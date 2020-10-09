微软允许允许员工永久在家办公，部分职位仍需到公司上班

水是生命之源，每人每天的健康饮水量要在1500-1700ml，也就是说每天要喝 8 杯左右的水，尤其目前疫情期间，更需要多喝好水增强抵抗力。可“喝好水”这件事虽看似简单，但并不是每个人都很容易实现。有的人明知喝凉水不好，为了方便还是照喝不误，殊不知长期喝冷的、冰的水会给身体带来伤害，容易造成脾胃疾病。对于国人来讲，喝热水是最适宜不过的，但在这件事上，很多人的幸福感并不强。热水壶烧水时间长，喝热水太麻烦；长时间使