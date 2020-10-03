谷歌、Facebook和推特CEO同意10月28日在国会作证

2日，据外媒报道，Facebook宣布将在新闻订阅和搜索中推广公开群组内容。Facebook数据显示，在全球用户中，超过一半是五个或五个以上活跃群组的成员，每月有超过18亿人与群组进行联系。在完成最新的更新后，用户几乎可以“随时”参与到公开群组的讨论中。例如，当一个热门节目的链接出现在新闻提要上时，用户可以看到其它群组对这一话题的讨论，此时，用户也可以参与其中，即使此前他没有加入到该?