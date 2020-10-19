人人车创始人李健退出，不再担任公司投资人、执行董事

根据企查查数据显示，10月16日，北京人人车网络技术有限公司发生多项工商变更，法定代表人由杜希勇变更为赵松。股东变更方面，该公司创始人李健（退出前持股96.00%）和王清翔退出，新增股东王雪、 祥瑞科耀(北京)科技有限公司。
同时，公司原监事陈颖、经理杜希勇、执行董事李健退出 ，新增赵松为经理、执行董事，于洋为监事。
根据企查查数据显示，10月16日，北京人人车网络技术有限公司发生多项工商变更，法定代表人由杜希勇变更为赵松。股东变更方面，该公司创始人李健（退出前持股96.00%）和王清翔退出，新增股东王雪、 祥瑞科耀(北京)科技有限公司。
同时，公司原监事陈颖、经理杜希勇、执行董事李健退出 ，新增赵松为经理、执行董事，于洋为监事。
据了解，本次车展中快手“快说车”将进行超过 15 场车企高管访谈、邀请百位车咖线下到场报道，以专业的视角剖析车展、分析车型。快说车为今年的参展准备了丰富的线下活动，自 9 月 15 日起快手“快说车”发起“快手车友会为北京车展打call”线下活动，动全国 20 个城市快手车友会，通过录制视频等形式共同为北京车展打Call。同期还启动了快说车观展团招募计划，在全国范围投票打榜，号召全国车友现场观展，全面为北京车展造势的同?
9 月26日，2020北京国际汽车展览会开幕。作为本次入驻参展的参与方之一，快手“快说车”邀请众多车咖们进行线上专业讲解与优质内容创作，以“直播+短视频”的形式，为车迷们带来了直观、立体、更具深度的“云车展”。在9月26日至 9 月28日车展媒体开放日期间，仅前两天媒体日，快手上的车企和车咖直播总场次达73场，累计直播时长4326分钟，总观看人数超464万。不少车迷们表示：“线上看车展，体验感远比想象中的丰富。” 事实上，?
当前国内卖的最火的纯电动车就要数特斯拉Model 3了，并且在10月1日，特斯拉官方又送出了官降2万多元的“大礼包”，预计接下来几个月，特斯拉Model 3的月销量，还会进一步攀升。不过
开车切莫开斗气车，一个不小心，就有可能会造成双方碰撞事故，或者发生人身伤害。而且就算没有发生事故，开斗气车本身的行为，就已触犯了相关道路交通法，等待的也有法律的严惩。近日，一段劳
当前国内除了4S店、汽贸和厂商直营的多种购车方式外，车企和其它连锁企业，也在积极探索新的销售模式，而在这方面更具有优势的中石化，也开始进行了尝试。据媒体报道，近日，中石化易捷与长安
10 月 1 日，特斯拉中国官网宣布，中国制造Model3 标准续航升级版补贴后售价为24. 99 万元，中国制造Model3 长续航后轮驱动版补贴后售价为30. 99 万元。Performance高性能版售价保持41. 98 万元不变。
当前通行高速时，ETC的大量装车使用，大大加快了高速收费站的通行效率。不过，ETC作为一个电子设备，还存在有不少使用知识技巧，老司机们也有必要提前了解下，以便遇到类似问题时，能够及时正
近日，优信启动二手车成色定级系统，包含综合成色整体分值和外观、内饰、工况三项细分领域成色定级。该系统也于同日在优信二手车官网及APP上线。
今日，哈啰出行宣布，与新疆乌鲁木齐、阿克苏、阿勒泰、昌吉、克拉玛依等多地同时达成合作，哈啰单车、助力车等业务将正式进驻。至此，哈啰单车和助力车均已完成全国超 400 城的规模覆盖。
一场秋雨一场寒，即使南方的伙伴还需要一天三四次冲凉，北方的姑娘们却是已经开始为过冬做准备了。事实上，在北方的冬日里，家里有暖气，公司、学校有供暖，最最受罪的，当属通勤和上学的路上了。也正因此，姑娘们犯了愁，车是要买的，可是哪款更好呢？小编作为广大女性中的一员，当然不能看着小伙伴为此等小事情犯难，特此献上超级适合女性朋友的爱玛蛋蛋车“剁手”攻略，敬请查收~电动车千篇一律 我就想要不一样的小编本人作为一
如果你拥有一辆新的插电式混合动力的宝马或Mini，你要注意这次的召回，因为一些非常奇怪的动作需要驾驶员的参与。宝马已经发布了在美国召回4509辆汽车，在全球召回26900辆汽车。所有受影响的车型都是插电式混合动力车，这种车使用较大的电池，允许一次行驶几十英里的全电动推进。以下是受影响车辆的完整名单。
高速综合检测车――是一种综合检测快速铁路和高速铁路质量达标的高速列车，是“体检列车”，作为铁路基础设施综合检测的重要技术装备，为快铁和高铁运营安全评估和指导各铁路局的养护
各位骑友们,前段时间雅迪发布了冠能系列新品电动车,大家都有关注吗?有没有人尝鲜,入手了冠能M8或冠能T5?鉴于雅迪冠能系列实在热度太高了,很多人都想让老夫点评一下。那我恭敬不如从命,今天就来聊聊雅迪冠能T5电动车!(雅迪冠能T5电动车)传说中的TTFAR 7级增程系统,有多厉害?以往点评新车都是从外观开始,但聊到雅迪冠能T5电动车,还真不能这么俗套。因为比起外观、配置、空间等常见参数,它的TTFAR 7级增程系统名头更响!该系统号称“一
10月9日消息，日前，二手车在线拍卖平台天天拍车发布了《新能源二手车数据报告》（以下简称“报告”），内容显示，与燃油车相比，新能源车的置换周期更短，63%的新能源车开不满5万公里就被车主卖出。数据显示，在新能源二手车成交中，比亚迪、荣威、丰田和北汽新能源等四品牌的成交占比总和超过50%，占据了新能源二手车成交量的半壁江山。保值率一直是新能源车的话题中心，数据显示，在纯电动车的两年保值率排行榜上，
近期，广州一家豪车4S店遭到曝光，有十几名车主至今无法提车。据媒体报道，这批车主当中最早甚至4月份就已经买车，至今都还没提车，当初很多人都是冲着现车买的，但4S店却并没有给签订销售合同
随着国内汽车市场逐向高端消费转变，越来越多品牌向向高品质、高档次车型看齐，试图获得中国市场的关注。日前，据媒体报道，东风悦达起亚总经理李峰日在北京车展上表示，为了彻底扭转廉价车的
【物业锁外卖小哥车称人民的权力】在道路上经常能够看到外卖小哥忙于送餐的身影，同时这些外卖小哥的一些行为也深受热议。据媒体报道， 9 月 29 日在广东深圳，有网友爆料一外卖小哥在商场取餐回来发现自己的电动车被一名陌生男子锁住。期间面对外卖小哥的质疑，该男子不断重复回答这是人民的权利。
9 月 26 日比亚迪DiLink与蘑菇车联在北京车展期间签署合作协议，双方将在智慧交通上展开合作，聚焦车路协同、探讨自动驾驶应用方案。
9月23日消息，据国外媒体报道，北京时间今日凌晨，特斯拉举行了2020年股东大会和“电池日”活动（Battery Day）,马斯克在活动现场上晒了Cybertruck、全地形越野车等新品。图片来自马斯克如图所示，电动皮卡Cybertruck, 全地形越野车ATV（all-terrain vehicle）, 电动跑车Roadster，电动卡车Semi，排成一排。马斯克此前曾表示，全地形越野车会和皮卡Cybertruck大约同时上市，也就是2021年底左右。这四种车型首字母即C、
据临沂广播电视台报道，9月21日，山东临沂，沂河路生态城附近上演“真马撞玛莎拉蒂”。根据报道，马主人牵马过马路时，车辆鸣笛惊吓了马，马把车踢出一个大坑。马主人一边安抚马儿
凭借与AMD和ARM的合作关系，三星可以持续开发定制化的CPU和GPU，三星正在研发Exynos9925，据说这将是该厂商第一款采用AMDGPU的SoC。根据爆料大神冰..
一些数字特殊的手机号很值钱，这事大家都听说过了，现在阿里拍卖上一个尾号99999的手机靓号更是卖出了16.1万元的天价，事后这笔钱被卖家用于偿还所..
凤凰网科技讯 10月19日消息，今天OPPO召开线下发布会，正式发布全新智能电视系列，这次带来了OPPO智能电视S1和R1，其中S1定位旗舰，电视采用QLED面..
如此前预告，在今天晚上的OPPO智美生活发布会上，OPPO正式发布旗下首款旗舰智能电视S1，主打量子点高色域OLED屏幕、210分区的直下式背光、120HZ的..
有选购苹果产品或使用iPhone经历的朋友应该留意了，苹果对手机移动网络（3G、4G）使用的是蜂窝移动网络这样的说法。那么你有没有想过，这种叫法是..
按计划，iPhone 12/12 Pro第一批货定于10月23日陆续抵达消费者手中。虽然部分商家或者有渠道的个人已经拿到真机，但为规避苹果的巨额罚款，故不能..
普渡大学的工程师们创造了一个小小的长方形机器人，它的身材只有几根人类的头发那么宽，下图中这个黑色末端的小长方形装置就是它。这款小小的机器..
天眼查App显示，近日，深圳华大北斗科技有限公司发生工商变更，共青城北斗启航投资管理合伙企业（有限合伙）退出投资人，新增比亚迪股份有限公司、..
今晚，OPPO智美生活发布会召开，四大新品齐登场，组成OPPO万元全家桶豪华阵容。首先就是OPPO智能电视，S1采用4K QLED量子点面板，120Hz刷新率则支..
10月19日消息（记者 程梦玲）据新华社报道，欧洲竞争电信协会官网日前发表声明，谴责出于地缘政治对中国5G供应商实施的任何禁令，并警告此举将造成..
网络威胁情报公司CheckPointResearch在其季度品牌钓鱼报告中强调了黑客模仿最多的品牌，这种伪造页面的钓鱼手法通常会诱使人们交出个人数据或支付..
在今晚的智美生活发布会上，OPPO公司宣布要打造一个万物互联的公司，今晚最重要的产品就是OPPO智能电视，除了旗舰版的S1系列之外还有R1系列，支持..
作为遏制反垄断违法行为的国际努力的一部分，日本将与美国和欧洲的监管机构合作，对苹果和其他主要科技公司进行更严格的审查。日本公平贸易委员会..
10月19日晚，电视剧《庆余年》官方微博宣布，庆余年第二季正式启动。官方文案很简单，只放了一句话：余年有幸，与君再相逢。本次活动中，编剧王倦..
10月19日消息，圆通速递发布2020年9月快递业务主要经营数据公告，公告显示，圆通速递9月快递产品收入26.5亿元，同比增长19.58%；业务完成量12.17亿..
10月19日消息，美团发布公告称，建议发行美元优先票据。目前，票据的本金总额、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未确定。票据条款落实后，预..
10月19日消息，申通快递发布2020年9月经营简报，报告显示，申通快递9月快递服务业务收入18.71亿元，同比下滑8.59%。9月，申通快递完成业务量8.6亿..
10月19日消息，韵达股份发布9月快递服务主要经营指标快报，报告显示，韵达9月快递服务业务收入31.43亿元，同比增长13.38%；完成业务量14.63亿票，..
10月19日消息，京东今天对外宣布，“2020京东11.11全球热爱季”将从10月21日正式开启，截至11月11日为期22天，将为消费者带来超2亿件5折商品、超3..
要说iPhone12系列最大的争议，莫过于没有附赠充电器。苹果官方表示，不仅是iPhone12系列，iPhone11系列也取消了充电器和耳机。苹果为此遭到了其他..