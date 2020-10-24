7年前预言互联网金融必须技术驱动，7年后马云再谈：中国需要健康金融体系

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7年前预言互联网金融必须技术驱动，7年后马云再谈：中国需要健康金融体系

2020-10-24 13:04 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月24日 消息:10月24日，马云参加在上海举办的外滩金融峰会。在演讲中，他反复谈及“面向未来”:“我们常说要和国际接轨，今天我们更应该思考的是怎么和未来接轨。世界期待一个真正为未来而思考的全新的金融体系，这种真正的创新一定会付出代价，我们这代人必须为未来担当!”

在马云的观察中，与金融体系已经运转几十年的欧洲完全不同，中国当下不是金融系统性风险，而是仍缺乏健康金融系统的风险。欧洲需要巴塞尔协议去解决金融系统过度复杂、老化的“老年病”，但中国的金融业和其他刚成长起来的发展中国家一样，还是青春少年，还没有成熟的生态体系，没有完完全全的流动起来。大银行是大江大河和血液的主动脉，但还需要湖泊、需要水塘，需要小溪小河。

而要建立生态系统，就必须坚持创新，真正的创新，一定会犯错误，问题不是怎么样不犯错误，而是犯了错误之后能不能完善修正坚持创新。

“今天是这个不许那个不许的文件太多，政策太少。最怕监管到后来，变成了自己没有风险，自己部门没有风险，但是整个经济有不发展的风险。”马云说。

他在现场呼吁更面向未来的监管:“真正的创新，一定是没有人带路的，一定需要有人担当。做没有风险的创新，就是扼杀创新，很多时候，把风险控制为零才是最大的风险。好的创新不怕监管，但是怕昨天的监管，我们不能用管理火车站的办法来管机场，不能用昨天的办法来管未来。”

马云也代表企业家群体，说出了一些大家的感受。今天的银行延续的还是要抵押、要担保的当铺思想，这很难支持未来30年世界发展对金融的需求。未来的金融体系，要从帮助20%的人，到帮助80%的小企业和年轻人;要从过去的人找钱、企业找钱，做到钱找人、钱找企业。

而评价这个体系的唯一标准是普惠，绿色，可持续，背后是大数据、云计算、区块链等前沿技术是否起决定性作用。他以P2P为例，指出“P2P是一批打着互联网金融幌子，拿着合法牌照的骗子。”他说，只有专家和学者结合起来，只有理论和实践结合起来，才能真正去创新解决今天和明天的问题，我们需要来自实践的理论，不是来自办公室理论的实践。

这是上海外滩金融峰会时隔7年后的第二次举办。该峰会一直坚持“非官方”定位，以开放的姿态广邀全球财经政要推动共识。而实际上就在第一届外滩峰会上，马云就曾直言，中国的金融应该服务那些从没有被服务过的80%，不是为自己金融圈里自娱自乐、自己赚钱的。尽管在现场引发不小的讨论，但1年后，专为小微企业提供一、二十万纯信用贷款的网商银行被批准成立。疫情以来，这种纯信用的小微贷款技术已经开放给全国100多家银行。

7年前，马云曾经预言，未来30年，技术驱动的互联网金融有很大机会，今天他再度预测，如果用未来的眼光打造30年后世界所需的新金融体系，数字货币可能是非常重要的核心，“我们应该问自己，数字货币到底要解决未来的什么实际问题?这个数字货币不是从历史上去找，不是从监管角度去找，不是从研究机构去找，而是从市场去找，从需求去找，从未来去找。这件事事关重大。”

“我们这一代人做这个改革，结果可能是下一代才能看到，我们可能就是负重前行的一代人，但这是历史给我们的机遇，也是给我们的责任。”马云说。

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