美的集团公告：累计回购2954万股支付总金额17.88亿元

门窗是建筑的点睛之笔，是人类居所与世界最直接的交互之所，更是人内心与自然沟通的直接载体。千百年来，窗户跟随建筑的风格不断适应时代的发展，也因此被人类寄予了丰富多变的情感元素。透过窗户看见外面的世界，同时室内生活亦被看见。作为坐落在西安高新区的优质地产项目，万瑞府在窗户上下了不少功夫。高新区不缺高端公寓，但能够真正萃取更精华的设计理念为人的服务，用人居美学的科技表达，来引领一座城市、一个时代对塔尖居