硬核！B站up主一人历时100天开发出会写高考作文的AI

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息:近日，B站up主图灵的猫发布了一则视频称，自己一人历时100天花费近500个小时，训练出了一个会写作文的人工智能Essaykiller，Essaykiller由17亿参数、2亿数据、1万行代码组成。

据介绍，Essaykiller是一个基于OCR、NLP领域模型所构建的生成式文本创作AI框架，目前第一版finetune模型针对高考作文（主要是议论文），可以有效生成符合人类认知的文章，多数文章经过测试可以达到正常高中生及格作文水平。

Essaykiller由4个神经网络组成，包括了:

第一部分的识别网络，通过外接摄像头的实时OCR以及卷积神经网络进行汉字的识别与提取。 第二部分语言网络分为两个子网络，一个网络负责读题能力，另一个负责写作能力。后者为整改AI的核心。 第三部分为判分网络，取出Essaykiller生成的多篇文章中，打分最高的一篇文章进行输出。

图灵的猫称，搭建完上述架构后Essaykiller就算出生了，Essaykiller借鉴了Alpha Go的设计理念，只要0.1分钟就可生成多篇文章，可利用API调用单独的神经网络，对一百篇作文进行通顺度打分。

随后，图灵的猫对Essaykiller进行了大量的训练：阅读了大量的优质散文、议论文、历年高考满分作文等进行训练。Essaykiller共学习了360万张图像数据、2亿条中文预训练语料、上千篇微调文章。

但在训练的过程中却出现了小插曲。

图灵的猫称，由于自己的RTX2060S显卡经受不住这么大的网络规模以及计算量，导致内存“爆掉了”。据悉，Essaykiller的神经网络达到了17亿之多，已经超越了目前市面上可见的任何一个单GPU的运算内存限制。

在尝试了2080ti、谷歌TPU V3、Tesla V100之后，图灵的猫最后找到了RTX8000——目前世界上最大单卡显存的显卡，解决了这个问题。

最终！！Essaykiller在137个小时之后，学习完了全部的内容。

图灵的猫对两个地区的两个全国卷的作文进行了测试，并通过高考格式排版脚本利用改装后的外接装置对文本进行输出，宣布大功告成。

值得一提的是，目前该up主已经将这整个项目开源，并上传到了Github，同时还将训练好的Al迁移到了线上服务器，大家只要进入网页输入题目或者句子Essaykiller就会生成独一无二的文章。

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