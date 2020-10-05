阿里巴巴与DUFRY同意在中国组建合资企业 持股比例不超过9.99%

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阿里巴巴与DUFRY同意在中国组建合资企业 持股比例不超过9.99%

2020-10-05 14:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月5日 消息:市场消息，今天阿里巴巴DUFRY同意在中国组建合资企业，计划对其进行股权投资，建立合资企业后，阿里计划持有DUFRY不超过9.99%的股份。

阿里巴巴(1)

据了解，DUFRY是全球著名的免税零售商，总部位于瑞士，在全球拥有 3 万多名员工，在全球 65 个国家/地区开展业务。过去六年，DUFRY的销售额都是排名第一。而今年，因为疫情冲击，DUFRY业绩下滑排名降至第二。中国中免则在海南免税政策的推动下成为了全球销售额第一的免税零售公司。

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