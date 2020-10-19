人人车创始人李健退出，不再担任公司投资人、执行董事

一场秋雨一场寒，即使南方的伙伴还需要一天三四次冲凉，北方的姑娘们却是已经开始为过冬做准备了。事实上，在北方的冬日里，家里有暖气，公司、学校有供暖，最最受罪的，当属通勤和上学的路上了。也正因此，姑娘们犯了愁，车是要买的，可是哪款更好呢？小编作为广大女性中的一员，当然不能看着小伙伴为此等小事情犯难，特此献上超级适合女性朋友的爱玛蛋蛋车“剁手”攻略，敬请查收~电动车千篇一律 我就想要不一样的小编本人作为一