谷歌、Facebook和推特CEO同意10月28日在国会作证

据外媒报道，谷歌、Facebook、和推特的CEO同意于 10 月 28 日在参议院商务委员会作证，他们将就《通信规范法》第 230 条作证。这一规定保护科技公司免于对用户在其在线服务上发布的内容承担责任，同时允许他们对其进行适度调整。这场听证会还将涉及隐私和 “媒体支配”等话题。
据外媒报道，谷歌、Facebook、和推特的CEO同意于 10 月 28 日在参议院商务委员会作证，他们将就《通信规范法》第 230 条作证。这一规定保护科技公司免于对用户在其在线服务上发布的内容承担责任，同时允许他们对其进行适度调整。这场听证会还将涉及隐私和 “媒体支配”等话题。
2日，据外媒报道，Facebook宣布将在新闻订阅和搜索中推广公开群组内容。Facebook数据显示，在全球用户中，超过一半是五个或五个以上活跃群组的成员，每月有超过18亿人与群组进行联系。在完成最新的更新后，用户几乎可以“随时”参与到公开群组的讨论中。例如，当一个热门节目的链接出现在新闻提要上时，用户可以看到其它群组对这一话题的讨论，此时，用户也可以参与其中，即使此前他没有加入到该?
提起Facebook及其CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)，人们通常首先想到的就是用户隐私、个人信息泄露、受到质疑的商业行为等问题，但日前在接受YouTube网红马奎斯·布朗利（Marques Brownlee）采访时，扎克伯格少见地谈论了对VR和AR技术的看法，解释了它们将在未来取代以苹果iPhone为代表的智能手机的原因，并暗示这正是Facebook的目标。根据扎克伯
前不久，科技巨头Facebook和Twitter提起法律诉讼，原因是它们无视删除内容的请求。这是泰国首次对大型互联网公司采取此类行动。
北京时间9月15日消息，知情人士称，美国联邦贸易委员会(FTC)正在为年底前对Facebook提起的一项潜在反垄断诉讼做准备。这项诉讼将挑战Facebook在社交媒体领域的支配性地位。美国反垄断机构展开了广泛努力以调查少数主导性科技公司的行为。作为该调查的一部分，FTC已经花费了一年多时间来调查Facebook一直在使用其强大的市场地位扼杀竞争的担忧。FTC尚未做出是否起诉Facebook的最终决定，即便做了准备也不一定会起诉。
9月23日消息，据国外媒体报道，Facebook Libra项目的联合创始人摩根·贝勒（Morgan Beller）已经辞职。据报道，贝勒于2017年加入Facebook，负责该公司的区块链项目，她是Facebook的Libra项目和Navi支付项目（也就是之前的Calibra数字钱包）的联合创始人。据悉，离开Facebook的贝勒将成为NFX风险投资公司的的合伙人。据悉，Facebook支持的Libra项目暂定于今年推出，但自去年6月份首次宣布以来，该项目就受到来自立法者?
9月18日消息，据国外媒体报道，Facebook日前公布了AR（增强现实）眼镜项目Aria。Aria的定位为智能手机的辅助性设备。图片来自Facebook官网Aria目前还只是一个实验性的项目，不对一般消费者销售，甚至还算不上原型机。Facebook对Aria的期待是，希望Aria可以让用户拥有手机连网的所有优点，但不用总是低着头，总是盯着手机看。Facebook表示，Aria未来的使用场景包括，拨打视频电话给朋友、在开车时提示路况障碍、在会议?
Facebook首席执行官马克·扎克伯格表示，该公司计划在 2021 年发布其首款AR眼镜。尽管该公司的Oculus部门已成为VR头盔的领先供应商，但Facebook已将“增强现实”(AR)吹捧为计算领域的下一个主要前沿，这一发布日期可能会比预期更早地地向大众传播下一代技术。
Facebook在整合旗下各个消息平台方面迈出了迄今为止最大的一步，允许Messenger和Instagram上的部分用户在应用之间互相发消息。除了推出跨平台消息，Instagram还将对其DM系统进行重大改革，将扩展从Messenger中获取的功能。
据外媒报道，Facebook名为Forecast的众包预测平台现在已面向美国和加拿大的每个人开放。去年 6 月，Facebook的新产品实验(NPE)团队首次发布了Forecast的测试版。该服务允许用户提出有关政治、商业、体育和其他话题的问题。然后，社区可以讨论当前的事件并对未来可能发生的事情做出预测。
日前Facebook数字货币项目“天秤座（libra）”和Facebook内部的Navi支付项目的联合创始人摩根·贝勒(Morgan Beller)已经从公司辞职。
Facebook 公司再次因涉嫌监视Instagram用户而被起诉，本次被指控通过未经授权使用用户手机摄像头。早在今年 7 月份，就有媒体报道，即使在没有主动启动iPhone摄像头的情况下，Instagram似乎仍在偷偷使用摄像头。
《华尔街日报》周三援引知情人士的话称，欧盟隐私监管机构已向Facebook发出初步命令，暂停向美国传输其欧盟用户的数据。。这对Facebook来说是一次业务运营和法律上的挑战，可能为其他科技巨头开创先例。
美国当地时间9月1日，美国总统特朗普在推特上宣布自己确诊了新冠病毒，随后将开始进行隔离和治疗。在9月2日，社交媒体平台推特公司警告称，将删除平台上“希望特朗普去世”的帖文。
【美队回应误发私密照】日前在漫威电影中出演美国队长的克里斯.埃文斯在推特上误发了一张私密照，这在网络上顿时掀起了轩然大波。美队在 9 月 15 日也选择了霸气回应，他表示：“既然我都引你们的注意了，那就别忘了 11 月 3 号投票哈！
此前有报道称，华为Mate40系列可能要等到 2021 年才会到欧洲上市，但是现在情况又出现了一些变化。当地时间 9 月 16 日，@华为移动英国 在海外社交平台上表示，新一代Mate系列即将到来。
【比尔盖茨父亲去世】据美联社当地时间 15 日报道称，美国微软公司创始人比尔盖茨的家族当天发表讣告称，比尔盖茨的父亲威廉亨利盖茨二世（William H. Gates II）因阿尔茨海默病于 14 日在其位于华盛顿州的住所内安详去世，终年 94 岁。盖茨家族表示，由于受防疫规定的限制，威廉亨利盖茨二世的追悼会将在晚些时候举行。
近日华为消费者业务CEO余承东在HDC 2020大会的个人日志视频中透露了关于新旗舰华为Mate40系列发布时间的最新消息：请大家再等一等，一切都会如期而至。根据此前余承东暗示的发布时间来看，不出意外的话该机将于10月初与大家见面。现在有最新消息，近日@华为移动英国 率先开启了对该机的官方预热。据@华为移动英国在海外社交平台上最新发布的消息显示，“我们为您带来一个令人振奋的消息，下一代华为Mate系列即将推出，?
谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)在9月14日表示，谷歌的目标是，到 2030 年完全使用可再生能源，为其数据中心和办公室提供动力，从而成为全球承诺放弃煤炭和天然气电力的最大公司。
微软Surface Pro系列自打推出以来，从设计、功能、体验等方面塑造了Surface系列业内标杆的形象，可以说奠定了它在二合一笔记本市场的领军地位。如今微软Surface Pro系列已经迭代至第七代，第八
在昨天的HDC 2020开发者大会上，华为的HMS移动生态系统是鸿蒙2.0之外的一大亮点，这是华为破局谷歌GMS限制的关键，已经做到了全球第三。根据华为公布的数据，截至2020年8月份，注册开发者的数
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不同于美妆、服饰、电器，这些产品并不是一个具象的实物，多以消费券方式售卖。线下旅游产品适合直播这个渠道么?和传统直播带货有什么不同?我们..
据国外媒体报道，截至当地时间周五美股收盘，电动汽车制造商特斯拉的股价下跌7.38%，报收于415.09美元，公司市值也下跌至3867.84亿美元。此前，特..
除了造车，何小鹏的LP版图一直鲜为人知。早已实现财富自由的何小鹏，还是一位隐形的LP大佬。所谓LP(Limited Partners)，即有限合伙人，俗称“金..
10月3日消息，猫眼专业版显示，截至10月2日，国内电影总票房达到101亿元。截至发稿，《八佰》、《姜子牙》和《我和我的家乡》分列年度上映新片票房..
当地时间周五，电动汽车制造商蔚来汽车提供了2020年9月和第三季度的交付结果。蔚来汽车表示，2020年9月份，该公司交付了4708辆汽车，创下月度新纪..
作为拥有百万粉丝的种草博主，我种草任何产品之前都是深度了解体验之后再分享种草给大家。前段时间大家一直催我出一期关于目前性能最好的电视盒子..
由于我本人从事评测行业很多年，所以一直会遇到很多朋友或者是粉丝、网友咨询我蓝牙耳机推荐什么，这次干脆直接来一个蓝牙耳机排名的盘点，把现在..
中秋节小长假可算盼来了，想到这次我跟表哥两兄弟可以开着各自从优信新买的车回老家，不仅不用抢票，还能开着车载着老家的亲友在郊区到处浪，想想..
据猫眼专业版数据统计，电影《姜子牙》总票房破 8 亿。虽然票房表现不错，但口碑却下滑明显。从10. 1 开始时豆瓣评分达到了7. 5 分，不过现在已经..
据国外媒体报道，当地时间周五，电动汽车制造商特斯拉特斯拉表示，今年第三季度，该公司交付了13.93万辆电动汽车，与今年第二季度的9.065万辆相比..
约有46%的用户每周都会观看电商直播。招商证券认为，超60%的用户表示直播带货能够非常大或者比较大地引起消费欲望。..
每年比节假日更早提醒我们中秋将至的，是各店家柜台里陆续摆出的各色月饼。从酥皮鲜肉到广式奶黄，从传统老派到精致新潮。月饼的热度不仅存在于..