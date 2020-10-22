华为Mate40发布会直播地址 10.22Mate40发布会在哪看

华为Mate40系列手机发布会将在10月22日晚上20:00举行，今年Mate40系列手机将首度发布搭载5nm技术的麒麟9000处理器，这款处理器的性能获得了很多用户的关注，这里我们来一起看下华为Mate40系列发布会直播渠道。

1、华为Mate40手机发布会直播时间：2020年10月22日 晚上20:00

2、Mate40系列配置（已曝光参数）：

屏幕方面：华为Mate40 采用了一块约6. 5 英寸1080P挖孔曲面屏，前置IMX6881200 万像素自拍镜头，刷新率为90Hz，配备4200mAh电池，支持66W有线充电和27W无线充电。

Mate40Pro、Mate40Pro+以及Mate40RS保时捷版本均采用了6. 76 英寸1344P OLED双挖孔瀑布屏，刷新率同样为90Hz，拥有4500mAh电池，支持66W有线充电和44W无线充电，前置 1200 万+ 200 万像素双摄像头。

摄像头参数：华为Mate40后置三摄像头（前置IMX6881200 万像素自拍镜头），包括一颗IMX700 主摄像头、一颗辅摄像头和一颗 5 倍光学变焦镜头；

Mate40 Pro（后三款机型都是前置 1200 万+ 200 万像素双摄像头）后置四摄像头，分别为一颗IMX700 主摄像头、一颗 2000 万像素镜头、一颗 5 倍光学变焦镜头和一颗ToF镜头

Mate40 Pro+在Pro的基础上再增加了一颗 10 倍光学变焦镜头

Mate40 RS保时捷版后置镜头参数和Mate40 Pro+版保持一致

其他配置：华为Mate40 系列均搭载了麒麟 9000 旗舰处理器，双扬声器，支持NFC

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