据国内媒体报道，马云今日在2020外滩

    蚂蚁集团

  • 马云称已完成蚂蚁集团上市定价 未透露上市定价具体金额

    马云表示，昨天晚上在上海确定了蚂蚁金服的定价，这是人类有史以来最大规模融资定价，也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。

    马云 蚂蚁集团 蚂蚁集团上市

  • 富途研究|蚂蚁集团上市后有多大的上涨空间?

    蚂蚁集团，作为有望创造历史上最大IPO规模的巨无霸公司，虽然最近因为蚂蚁新股战略配售基金事件造成利益冲突，引发证监会介入调查，进而影响在A股及H股的IPO进程，但是这一事件最多拖延蚂蚁集团的IPO进度，而不会导致其IPO流产，毕竟蚂蚁集团有望成为A股第一家真正意义上的互联网巨头公司，不仅对于科创板和A股意义重大，而亿万投资者也是期待久矣!另外，考虑到蚂蚁集团自身的体量(营收、净利等)、其超强的核心竞争力以及在各个细?

    蚂蚁集团

  • 蚂蚁集团上市打新福报，艾德证券内含新股评级与申购策略

    不知不觉，蚂蚁集团承包了我们的生活。除却日常的支付、转账、收能量，现在连新闻上、话题中、讨论间，哪里都有蚂蚁。连金融圈外的朋友都好奇地问：你打了吗？别问，问就是打。一时间，蚂蚁上市，人人喊打。那怎么打，才能接稳了马爸爸的福报呢？本文将从 7 个方面对蚂蚁进行评分并送上申购策略，拿走不谢~1、基本面和市场行情(总分40，共34. 9 分）蚂蚁集团是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司，也是全球领先的金融科技开发平

    蚂蚁集团 蚂蚁集团上市

  • 央行称数字人民币和支付宝无竞争；严肃查处直播吃食野生动物等行为；马云称已完成蚂蚁集团上市定价

    在10月25日的第二届外滩金融峰会论坛上，针对数字人民币的一系列疑问，央行数字货币研究所所长穆长春表示，大家依旧可以使用微信支付宝进行支付，只不过支付的工具里面，不仅包括商业银行存款货币，还增加了数字人民币的这个选项，两者并非处于同一维度。微信和支付宝是钱包，数字人民币是钱包里的钱。

    直播 数字人民币 马云

  • 蚂蚁集团公布上市发行方案，阿里认购蚂蚁集团7.3亿股

    10月21日，蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案：按照1： 1 的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16. 7 亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。

    蚂蚁集团 蚂蚁集团上市 支付宝

  • 蚂蚁集团上市将迎“打新狂欢”？老虎证券暗盘带你“先人一步”上车

    蚂蚁集团离上市又近一步。市场消息称，蚂蚁集团已确定上市定价，预计将于近期开始招股，冲刺A+H上市。虽自称“蚂蚁”，但脱胎于支付宝、目前拥有超 10 亿支付宝app年度活跃用户的蚂蚁集团实则是“大象”的体量。据悉，蚂蚁集团估值预期已提升至最高 4610 亿美元，此前报道，蚂蚁集团将其IPO估值上调至 2800 亿美元。面对如此“巨无霸”，外界预计市场打新热情将达到新高峰。作为知名美港股互联网券商，老虎证券此次将为港股投资者?

    蚂蚁集团上市 老虎证券

  • 蚂蚁集团香港上市：证监会已批准

    7月20日，蚂蚁集团官方宣布A+H上市计划，计划在科创板和港交所寻求同步发行上市。根据证监会官网最新信息，蚂蚁集团已于10月16日收到证监会有关其申请赴港上市的行政许可决定书，10月19日也就

    蚂蚁集团

  • 蚂蚁集团上市：奖励员工1377亿、人均一套280平米豪宅

    10月26日晚间，备受关注的蚂蚁集团发布首次公开发行股票(IPO)并在科创板上市有了新进展，最终A股发行价确定为68.80元/股。照此计算，蚂蚁集团预计募资金额1150-1320亿元，总市值约2.1万亿元，

    蚂蚁集团上市

  • 蚂蚁集团科创板上市注册生效

    据上交所官网显示，蚂蚁集团科创板上市注册生效。

    蚂蚁集团 蚂蚁集团上市

  • 蚂蚁集团通过港交所聆讯

    10月22日消息，昨日，港交所官网显示，蚂蚁集团通过港交所聆讯，并公布了蚂蚁集团的聆讯后资料集（第一次呈交）。同一天，蚂蚁集团在科创板IPO注册获证监会同意。蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案，按照1：1的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。蚂蚁集团境外H股发行与A股发行同步进行，H股发行包括公开发行新股及向蚂蚁

    蚂蚁集团

  • 蚂蚁集团CFO：美国将蚂蚁集团纳入黑名单报道不具事实基础

    据财联社报道，蚂蚁集团CFO韩歆毅表示，此前“美国国务院将蚂蚁集团纳入贸易黑名单”的报道不具事实基础，对蚂蚁集团不构成重大影响。

    蚂蚁 蚂蚁集团

  • 蚂蚁集团公布上市发行方案 天猫参与战略配售

    【蚂蚁集团公布上市发行方案】 10 月 21 日晚间，蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案：按照1： 1 的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16. 7 亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。

    蚂蚁集团 天猫 阿里巴巴

  • 蚂蚁集团上市造富：员工激励达1376.9亿元 人均超800万

    日前，蚂蚁集团宣布IPO初步询价完成，经过近1万个投资机构账户询价，最终A股发行价确定为每股68.8元，总市值2.1万亿元，较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值，折让幅度约20%-30%。按照此发行价，蚂蚁集团的员工及顾问共计可获得约1376.9亿元人民币，人均超800万元。根据蚂蚁集团招股书内容显示，截至2020年9月30日，经济受益权激励计划项下的经济利益所对应发行人股份合计30.79亿股，其中授予蚂蚁?

    蚂蚁集团 蚂蚁集团上市 阿里

  • 蚂蚁集团回应IPO推迟：上市流程正在两地有序推进

    今日，针对“蚂蚁集团IPO推迟”的报道，蚂蚁方面回应称，上市流程正在两地有序推进，任何关于时间表的猜测都没有事实依据。

    蚂蚁集团 蚂蚁集团IPO

  • 艾德一站通：10月港股新股市场热度不减，蚂蚁集团上市将又是一场打新盛宴

    经历 8 月的短暂沉寂后，港股新股市场在 9 月迎来新一轮热潮，投资者打新热情高涨。进入 10 月，港股新股市场热情不减，如果市场继续保持火爆，热门新股将会持续保持热度，而投资者的估值偏好也可能继续上升。 针对此种现象，艾德证券期货联席董事陈政深表示:“今年港股市场将越发清晰定位于‘金融桥头堡’的作用，大批中概股、明星股在香港上市既优化了市场结构，又客观上推动了港股市场对投资者的吸引力，第四季度还有蚂蚁集团?

    艾德一站通 蚂蚁集团上市

  • 蚂蚁集团：和美团不处在同一竞争赛道

    在今日下午的网上路演上，蚂蚁集团表示，和美团不处在一个同竞争赛道，美团的竞争对手是饿了么。

    蚂蚁集团 美团

  • 证监会同意蚂蚁集团IPO注册

    DoNews10月21日（记者 翟继茹）21日，证监会同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票（IPO）注册。早在2014年，马云就表达了阿里巴巴未能在A股上市的遗憾，当时他说“希望未来支付宝能够在A股上市”。6年后，蚂蚁集团成为中国互联网第一梯队中第一家在A股上市的公司。数据显示，目前美股市值前10的公司中，有包括“FAAMG”在内的共7家科技公司；港股市值前10的公司有4家科技公司，如阿里巴巴、腾讯等；而A股市值前10中，科技公司的数量

    蚂蚁 蚂蚁集团IPO

  • 蚂蚁集团全球总部正式落户杭州

    今日，杭州市与蚂蚁集团签订战略合作框架协议，蚂蚁集团全球总部正式落户杭州，双方将聚焦产业发展、技术创新、业务应用、空间拓展、品牌建设五大重点领域。

    蚂蚁 蚂蚁集团
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
英雄联盟手游 英雄联盟wildrift DA pa ARPPU ARPU ROI PPC PD PDB

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM