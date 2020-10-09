微软允许允许员工永久在家办公，部分职位仍需到公司上班

据外媒报道，微软(MSFT.US)允许员工永久在家办公。据称，微软允许员工每周不超过50%的工作时间在家工作，经过经理批准后可以永久进行远程工作。微软强调，一些职位仍然需要来公司办公室上班，包括有关硬件实验室、数据中心和现场培训的职位。
据外媒报道，微软(MSFT.US)允许员工永久在家办公。据称，微软允许员工每周不超过50%的工作时间在家工作，经过经理批准后可以永久进行远程工作。微软强调，一些职位仍然需要来公司办公室上班，包括有关硬件实验室、数据中心和现场培训的职位。
受新冠肺炎疫情的影响，国内外不少企业尤其是IT企业采取了远程办公的方式。当地时间周一，苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）在接受外媒采访时表示，员工远程工作的能力给他留下了深刻的印象
眼看着国庆八天长期就要来临，许多人已经早早做好了国庆出游计划，同时还有那么一部分人，他们选择国庆继续上班为企业为社会持续发光发热。那么，为了帮助员工十一假期更好的远程在家办公，企业管理人员又该做些什么呢?这事儿得找企业的网管(IT小哥)帮你先搞一搞网络问题，因为外网是没有办法访问内网的，这也就意味着员工们在家办公没法和在公司一样随时访问内网下的办公系统，也没法随时访问公司的一些NAS或共享文件，这样远程办
近日，国产远程控制品牌向日葵亮相三星Galaxy Note20 系列新品发布会后，逐步与三星展开深入合作。为了更好地提升Galaxy Note20 系列新机用户远程办公体验，向日葵在三星应用商店、三星生活助手为新机用户带来「远程控制服务礼包」，深受用户欢迎。Note20 新机用户尊享远控服务专属礼包在三星生活助手 “Note20 礼包”中，向日葵为Galaxy Note20 系列新机用户提供专属的向日葵远程控制服务礼包，可免费享受“远程桌面”、“远程文?
“数智未来，全速重构”， 9 月 17 至 18 日，由阿里巴巴主办的一年一度数字经济风向标云栖大会如约而至。与往年线下活动不同的是今年云栖大会首次在线举办。 9 月 18 日，在阿里云技术重磅发布的现场，阿里巴巴副总裁、阿里云智能安全总经理肖力正式发布阿里云远程办公零信任解决方案。这次疫情，全球有超过 3 亿人选择远程办公，远程办公凭借着能够提升办公协作和企业管理效率、减少人群接触风险等特点，在疫情期间成为企业实现?
本周一，戴尔科技公司向员工发送通知，将从本周开始一次裁员，以削减成本应对疫情的经济冲击。首席运营官杰夫-克拉克表示，此次裁员将不会限制在任何特定团队或部门。
最近一段时间以来,“远程办公”成了写字楼里的一个热词,和一种时尚快捷的办公方式。并且在一些走在创新潮头企业中,已成为了高效便捷的代名词。远程办公虽然在时下非常热门,但它并不是最近才出现的,其在国外已经时髦了很多年。远程办公的起源于20世纪70年代的技术,它通过非智能终端使用电话线作为网络桥梁来连接位于卫星办公室和商业区的主机。在20世纪80年代,分支办公室和家庭工作者就能够通过个人电脑或虚拟终端连接到他们公司的?
2020 年一场突如其来的疫情对社会造成巨大影响，引起经济停摆、假期延长、企业生产运营受阻等不良反应。在各行各业受疫情重创的困难时期，联合办公行业头部服务平台Maxoffice堂堂办公发挥“互联网+办公服务”的生态平台作用，融合服务、资源以及价格等方面优势，持续发力办公租赁领域，致力于服务业主、助力企业，引起市场广泛关注与好评！快 ：Maxoffice堂堂办公专注于产业园、写字楼租赁市场，为业主提供专业化的整体解决方案，?
如今，城市里的白领最离不开什么?可能大家都没有注意到这个答案，但是当你坐在工位上困意来袭的时候，连续反复却喝不到咖啡，可能点了一杯咖啡，等外卖送到的时候困意都已经过去了。不管是时间问题还是成本问题，长期点外卖或者去便利店买都不划算，办公室咖啡机恰恰解决了这一问题。很多企业都陆陆续续给员工们投放了办公室咖啡机，但是咖啡机选哪种呢?办公室里面还是推荐使用全自动咖啡机，因为半自动咖啡机操作需要技巧性，就是
新基建浪潮下，AI、5G、大数据、云计算等前沿技术成为政企智能化转型升级的重要推动力。随着核心业务的转型，后疫情时代复工复产的全面推进也让越来越多的政企意识到办公方式的革新正在到来。简单的OA产品已经很难满足企业管理和员工高效办公的需求，智能化时代下，提升效率和企业知识管理的需求被激活，技术驱动解决方案成为必然。 在此背景下，百度作为全球领先的人工智能平台型公司，在智能办公领域打造了新一代人工智能办公?
2020 华为开发者大会将于 9 月 10 日至 9 月 12 日在东莞松山湖举办，本次大会最引人注意的三项重点主题分别为:鸿蒙系统、HMS Core 5. 0 及EMUI 11。在当前环境下，这次的大会也被赋予了诸多特殊的意义。随着5G、AI加速，智能互联时代悄然而至，全场景智慧体验的时代即将到来。 根据官网信息显示，华为将在松山湖带来主题演讲、技术论坛和行业大咖的松湖对话，在Codelabs与全球开发者一同感受代码的魅力，在Tech.Hour与华为专家一
我国的初创企业和中小微企业占比颇高，这些企业员工的工位其实是非常有限的，企业必须研究合理的空间布局，再搭配恰当的办公用品，才能拥有更加宽松舒适的办公环境。比如戴尔商用台式机——OptiPlex 5080微型机，小巧精致不占空间，是中小微企业的最佳选择。戴尔商用台式机OptiPlex 5080，轻松智能办公戴尔OptiPlex 5080微型机的宽度36毫米，深度179毫米，高度182毫米，重量在1.38 千克左右，如此小巧的机型可以灵活安装在办公桌的
我国办公家具市场规模广阔，潜力巨大。数据显示，2012年至2019年，我国办公家具市场销售收入年平均增长率约为8%，市场规模已超3000亿元。巨大的市场前景，吸引了众多的企业涉足其中。行业间的竞争也日益激烈起来，对于企业来说，若是一成不变，很容易就被淘汰出局。隶属于上海偕行办公家具有限公司的办公家具品牌偕行，立足质量，找准方向，在激烈的市场竞争中脱颖而出。“近几年来，我国办公家具行业盈利处于良好状态，利润总额增
平板电脑是办公族常用的生产力工具，被广泛用于文件编辑、传输等场景中。因此平板电脑的一部分购买者会优先考虑办公效率高，同时其他方面相对均衡的产品。2020年，办公平板电脑什么牌子好？下面就来推荐一款效率“Max”的超能平板。现在5G在各大城市已经全面商用，更快的网络同时为人们带来更快的生活节奏，或许一件在过去需要很长时间的事情，如今只需要几秒钟。因此，办公平板电脑什么牌子好，网络方面见分晓。前段时间，荣耀发?
受疫情影响，包括谷歌在内的多家美国科技公司都采取了让员工在家办公的政策。让谷歌头疼的是，目前大多数员工表示，他们不想回到办公室上班。
随着线上线下协作办公的需要，许多企业都开始使用会议系统，以谋求更高的工作效率与更好的工作体验，从而推进办公和会议的一体化。一款性能强劲、使用便捷的会议系统是满足多场景办公需求的必要条件，同时也是改善公司内部工作方式的重要把手。联想智慧大屏凭借其出色的画面展示，强劲的核心性能以及多屏互动无线协作模式，在诸多的办公系统中脱颖而出。会议系统哪个好？联想智慧大屏标准版86寸性能强劲 品质升级联想智慧大屏标准?
办公室咖啡机一场秋雨一场凉，时间已步入9月中旬，随着温度逐渐下降，人们对于热饮的渴望也逐步增加。每天清晨，捧着一杯热乎乎的咖啡来到自己工位上。小喝一口，浓郁的咖啡香混着阵阵暖流，既温暖了身体又打起了精神，元气满满的开启新的一天。全自动办公室咖啡机不少公司都选择购买一台全自动咖啡机放置在公司作为办公室咖啡机。原因很简单，拥有一台全自动办公室咖啡机不光可以为员工来带便利，更可以极大的增加员工的归属感。?
在以互联网为代表的新技术的驱动下，今天的中国经济其实面临着两大升级：需求侧的消费升级和供给侧的产业升级。产业升级是企业作为市场主体自主选择的自我发展过程，意味着企业内部和企业间效率的提升，大量企业积极投入到产业升级的进程中。IT设备属于企业重资产，传统采购模式占据企业大量日常开销，耗费企业大量资金和精力，长期沉重的投入成为企业很大的负担，将直接影响部分企业内部工作效率及企业运营效率，办公IT资产解决方
水是生命之源，每人每天的健康饮水量要在1500-1700ml，也就是说每天要喝 8 杯左右的水，尤其目前疫情期间，更需要多喝好水增强抵抗力。可“喝好水”这件事虽看似简单，但并不是每个人都很容易实现。有的人明知喝凉水不好，为了方便还是照喝不误，殊不知长期喝冷的、冰的水会给身体带来伤害，容易造成脾胃疾病。对于国人来讲，喝热水是最适宜不过的，但在这件事上，很多人的幸福感并不强。热水壶烧水时间长，喝热水太麻烦；长时间使
如何令一家公司更温馨，具有凝聚力，员工架构更稳定?丰厚的收入、较多的假期、炫酷的办公场所都是必然加分项。咖乐美商用咖啡机则认为如果员工们能喝到触手可及的咖啡，开启一天的工作之前提神醒脑，午后最没精神的时候解决困倦，突然的加班也能抵抗疲劳，一台办公室咖啡机就可以做到，让员工和企业多一份“亲密”。茶水间有了办公室咖啡机的加入，不仅让员工之间的沟通变得顺畅，高效的交流也是思路迸发的源泉，也许一些很好的方?
无纸化办公，可说现代企业的发展趋势。拿职场常做的「写笔记」这件事来说吧，比起传统的笔记本记事，善用数字工具来记事，更能够提升记事办公效率，想要查找数据时也相对方便，相信这点大家内心都是明白的。使用一款具无纸化特性的电子手写板，不但能提高办事效率，减轻工作负担；更能利用网络资源，与同事共享数据信息，加快沟通速度。如果这块电子手写板正好设计小巧，方便携带，办公更能不受地方限制。比如今天带来的这款无线小
疫情期间不少公司都开启了在家的远程办公，对于美国等不少欧美国家，现在依然还保持着远程办公的状态，这就包括了硅谷巨头微软。现在外媒报道称，..
英雄联盟S10全球总决赛的B组小组赛上，JDG战队在今天的最后一场是对阵DWG战队，最终发挥完美战胜了未尝一败的DWG，以B组小组第二的身份晋级八强，..
受疫情影响，包括微软在内的美国多家科技公司采取了让员工在家办公的政策。据外媒报道，微软现在允许允许员工永久在家办公。..
《一部手机失窃引发的惊心动魄的战争》引发了广泛讨论，在科技高度发达的今天，犯罪份子还能轻易通过一部手机获得信息、盗刷钱财，的确令人细思极..
美的集团发布公告称，截至2020年9月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回 购了29,544,883股，占公司截至2020年9月30日总股本的0..
美的集团发布关于回购公司股份进展情况公告称，截至 2020 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回 购了29，544， 883 股..
虽然大家现在提起美团，早就没有人注意之前的名字中还有点评两个字，但是今天开始他们彻底甩掉大众点评这个包袱了， 中文、英文名字双双改为美团、..
近日，微软官方宣布，Bing(中文名必应)正式改名为Microsoft Bing，同时启用全新的LOGO标识：“大家将看到我们的产品重命名为Microsoft Bing，这代..
据媒体报道，据报道，谷歌要把旗下视频网站YouTube变成一个主要的购物目的地，从而与亚马逊和阿里巴巴展开竞争。据称，YouTube目前正测试与电商公..
据外媒报道，微软(MSFT.US)允许员工永久在家办公。据称，微软允许员工每周不超过50%的工作时间在家工作，经过经理批准后可以永久进行远程工作。微..
美团正式发布公告称，公司的英文名已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司的双重外文名称，代替原有的“美团..
今日晚间，美团正式发布公告称，公司的英文名已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司的双重外文名称，代替原..
格力电器发布公告称 ，截至2020年9月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份94,184,662股，占公司截至2020年9月30日总股..
网络安全公司White Ops本周披露，他们在Google Play Store上发现超过240个用来执行广告诈欺的Android应用程序，这些应用程序的总安装量超过1400万..
格力电器发布公告称 ，截至 2020 年 9 月30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份94，184， 662 股，占公司截至 2020 年 ..
《沉默的真相》目前豆瓣评分9.2，超过了前段时间刷屏网络的《隐秘的角落》(8. 9 分)，截至目前，迷雾剧场已经上线了 5 部短剧。..
今日下午，B站账号“虎子的后半生”发布讣告称，虎子已于10月6日在海南去世。据悉，虎子B站最后一则视频的发布时间为8月14日。此前，“虎子的后半..
10 月 9 日，小米集团副总裁、CFO林世伟正式到岗。雷军在微博上对其表示欢迎，他说：“林总在资本市场有 20 多年的丰富经验，他的加入将帮助小米加..
小米于9月30日在海外发布小米10T、小米10T Pro等，它们采用144Hz LCD全面屏。小米集团手机部总裁曾学忠表示，小米业界首创了7档30-144Hz自适应动态..
随着QLC闪存的不断深入，SSD硬盘容量也是走上了康庄大道了，现在海盗船推出了七起步1TB、最高8TB容量的M.2硬盘——MP400系列，全面升级..