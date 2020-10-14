斗鱼直播等平台被约谈整改 学习栏目推送游戏等无关内容

站长之家(ChinaZ.com) 10月14日 消息：今天上午，网信办公布了近期2020“清朗”专项行动暨网课平台专项整治依法查处的第三批存在问题网站名单。其中，斗鱼直播、PP视频、乐视视频等 3 家网站平台因网课学习栏目推送游戏、直播、影视剧等与学习无关内容被约谈。
针对存在的突出问题，国家网信办视违规情节和问题性质，依法分别采取约谈、责令限期整改、停止相关功能、全面下架等处罚措施，坚决打击损害未成年人合法权益和身心健康的违法违规行为。
截至目前，全国网信系统累计暂停更新相关版块功能网站 99 家，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站 13942 家;有关网站平台依据用户服务协议关闭各类违法违规账号 578 万余个。部分典型案例公布如下：
4 款学习教育类APP推送低俗色情和与学习无关内容
12KM作文APP“文学原创”栏目存在低俗色情小说内容，“追星”专栏渲染早恋、吸烟等导向不良内容。
出口成章APP部分用户头像、账号名称及简介中包含低俗色情内容。
美术宝APP存在低俗色情帖文和跟帖评论，部分用户头像、账号名称包含色情资源推广有害内容。
万门中学APP推送恋爱、股市等与学习无关内容。
3 家网站平台的网课学习栏目推送游戏、直播、影视剧等与学习无关内容
斗鱼直播APP及PC端网页“守护成长”“教育”频道、PP视频APP及PC端网页“小学课堂”“热播好课”栏目、乐视视频APP及PC端网页“优质课程”“中小学”栏目推送网络游戏、美女直播、低俗小说、影视剧等与学习无关内容。
3 款青少年常用APP存在涉低俗色情的图文信息、对话体小说
堆糖APP存在低俗色情图片以及诱导未成年人抽烟、谩骂等不良行为的图文内容，部分用户头像、账号名称包含低俗色情内容。
克拉克拉APP和克拉有读APP“群组”版块存在低俗色情内容以及大量涉低俗色情对话体小说。
2 家网站平台“动画”“动漫”栏目存在低俗色情内容
半次元、柚次元APP等平台的“漫画”“短漫”“MMD”等栏目、圈子中存在包含低俗色情图文内容的动画、动漫产品，部分圈子、用户名称包含低俗媚俗内容。
2 家网站平台发布传播以未成年人为主角的大尺度图片和视频
新浪微博“小熊座的甜甜奶茶”“迎春坊”等账号发布涉未成年人不雅图文、出售“福利资源”、传播疑似未成年人援交招嫖等内容。
百度贴吧“LOLI吧”“CQY吧”等贴吧和账号发布未成年“福利姬”色情信息，借陪玩、陪聊名义售卖未成年人色情自拍、视频等资源。