微信支付中秋上线“切月饼分好友”活动

今日，微信支付上线中秋互动新玩法，用户在“微信支付有优惠”小程序“切月饼分好友”，即可随机获得金币奖励，集齐一定数量的金币就能免费兑换微信支付提现免费券、立减金、QQ音乐VIP等权益。据了解，在 9 月 28 日至 10 月 4 日的双节假期中，用户使用微信支付后，打开小程序就能获得一个特别的“月饼”，切完后包入金币还能转发好友传递祝福。
今日，微信支付上线中秋互动新玩法，用户在“微信支付有优惠”小程序“切月饼分好友”，即可随机获得金币奖励，集齐一定数量的金币就能免费兑换微信支付提现免费券、立减金、QQ音乐VIP等权益。据了解，在 9 月 28 日至 10 月 4 日的双节假期中，用户使用微信支付后，打开小程序就能获得一个特别的“月饼”，切完后包入金币还能转发好友传递祝福。
微信支付正计划加码存款市场。据悉，微信支付中，除了钱包里的 “银行储蓄”服务，其理财通平台上新增银行子项，目前展示上海银行以及微众银行的定存产品。
前不久，狗不理包子王府井店因为美食博主的差评而闹出了一场风波，随后被天津总部合约。没想到不到一周时间，这家店重新开张了，不过微信支付显示店名已经变了。有网友爆料，经过之前的狗不理
据国内媒体报道，今日，蚂蚁科技集团回复科创板上市首轮问询函，否认了与微信支付以及与阿里巴巴可能存在的竞争关系。蚂蚁集团表示，在数字支付与商家服务领域，公司为用户提供全面的数字钱包
今日，上交所披露蚂蚁科技集团回复上市首轮问询函。在问询函中，蚂蚁集团表示，蚂蚁集团和阿里巴巴集团专注于各自的业务领域，业务范围具有明显差异，不存在对蚂蚁集团构成重大不利影响的竞争
今日晚间，上交所披露了《关于蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件审核问询函的回复》。针对与腾讯微信支付服务竞争问题，蚂蚁集团回复上交所称，这些企业提供的支付服务和公司数字支付与商家服务业务存在一定差异，并不具有可比性。“在数字支付与商家服务领域，公司为用户提供全面的数字钱包解决方案，涵盖多种先进的数字支付功能，以及可以迅速、顺畅获取的数字金融和数字
9月7日消息，微信支付亮相2020年中国国际服务贸易交易会，作为助力小微经营、践行金融普惠的重要落点，“微信收款助手”小程序两大核心产品能力微信收款音箱、收款小账本也登场，向小微商家展示丰富易用的数字化服务。据悉，微信支付以“微信收款助手”小程序为载体，提供丰富易用的数字化收单服务，帮助更多小微企业实现更便捷、高效、安全的经营。微信收款音箱支持线下交易场景每一笔订单的语音播报，商家能实时“用
虽然目前还不清楚数字人民币会在何时正式上线，但国家推出它的态度是坚决的，毕竟有些地方已经开始内测。你是不是有这样的疑惑，有了支付宝和微信，为什么还要推出数字人民币呢，多此一举吗？
在昨日苹果iPhone 12命名被曝光之后，今日又有消息人士透露，苹果公司可能在10月13日举行iPhone 12发布会，并于10月16日开始接受预定。还有消息称，苹果将采用分阶段发布的方式，两款6.1 英寸的iPhone12 机型可能会在 10 月首次亮相，随后苹果将推出6. 7 和 5.4 英寸的机型。
近期，数字人民币这一名词频繁出现，作为与你我都息息相关的“钱”，我们非常有必要了解一下。那么，到底什么是数字人民币？数字人民币即人民币的电子版，和比特币这类虚拟货币不同
2020 年受突如其来的疫情影响，人们生活方式发生翻天覆地的变化，直播带货在今年呈现出井喷式火爆发展，几乎人人都可直播带货。今年，微信频频推出新功能，比如视频号，推出短短半年日活已达 2 亿;前段时间，微信推出的群直播内测，迅速引起大家的关注。
在微信官方的表述中，小商店是“一套升级后的免开发、 0 费用的卖货小程序”，能提供商品售卖、订单物流、客服售后、优惠券发放、小程序直播等功能和服务，除了0.6%的交易手续费之外，不收取任何费用。
腾讯在近日申请“微信儿童版”的商标，疑似将在未来推出面向儿童、青少年的微信版本，因此不少人对微信儿童版的功能以及作用十分关心，这里我们来看下微信儿童版的相关介绍。
微信拍一拍是微信团队今年上线的一个新的互动功能，可以让微信好友聊天的时候增加互动，在上线当天就引发了社交平台上的火爆，也出现了不少有趣搞笑的后缀，这里我们来看下比较搞笑的微信后缀名字。
苹果iOS14正式发布后，不少用户发现微信无法发送相册里的照片，为什么会出现找不到照片发送的情况呢，以下我们来看下iOS14微信发不了照片的具体解决方法介绍。
苹果iOS14正式版推送之后，很多iPhone用户都升级了这个新系统，但是在新系统中有不少用户发现微信发不了照片，这是怎么回事呢，在微信聊天和朋友圈无法发照片的原因是什么，我们来看下具体的原因和解决方法。
在9月9日的腾讯全球数字生态大会上，微信小程序产品经理朱伟峰表示，未来微信将围绕三方面升级小商店的能力。首先是持续完善功能。提供营销、CRM等基本功能；持续降低工具门槛；拓展多行业模板，满足线上线下各类型商家诉求。其次是拓展合作伙伴。引入服务市场，围绕小商店提供搬家、打单、erp等一系列配套；联合服务商伙伴，支持快速代开店等能力，拓展商家。第三要帮助商家获客及
微信号名字是一个人在展示自己个性特点的重要方式，同时好听有趣的微信号名称还可以给其他人留下深刻的印象，那么有哪些比较好听的微信号名称呢，这里我们来给大家介绍一些比较容易让人留下印象的微信号名称吧。
微信聊天里的小视频要怎么导出保存下来，然后在手机上或者电脑上查看，具体需要哪些操作步骤才可以完成，这里我们来看下微信小视频的导出具体流程步骤。
有了微信支付、支付宝，很多人现在买东西都不用带钱包了，跟现金接触的机会都少了。8月30日新版人民币发行了，有网友第一感觉就是好像假币。微博大V@午后狂睡就提到了自己摸到新版10元纸币的感
微信小商店的支付方式有多少种呢，能不能使用信用卡来支付，一部分消费者想要知道微信小商店的支付相关规则要求，下面我们来了解下具体的介绍。
有消息人士称，iPhone12 并不全部是5G版本，可能有一款4G版本， 3 款5G版本。对此，苹果方面暂无回应。..
如果我们把零售业的变革，归功为互联网的诞生和C端用户的崛起，那么，制造业和工厂的未来，很大概率也寄托在这二者身上。区别只在于，前者是消费互..
四海兄弟最终版中是可以获得一个奖杯叫“有失高雅”，需要你完成保利的要求去找小甜甜，很多玩家还不清楚这个任务奖杯怎么做，下面就来为大家详细..
9月28日消息，据国外媒体报道，在上周的特斯拉年度股东大会期间，选举三位董事是议题之一，从特斯拉提交到文件来看，他们提名的马斯克等3人，已再..
苹果的iPhone12手机发布时间也越来越近，虽然很多消息都显示苹果会在10月份举办发布会，但具体的日期还没有消息，不过韩国的运营商帮了大家一个忙..
我是一名数码爱好者，用过许多款蓝牙耳机，最深刻的感受就是，不要贪便宜，入杂牌、白牌耳机，虽说买的时候毫无压力，但在用的时候真的好糟心。为..
提起充值办卡，有多少人胆战心惊？2019年，成都市消费者协会全年受理预付式消费投诉1015件，投诉反映的主要问题为：商家服务质量与先前承诺大相径..
提起中药，相信很多人会联想到草药的独特香味以及煎中药的画面，将中草药放入砂锅中用水加以煎制，最后倒出一碗黑褐色的苦口良药，人们对中药的印..
英雄联盟云顶之弈10.19版本中斗宗阵容还是非常不错的，天选天选决斗大师亚索可以说强度不错，下面就来为大家分享一下这个LOL云顶之弈10.19斗宗阵..
9 月 28 日，搜狗正式发布SogouModuleBus组件化解耦框架，为业界贡献新的组件化解决方案。同时，这款基于搜狗立体化架构思维诞生的组件化框架，将..
9月28日消息，清华大学与腾讯公司达成校庆专项合作，以清华建校110周年为契机，在科研、新文创、大学生实习及青少年科学教育等方面展开深入合作。..
近日英伟达再次公布了RTX30系列的显卡信息，这次公布的重头戏是新的甜品级显卡RTX3060，这个型号的性能将媲美RTX2080，价格将十分的有吸引力。..
恐怕不少用户已经习惯了借助Windows Update来查找、安装和更新驱动文件，这的确省去不少麻烦。然而，日前在官方Feedback反馈平台上，驱动更新抽风..
9月28日消息，日前，达达集团旗下本地即时零售平台京东到家发布《2020国庆中秋消费趋势报告》（以下简称《报告》）。通过对双节前夕（9月20日-9月..
9月28日消息，今天上午，小红书创始人瞿芳在中国网络媒体论坛上表示，未来将会有更多品牌与用户共创产生，内容平台将在其中扮演重要角色。瞿芳透露..
《以家人之名》相信很多姐妹都看了吧，少年与少女的成长史，真的让人感觉重回青春了呢。这部电视剧里经常出镜的张新成同款电动牙刷，让小编很感兴..
对于生活中出现的问题或者面临难以抉择的情况时，人们常常会上网求助网友，参考他人意见之后再下结论。之前小编曾在网上看到好多人询问"普通牙刷与..
疫情已过，百业待兴，众多行业都在等待着新的资金的注入，而拍拍贷等网络借贷平台将会是点燃各行各业重生之火的重要引子。既然是第一把火，那控制..
随着欧洲疫情出现反弹恶化，美国大选日逐步迫近，近期全球股市波动加剧，恒指更是跌破 24000 点。受低迷的市场气氛影响，上市不久的小市值股科利实..
江苏篇欧能达全国消费者感恩钜惠活动在如火如荼进行中，来了来了，江苏队来报到了，话不多说，各位看官请收图，江苏队的小萌新们有萌到你吗？ 有爱..