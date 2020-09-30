搜狗签订最终私有化协议；iPhone12mini没有5G；网络游戏四大问题消费者投诉最多

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iPhone12mini没有5G

网络游戏四大问题消费者投诉最多

搜狗签订最终私有化协议

昨日晚间，搜狗发布公告称，宣布签订最终私有化协议，预计该笔交易将在 2020 年第四季度完成，合并完成后，搜狗将成为腾讯的间接全资子公司。

7 月 27 日，搜狗宣布收到腾讯的初步非约束性要约，拟以每普通股或每美国存托股份(ADS) 9. 00 美元的价格，现金收购搜狗包括ADS在内尚未被腾讯或其附属公司持有的所有剩余的流通中普通股。

当时，搜狗方面回应称，感谢腾讯公司对搜狗公司价值以及技术能力、产品创新能力的认可。接下来会对相关事宜进行认真的讨论和衡量，让搜狗能够持续为用户创造更大的价值。

据了解，此前腾讯为搜狗单一最大股东，持股 38.71%，超过搜狐的 33.44%。

iPhone12mini没有5G

近日，有华尔街分析师称，iPhone12系列的 4 款手机中有一款可能为4G版本，而其他 3 款为5G版本。

此前，还有外媒曝光了iPhone12 系列硅胶保护壳标签贴纸，这 3 张贴纸分别命名为iPhone12 mini、iPhone12 Pro Max、iPhone12 和iPhone 12 Pro，证实了iPhone12 mini的存在。

据悉，苹果公司可能在 10 月 13 日举行iPhone12 发布会，两款6.1 英寸的iPhone12 机型可能会在 10 月亮相，随后苹果将推出6. 7 和 5.4 英寸的机型。

网络游戏四大问题消费者投诉最多

昨日，中国消费者协会发布了《网络游戏消费者主要投诉问题报告》。报告显示，当前网络游戏消费者投诉问题主要集中在四个方面：

一是侵害消费者选择权及财产权。如擅改网络游戏商品属性，网络游戏停服删档后对充值等问题处理不善，网络游戏账号封停后续处理机制不健全以及默认自动续费等。

二是网络游戏涉黄涉暴涉赌问题频现，相关企业整改落实不到位，污染网络游戏文化环境。

三是未成年人保护机制不健全，实名认证及防沉迷系统等存在漏洞或缺失。

四是手机游戏App过度索权，个人信息收集超过必要范围等。

对此，中消协呼吁网游企业应树立消费者优先理念，充分保障消费者合法权益，并要求网游企业始终严守经营诚信，着力提升文化内涵，强化消费权益保护，坚决落实未成年人保护要求，守护个人信息安全。