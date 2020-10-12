iPhone12mini续航或比iPhone11差，原因是尺寸太小

苹果iPhone12系列手机的发布会已经确定在10月14日凌晨举行，此前已有消息称今年将推出一款5.4英寸小屏幕的iPhone12mini，但是伴随着小屏幕带来的单手操作便捷性，iPhone12mini续航能力可能比较一般。

现在有爆料消息称iPhone12mini的续航比去年的iPhone11要差，需要原因是iPhone12mini尺寸仅为5.4英寸，可以装下的电池比较小，此前爆料称这款手机的电池只有2227mAh，而iPhone11的电池容量为3110mAh，两者差距不小。

即使iPhone12mini使用的是更加省电的A14处理器，但是也很难达到iPhone11的续航能力，因此购买iPhone12mini的用户要考虑续航的问题。

实际上和iPhone11续航做对比的应该是iPhone12(6.1英寸)版本，目前的消息是，iPhone12比iPhone11续航多 3 小时;iPhone12Pro比iPhone11Pro多 2 小时;iPhone12Pro Max比iPhone11Pro Max多 2 个小时，如果这样的消息是真的话，那么今年iPhone12系列整体续航是提升的。

不过还要看大家的实际使用方式，正常来说iPhone12(6.1英寸)、iPhone12 Pro(6.1英寸)、iPhone12 Pro Max(6.7英寸)的续航都可以满足一天的使用。