数据显示：电竞游戏类股票的回报率超过了比特币

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数据显示：电竞游戏类股票的回报率超过了比特币

2020-10-10 16:50 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息:2020 年前三个季度，寻求从全球日益增长在线市场中获利的投资者发现，电子竞技和游戏类股票获得了巨额回报。

据称，市场上最知名的的两家“游戏电竞”交易所交易基金(ETF)HERO和ESPO今年分别上涨了64%和59%，而以科技股为主的纳斯达克 100 指数仅上涨了29%。

股票，股价

即便是在全球动荡时期经常被视为“避风港”资产的比特币回报率也没有游戏电竞股那么高。

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ETF运作方式与普通股票一样，只是它们代表的是对相关股票组合的投资，而不是对一家公司的投资。

Global X的HERO和VanEck的ESPO是“被动”的ETF，即它们的投资组合自动跟踪某一特定股市指数。不过，尽管这两只基金的表现相当相似，也有一些重叠之处，但它们也存在一些重大差异。

值得注意的是，中国的游戏霸主腾讯和美国的芯片巨头AMD目前都不在HERO之列，但ESPO在两家公司中都持有价值约 4000 万美元的股票。

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为了帮助大家更好查看哪个国家的游戏股票表现最好，下面的图表将 47 只游戏股票按照今年以来的平均股价回报率进行了分类。

韩国、中国和美国的游戏类股票今年平均表现特别好，但瑞典的是最赚钱的。

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以上内容并不是投资建议，股市有风险，购买需谨慎。

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