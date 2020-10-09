美的集团公告：累计回购2954万股支付总金额17.88亿元

美的集团发布关于回购公司股份进展情况公告称，截至 2020 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回 购了29，544， 883 股，占公司截至 2020 年 9 月 30 日总股本的0.4205%，最高成交价为 73. 50 元/股，最低成交价为46. 30 元/股，支付的总金额为1，788，060，422. 91 元(不含 交易费用)，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
美的集团发布关于回购公司股份进展情况公告称，截至 2020 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回 购了29，544， 883 股，占公司截至 2020 年 9 月 30 日总股本的0.4205%，最高成交价为 73. 50 元/股，最低成交价为46. 30 元/股，支付的总金额为1，788，060，422. 91 元(不含 交易费用)，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
9月25日消息，美的集团发布公告称，拟将控股子公 司美智光电科技股份有限公司（以下简称“美智光电”）分拆至深圳证券交易所 创业板上市。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍将维持对美智光电的控股权。公告显示，根据美的集团管理层编制的《关于分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合的专项说明》（以下简称专项说明），美的集团分拆所属子公司美智光电至创业板上市?
美的集团发布公告称，结合近期资本市场形势变化，为保障公司股份回购事项的顺利实施，同意调整股份回购价格上限，将回购价格上限不超过人民币63.41元/股调整为不超过人民币75.00元/股。公告内容显示，本次回购股份数量为不超过8,000万股且不低于4,000万股，公司目前已回购14,265,055股，按回购股份数量上限8,000万股和调整后的回购价格上限75.00元/ 股测算，回购资金上限约为49亿元，按回购股份数量下限4
随着长三角区域一体化上升为国家战略，长三角的高质量发展进入全面提升的新阶段。源起珠三角、扎根中国的全球化科技集团美的一直紧跟国家战略步伐，早就是长三角区域发展的积极参与者。继投资逾 60 亿人民币在上海建设美的全球创新园区、全面推进“全面数字化，全面智能化”战略之后，美的集团将进一步依托自身数智化转型的经验及实力，积极赋能本土泛制造业企业高质量发展，助力长三角一体化发展。9 月 15 日- 19 日将于上海举行?
门窗是建筑的点睛之笔，是人类居所与世界最直接的交互之所，更是人内心与自然沟通的直接载体。千百年来，窗户跟随建筑的风格不断适应时代的发展，也因此被人类寄予了丰富多变的情感元素。透过窗户看见外面的世界，同时室内生活亦被看见。作为坐落在西安高新区的优质地产项目，万瑞府在窗户上下了不少功夫。高新区不缺高端公寓，但能够真正萃取更精华的设计理念为人的服务，用人居美学的科技表达，来引领一座城市、一个时代对塔尖居
2020 年 10 月 5 日，中央电视台新闻频道播出国庆特别报道“奋进中国，奋斗有我”，节目讲述了青海可可西里 26 岁的巡山队员才索加的故事。在今年双节假日期间，才索加和同事依旧坚守工作岗位，在可可西里巡山、保护当地野生动物，他与可可西里的故事让许多人为之动容。“无人区”的前行者才索加今年 26 岁，青海人，是索南达杰保护站的一名工作人员。在这人迹罕至的无人区，他的主要工作就是和保护站的队友一起巡山反“两盗”：“
今天，OPPO方面宣布与美的合作，而接下来OPPO的终端与美的智能产品将实现全面互融，而双方希望以开放的心态，共同为用户打造无缝的智能生活体验。在具体的应用场景中，使用美的产品设备配合OP
前段时间，微博上有个关于“能不能接受结婚不办婚礼？”的投票，大概50%以上的人认为婚礼劳民伤财，费心费力，不办最好。评论中，不乏一些女性旗帜鲜明地反对婚礼。乍一看，这个数据实在与常识不符。一直以来，婚礼在中国传统观念里都有十分重要的意义，怎么突然大家就都不想办了呢？然而，所有的“离经叛道”都不是临时起意，而是积怨已久，恐婚已经成为相当一部分人的婚前心理状态。抛开两个家庭融合期磨合的各种问题，仅仅是婚?
随着中秋节的来临，许多人都在思考，今年的中秋到底应该给亲朋好友送什么礼物呢？还是那传统的月饼吗？我觉得，既然送礼，就应该紧跟潮流。在如今这个商业繁荣的时代，从前美味的月饼已经不能再激起人们心中的波澜了。但商业繁荣的另一个结果，就是无处不在的噪声。哪怕是在中秋赏月、遥念嫦娥的时候，美好的意境也会被刺耳的噪声所打破，这时候，就该由我们的漫步者DreamPods出场了。 漫步者DreamPods搭载着国内独有、国际领先的E
说到用水，人们最担心的莫过于水质问题，尤其对母婴家庭而言，体质相对较弱的孕妇和正处于生长发育阶段的婴幼儿，更容易因水污染带来威胁，水质问题直接关系到下一代的身体健康和发育。此外，生活中楼顶二次供水、输出管道污染物附着而带来的二次污染，也给不少母婴家庭带来极大的困扰。面对用水难题，美的利用阳光杀菌力量，率先行业首发UV光净套系，满足用户在健康饮水、用水的多层次需求，灭菌率达到99.99%，给家人健康与安心。
在大众传统的认知里，钢琴作为一种高雅乐器，一直有种阳春白雪的距离感。但是随着品质生活观念的发展，学钢琴不再是触摸不到的殿堂级难事，已经以一种艺术之美和闲暇乐趣走进了千家万户。在各种黑科技改变生活的当下，可以随时随地利用碎片化时间学习的学钢琴软件也如雨后春笋般出现。其中，flowkey学钢琴软件无论是从互动性、趣味性、还是易学性上都很“圈粉”，正因如此受到了市场和大众的青睐。田田（化名）在组建家庭做妈妈之?
今日， “寻味江湖，净味侠客行”美的冰箱净味系列新品 470 摩卡棕·天境全国百城发布，首站活动在合肥拉开帷幕，活动中美的冰箱向到场消费者及直播间的网友们展现了新品由内而外的品质追求，与消费者共同完成了一代净味传奇的续写。净味实力，满足生活安全感 现代人对于生活用品的需求日趋理性化、精细化，越来越清楚自己想要什么，或许会被华而不实的东西吸引一时，却不会将它们列入自己的使用范畴，对于冰箱等大家电的态度更是
今日，OPPO 与美的达成战略合作，OPPO将联合美的成立跨界联合实验室，基于 ColorOS 与美的产品的深度打通。
9月16日，中消协在官网发布《73款读写台灯比较试验报告》。中消协表示，73款样品中仅12款样品各项测试指标良好。不过，9款样品结构存在安全隐患，涉及小博士、华雄、道远亮眼睛（T3355）、光
在昨天的HDC 2020开发者大会上，华为正式推出了鸿蒙2.0，这是一套面向多平台的OS系统，最低只要128KB内存。根据华为的计划，鸿蒙OS 2.0马上面向应用开发者发布Beta版本，9月10日面向大屏、手表
当代女性在社会中往往承担多重角色，母亲、妻子、女儿、公司职员......每日为了工作奔波忙碌，为照顾家庭付诸心力，却时常忘记留给自己喘息间隙，忽略自己内心真实的感受。成为更好的自己，每个生命都应该炽热鲜活，学会由心悦己，通过好物提升生活格调，创造内心更多的愉悦感，在自我世界的探索中成就高光时刻。作为家电领导品牌，美的以“由心悦己，自带高光”为设计理念，打造 “心悦套系”新品，涵盖日常洗浴、饮用、厨房用水?
厨房是家里最有烟火气的地方，厨房的温度，也是家的温度。厨房，从一个炕头演变成独立的厨房空间再到开放式厨房;厨房里传统的煤气炉、烟机、消毒柜等厨电也慢慢更换成各种智能厨房电器;以往脏乱差的厨房环境也逐渐转变成干净整洁的厨房体验。无论是空间上的改变还是家电形式的改变，厨房在家里的地位越来越受到重视。随着经济的发展，人们越来越注重品质生活，精致生活的追求也逐步扩散到厨房的烹饪环境中。为满足更多都市丽人享受
今日上午，由中国农业农村部权威机构领衔，美的冰箱联合中国家用电器研究院、新希望六和、科大讯飞三大机构，共同发布了行业首部专注于肉类海鲜类保鲜的《中国家庭肉类海鲜类保鲜标准白皮书》（以下简称为“白皮书”），旨在引导广大中国家庭消费者进行肉类海鲜类食材的健康存储，以微晶系列产品为驱动，为行业带来全新的保鲜技术衡量标准，推动行业技术不断变革升级，实现整个冰箱行业的增长赋能?
9 月 15 日晚 24 点， 915 京东电器超级品类日完美收官，家电、手机、电脑数码三大品类成交额同比增长均超过200%；家电、手机、电脑数码反向定制产品成交额同比增长超300%。强势增长凸显了京东的平台优势和强大的带货能力，既展现了金秋 9 月旺盛的消费活力，也让京东成为这个 9 月电器消费主场。八大品牌破亿 细分品类多点暴涨今年 915 京东电器超级品类日再次成为各大品牌强势增长的增量场：Apple、华为、荣耀、联想、小米、海尔
昨日晚间，暴风集团公告称， 9 月 21 日起，公司股票交易进入退市整理期，在退市整理期 30 个交易日后公司股票将被摘牌。
9月28日消息，昨天晚间，港交所今天对外披露了京东健康提交的招股书，内容显示，京东健康将申请香港联交所主板上市。受此消息影响，京东集团今天在港股的交易中微涨2.76%。截至港股周一收盘，京东集团股价报收于290港元，目前总市值约9019.82亿港元。有消息称，京东健康寻求通过香港IPO筹资至少30亿美元。数据显示，京东健康在2017年至2019年的总收入分别为56亿元、82亿元、108亿元，2020年上半年，京东健康的总收入就
疫情期间不少公司都开启了在家的远程办公，对于美国等不少欧美国家，现在依然还保持着远程办公的状态，这就包括了硅谷巨头微软。现在外媒报道称，..
英雄联盟S10全球总决赛的B组小组赛上，JDG战队在今天的最后一场是对阵DWG战队，最终发挥完美战胜了未尝一败的DWG，以B组小组第二的身份晋级八强，..
受疫情影响，包括微软在内的美国多家科技公司采取了让员工在家办公的政策。据外媒报道，微软现在允许允许员工永久在家办公。..
《一部手机失窃引发的惊心动魄的战争》引发了广泛讨论，在科技高度发达的今天，犯罪份子还能轻易通过一部手机获得信息、盗刷钱财，的确令人细思极..
美的集团发布公告称，截至2020年9月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回 购了29,544,883股，占公司截至2020年9月30日总股本的0..
美的集团发布关于回购公司股份进展情况公告称，截至 2020 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回 购了29，544， 883 股..
虽然大家现在提起美团，早就没有人注意之前的名字中还有点评两个字，但是今天开始他们彻底甩掉大众点评这个包袱了， 中文、英文名字双双改为美团、..
近日，微软官方宣布，Bing(中文名必应)正式改名为Microsoft Bing，同时启用全新的LOGO标识：“大家将看到我们的产品重命名为Microsoft Bing，这代..
据媒体报道，据报道，谷歌要把旗下视频网站YouTube变成一个主要的购物目的地，从而与亚马逊和阿里巴巴展开竞争。据称，YouTube目前正测试与电商公..
据外媒报道，微软(MSFT.US)允许员工永久在家办公。据称，微软允许员工每周不超过50%的工作时间在家工作，经过经理批准后可以永久进行远程工作。微..
美团正式发布公告称，公司的英文名已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司的双重外文名称，代替原有的“美团..
今日晚间，美团正式发布公告称，公司的英文名已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司的双重外文名称，代替原..
格力电器发布公告称 ，截至2020年9月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份94,184,662股，占公司截至2020年9月30日总股..
网络安全公司White Ops本周披露，他们在Google Play Store上发现超过240个用来执行广告诈欺的Android应用程序，这些应用程序的总安装量超过1400万..
格力电器发布公告称 ，截至 2020 年 9 月30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份94，184， 662 股，占公司截至 2020 年 ..
《沉默的真相》目前豆瓣评分9.2，超过了前段时间刷屏网络的《隐秘的角落》(8. 9 分)，截至目前，迷雾剧场已经上线了 5 部短剧。..
今日下午，B站账号“虎子的后半生”发布讣告称，虎子已于10月6日在海南去世。据悉，虎子B站最后一则视频的发布时间为8月14日。此前，“虎子的后半..
10 月 9 日，小米集团副总裁、CFO林世伟正式到岗。雷军在微博上对其表示欢迎，他说：“林总在资本市场有 20 多年的丰富经验，他的加入将帮助小米加..
小米于9月30日在海外发布小米10T、小米10T Pro等，它们采用144Hz LCD全面屏。小米集团手机部总裁曾学忠表示，小米业界首创了7档30-144Hz自适应动态..
随着QLC闪存的不断深入，SSD硬盘容量也是走上了康庄大道了，现在海盗船推出了七起步1TB、最高8TB容量的M.2硬盘——MP400系列，全面升级..