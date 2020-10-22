华为Mate40系列发布：全系搭载麒麟9000 售价899欧元起

站长之家（ChinaZ.com）10月22日 消息:今天晚上八点，华为ate40系列正式发布。外观上，华为Mate40系列采用超曲环幕屏，和网上曝光的一样，背后是星环设计，保留了实体按键和虚拟按键。华为Mate40提供亮黑色、釉白色、秘银色、素皮黄色与绿色5种配色，华为Mate40Pro++还推出陶瓷白和陶瓷黑。

Mate40配备6.5英寸屏幕，搭载屏内指纹技术，屏幕刷新率90Hz。Mate40Pro屏幕更大，尺寸达6.76英寸。

配置上，华为Mate40系列搭载麒麟9000处理器，领先的5nm制程工艺，集成150亿+晶体管，同时集成24核心的Mali-G78GPU，性能提升60%，功耗大幅降低。

华为Mate40系列搭载EMUI11，支持AI隔空操控，可隔空上下浏览网页、隔空左右翻页阅读、隔空按压接听电话与播放音乐。

拍照上，华为 Mate40和 Mate40Pro 均配备了后置四摄。而华为 Mate40Pro+ 则配备了后置五摄的配置。

其中，华为Mate40Pro+配置800万像素潜望式长焦摄像头，可实现10倍光学变焦、20倍混合变焦、最大100倍数字变焦。同时配合5000万像素（23mm f/1.9）主摄，2000万像素超广角，1200万像素3倍光学长焦，3D深感摄像头组成五摄配置。

而且，华为推出了业界首款自由曲面镜头，让华为 Mate40Pro 和华为 Mate40Pro+ 可通过成像畸变矫正算法优化畸变。

华为 Mate40Pro 和 华为 Mate40的四摄配置相近，均搭载了5000万像素大底主摄，但长焦和超广角部分均有一定的参数差异。

而华为Mate40RS保时捷设计后摄镜头则采用八边形“星钻设计"，搭载全新超感知徕卡电影五摄，打造全场景、全时段、全焦段的全能影像能力。

价格上，华为Mate40 8+128G售价899欧元（折合人民币约7098元），华为Mate40Pro 8+256G 售价1199欧元(折合人民币约9467元)，华为Mate40Pro+ 12+256G售价1399欧元(折合人民币约11046元)，华为Mate40 RS保时捷版本售价 2295 欧元（折合人民币18122元）。