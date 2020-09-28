微信支付中秋上线“切月饼分好友”活动

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微信支付中秋上线“切月饼分好友”活动

2020-09-28 15:14 · 稿源：站长之家

今日，微信支付上线中秋互动新玩法，用户在“微信支付有优惠”小程序“切月饼分好友”，即可随机获得金币奖励，集齐一定数量的金币就能免费兑换微信支付提现免费券、立减金、QQ音乐VIP等权益。据了解，在 9 月 28 日至 10 月 4 日的双节假期中，用户使用微信支付后，打开小程序就能获得一个特别的“月饼”，切完后包入金币还能转发好友传递祝福。



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