人人车创始人李健退出，不再担任公司投资人、执行董事

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人人车创始人李健退出，不再担任公司投资人、执行董事

2020-10-19 17:58 · 稿源：站长之家

根据企查查数据显示，10月16日，北京人人车网络技术有限公司发生多项工商变更，法定代表人由杜希勇变更为赵松。股东变更方面，该公司创始人李健（退出前持股96.00%）和王清翔退出，新增股东王雪、 祥瑞科耀(北京)科技有限公司。

同时，公司原监事陈颖、经理杜希勇、执行董事李健退出 ，新增赵松为经理、执行董事，于洋为监事。

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