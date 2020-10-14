斗鱼直播等平台被约谈整改 学习栏目推送游戏等无关内容

凤凰网科技讯 10月12日消息，虎牙与斗鱼联合宣布，双方已与虎牙根据开曼群岛法律新成立并全资拥有的有限责任公司Tiger Company Ltd.，及腾讯控股的全资子公司Nectarine Investment Limited，签订“合并协议与计划”。根据合并协议，于合并生效之日起，斗鱼在合并前已发行的股份（协议规定不包括斗鱼ADS以10:1比例所代表的普通股、除外股份和持异议的股份）将取消，每股兑换成7.3股有效发行、已缴足且毋须增缴的虎牙A类普通股。同时