阿里巴巴与DUFRY同意在中国组建合资企业 持股比例不超过9.99%

站长之家(ChinaZ.com) 10月5日 消息:市场消息，今天阿里巴巴与DUFRY同意在中国组建合资企业，计划对其进行股权投资，建立合资企业后，阿里计划持有DUFRY不超过9.99%的股份。
据了解，DUFRY是全球著名的免税零售商，总部位于瑞士，在全球拥有 3 万多名员工，在全球 65 个国家/地区开展业务。过去六年，DUFRY的销售额都是排名第一。而今年，因为疫情冲击，DUFRY业绩下滑排名降至第二。中国中免则在海南免税政策的推动下成为了全球销售额第一的免税零售公司。
站长之家(ChinaZ.com) 10月5日 消息:市场消息，今天阿里巴巴与DUFRY同意在中国组建合资企业，计划对其进行股权投资，建立合资企业后，阿里计划持有DUFRY不超过9.99%的股份。
据了解，DUFRY是全球著名的免税零售商，总部位于瑞士，在全球拥有 3 万多名员工，在全球 65 个国家/地区开展业务。过去六年，DUFRY的销售额都是排名第一。而今年，因为疫情冲击，DUFRY业绩下滑排名降至第二。中国中免则在海南免税政策的推动下成为了全球销售额第一的免税零售公司。
【马云不再担任阿里巴巴集团董事】 9 月 30 日晚间消息，阿里巴巴(NYSE：BABA，09988.HK)在港交所发布的公告显示，按照两年前的一系列传承安排，马云自即日起不再担任阿里巴巴集团董事。公告显示，阿里巴巴于 2020 年 9 月 30 日举行的年度股东大会上，选举了武卫、Kabir Misra及郭德明各自担任公司第三组董事，上述人士均将任职三年或任职至其继任人获推选或委任并获得适当资格为止。
【TechWeb】10月1日消息，阿里巴巴在港交所发布的公告显示，按照两年前的一系列传承安排，马云自即日起不再担任阿里巴巴集团董事。截至公告发布日，阿里巴巴的董事会包括董事张勇（董事会主席）、蔡崇信、武卫、J. Michael EVANS、井贤栋及Kabir Misra；以及独立董事董建华、郭德明、杨致远、E.BrjeEKHOLM及WanLingMARTELLO。公告显示，阿里巴巴于2020年9月30日举行的年度股东大会上，选举了武卫、Kabir Misra及郭德明各自担任公?
30日晚，阿里巴巴集团年度股东大会公告显示，马云自即日起不再担任阿里巴巴集团董事。最新的阿里巴巴董事会包括董事张勇（董事会主席）、蔡崇信、武卫、J. Michael EVANS、井贤栋及Kabir MISRA；以及独立董事董建华、郭德明、杨致远、E. B?rje EKHOLM及Wan Ling MARTELLO。马云退出阿里巴巴董事会，意味着阿里巴巴已全面完成交接棒。在张勇执掌阿里巴巴的一年中，阿里巴巴市值从4500亿美元上涨到7
9月30日消息，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在阿里巴巴2020年度全球投资者大会上表示，创新是阿里巴巴20余年来不断发展最重要的动力。在疫情带来的诸多不确定性中，数字化是最确定性的历史机遇，将对社会进程产生巨大影响，持续创新的能力是我们抓住数字化这一关键历史机遇的宝藏。据悉，在此次投资者大会期间，阿里巴巴披露多项重磅业务进展：截至2020年6月底，阿里巴巴集团和蚂蚁集团年度中国用户合计达10
阿里巴巴公布新一轮战略部署，将钉钉升级为大钉钉事业部，与阿里云全面融合，并整合集团所有相关力量，确保“云钉一体”战略全面落地。即日起，原钉钉事业部、阿里云视频云团队、阿里云Teambition团队、企业智能事业部宜搭团队、政企云事业部、数字政务中台事业部、乌鸫科技部分团队，加入新的大钉钉事业部，全面融入阿里云智能。在大钉钉事业部内，新成立“智能协同与视频云事业部“、“行业钉事业部“和“政务中台事业部”。
9月17日上午，在阿里巴巴 2020 云栖大会上，阿里云智能总裁张建锋发布了第一台云电脑“无影”。根据阿里巴巴的介绍，这是一台在云端的电脑，在本地没有主机，也看不见电脑CPU和硬盘，因为这些硬件设备都集中在云端的数据中心里，以下我们来看下无影云电脑的特点。
9 月 30 日，阿里巴巴集团年度股东大会公告显示，按照两年前的一系列传承安排，马云自即日起不再担任阿里巴巴集团董事。据了解，在 2018 年 9 月，马云发出全员信宣布，在 2019 年阿里 20 周年之际将不再担任阿里巴巴集团董事局主席，由张勇接任。同时为组织的顺利过渡，在此后将继续担任董事会成员，直至 2020 年阿里巴巴年度股东大会。
9月30日消息，据国外媒体报道，阿里巴巴首席财务官武卫周三在投资者日活动中表示，预计阿里云在2021财年内扭亏为盈。阿里巴巴在2021财年第一季度（截至2020年6月30日），阿里云计算业务季度收入同比增长59%至123.45亿元，主要由于公有云及混合云收入均实现增长，并反映来自每位客户的平均收入增长。阿里巴巴曾表示，未来3年再投2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发和数据中心建设。武卫补
阿里巴巴无影云电脑怎么使用多少钱？9 月 17 日，在 2020 阿里巴巴云栖大会上，阿里云智能总裁张建锋展示了阿里云推出的云电脑「无影」。「无影」仅为一张手掌大小的卡片机，PC 原有的硬件设备都集中在云端的数据中心里。
9月15日消息，在2020中国企业社会责任高峰论坛上，阿里巴巴合伙人、阿里巴巴公益基金会理事长孙利军表示，到财年底，我们将推动阿里公益平台上所有的爱心善款全链路上链，阿里公益将成为国内首个公益捐赠全链路上链的互联网公益平台。孙利军表示，“公益通过区块链实现了真正的去中心化，解决了公益公开透明、可信任的问题。今年我们推出了公益平台‘透明度数字化建设’专项行动，推动行业的公益项目实现100%上链，打?
DoNews9月21日消息（记者 翟继茹）据外媒援引知情人士消息称，阿里巴巴正计划向智联招聘投资数亿美元，从而成为后者的大股东之一。据报道，拥有智联招聘61%股份的Seek透露，智联招聘正在与多方就新的投资进行讨论，来支持其达到增长目标。数据显示，智联招聘目前拥有1.8亿用户，合作企业超过450万。2017年下半年，Seek与方源资本、高瓴资本达成协议，智联招聘达成私有化，退出纳斯达克。（完）
据国内媒体报道，闲鱼事业部总经理陈镭（花名“闻仲”）已从阿里巴巴离职。阿里巴巴确认陈镭已离职，但对于其离职原因并未透露更多信息。公开资料显示，陈镭为阿里巴巴第422号员工
今日晚间，上交所披露了《关于蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件审核问询函的回复》。蚂蚁集团回复上交所表示，公司和阿里巴巴集团专注于各自的业务领域，业务范围具有明显差异，不存在对蚂蚁集团构成重大不利影响的竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
阿里集团客户体验事业群(简称阿里CCO)方面表示，自今年 5 月发布商家协同服务机制至今，天猫商家平均售后问题处理时长缩短了60%。据悉，该机制能将消费者诉求以工单方式同步给商家，联同商家在 24 小时之内解决问题。 9 月 25 日，阿里CCO方面表示，未来机制将逐渐向淘宝商家推进。
在阿里巴巴2020云栖大会期间，阿里巴巴正式成立云原生技术委员会（以下简称委员会）。阿里巴巴高级研究员蒋江伟担任委员会负责人，达摩院数据库首席科学家李飞飞、阿里云计算平台高级研究员贾扬清、阿里云原生应用平台研究员丁宇等多位阿里技术负责人参与其中。同时，阿里云推出包括软硬结合的沙箱容器2.0、离线实时一体化数据仓库MaxCompute、云原生多模数据库Lindorm在内的多款云原生产品。云原生是一
据电商报消息称，阿里巴巴正在和智联招聘洽谈合作，计划向其投资数亿美元。此次可能存在的新投资将产生协作，阿里巴巴的技术和客户基础或与智联招聘的公司和职位数据结合在一起。
淘宝直播即将第五次踏入双 11 会场。9 月 14 日，“内容电商双十一玩法发布会”在杭州黄龙饭店召开，淘宝直播正式打响摆兵布阵的第一枪。“本质上，内容这一块在淘系不是一个业务，而是我们整体未来几年发展的核心战略。”阿里巴巴副总裁平畴在淘宝直播MCN机构大会现场说道。
9月6日晚上，明星万茜的知乎账号点赞了郁可唯和宁静的恶评，这一点赞举动引起网友热议，但随后万茜表示是自己的账号被盗导致的，非本人操作，万茜并向波及到的姐姐们表示歉意。
在阿里巴巴2020云栖大会上，阿里巴巴集团副总裁、阿里云智能全球技术服务部总经理李津透露，中国科技类企业有80%正在使用阿里云的服务。李津称，过去一年，和阿里云深度合作的伙伴中，有50多家服务伙伴年营收超过1个亿。李津表示，到目前为止，阿里云提供了客户全生命周期的300多项专业服务，服务覆盖80多个国家、30多个细分行业，联合推出了500多套解决方案，从客户的上云前直到后续的优化提升，都有完
据国内媒体报道，圆通速递刚刚发布公告称，公司于2020年9月21日获悉，公司控股股东蛟龙集团及实际控制人喻会蛟、张小娟向阿里网络协议转让其所持公司股份3.79亿股已于2020年9月18日完成过户登记
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央视出身的罗振宇，一直和综艺节目有着不解之缘。08 年，离开央视后，罗振宇加入《第一财经》，成为人物访谈节目《中国经营者》的主持人。经历了多..
10月5日晚上7点多，英雄联盟的S10小组赛进入到了LPL的第二场比赛，是JDG对阵强势的RGE战队，不过JDG状态越来越好，最终战胜RGE战队拿下一分，很多..
2020年10月5日下午，英雄联盟S10全球总决赛小组赛SN对阵上了北美的TL战队，面对世界赛的老队伍，SN发挥的不错，完美拿下首胜，很多朋友还没看过这..
阿里又出手了。在国庆长假的前一天，众信旅游发布公告宣布，阿里巴巴以3. 85 亿元的代价，受让众信旅游董事长、总经理冯滨所持有的众信旅游股份。..
每年10月对于手机圈来说，都是一个“神仙打架”的时间，今年随着iPhone12系列旗舰的加入，更加增添了旗舰大战的激烈程度，而iPhone 12的最大对手，..
根据当下多方媒体推测，全新的iPhone 12系列新机可能在10月中旬亮相，包含iPhone 12（也有消息称之为iPhone 12 mini）、iPhone 12Max和iPhone 12 ..
近年来，智能手机的快充水准迎来了飞速发展，从最开始的18W快充，逐渐发展到如今已经正式商用的120W，充电时间也有此前的2个小时迅速缩短到30分钟..
按照往年惯例，不出意外的话三星将于明年Q1季度推出全新的Galaxy S21系列旗舰，根据此前爆料，该机将有望搭载全新的5nm工艺制程芯片，并且依旧提供..
10 月 5 日消息，造车新势力蔚来官方微博今日宣布，蔚来用户累计换电超 100 万次，累计为用户节省超 1 亿元。..
往年，国庆节大家已经用上最新的iPhone手机了，今年受疫情影响，需要等到节后才会发布。不出意外的话，今年全新的iPhone12 系列将于 10 月 13 日发..
我真正的核心技术是耐心、是不作恶、是细水长流，耐心是你对于一件事上的执着程度，绝世武功如何练起来的?..
疫情期间，自热食品凭借新奇的食用方法及上头的味道，迅速蹿红快消品市场。在巨头与新玩家蜂拥而至之际，自热食品赛道有何机遇，又有何挑战?..
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据Engadget报道，日前，Apple TV已经正式加入YouTube 4K播放，用户已经可以在Apple TV 4K里看到YouTube 4K内容播放的选项。此前，4K播放模式有多项..
10 月 5 日消息，酷派cool 12A今日首发，原价 599 元，首发直降 30 元，到手 569 元。酷派cool 12A采用梦幻黑、梦幻蓝、梦幻银三种配色，玻璃后壳..
据外媒报道，realme印度和欧洲CEO MadhavSthth在推特上表示，正计划推出realme7 系列机型，包括realme7 和realme 7 Pro，新品配备125W的电源适配器..
有很多人吐槽拉新是短期的薅羊毛，这个之前我也是这么认为的，但是我经过我这一段时间的思考，我发现地推cpa这个事情是可以做成长生意的，今天我通..
今天上午，雷军晒出了一张岳桦树的照片，大赞其“顽强”的精神。雷军表示：“今天认识了一棵“顽强”的树，岳桦树。..
近日，iOS微信发布了v7.0.17 版本，新增了表情搜索、聊天记录不显示以及青少年模式等新功能。此外，微信这次更新还带来了朋友圈带话题、输入框搜索..