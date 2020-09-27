夺冠等5部电影入选重点作品版权保护预警名单

今日晚间，国家版权局公布了《 2020 年度第六批重点作品版权保护预警名单》，其中，《夺冠》、《急先锋》、《我和我的家乡》、《姜子牙》、《一点就到家》5部电影入选重点作品版权保护预警名单。
9 月 25 日，电影《夺冠》(原名:中国女排)将在全国影院上映。斗记普洱茶成为《夺冠》电影联合营销推广合作伙伴。三十余年拼搏不息冠军底蕴代代相传《夺冠》是由中宣部与国家体育总局联合拍摄，由陈可辛执导，巩俐、黄渤、吴刚、彭昱畅、白浪、中国女子排球队领衔主演，李现特别出演。影片讲述了中国女排在 1981 首夺世界冠军到 2019 年拿下第十个世界冠军的历史，诠释了几代女排人历经浮沉却始终不屈不挠、不断拼搏的传奇经历。为?
在成为王者的道路上，总是艰辛的，付出的总是要比别人多，面对各种的困难，她们不会退缩，她们很勇敢，值得我们学习，也是中国的骄傲。它就是即将在 9 月 30 号的《夺冠》，正式杀入了国庆档。这个电影要从上个世纪八十年代的中日女排对决讲起，以 2008 年北京奥运会上中美女排大战为转折点，落脚在里约奥运会中国女排和巴西女排的奇迹之战。这部电影从开拍就受万人瞩目，大家也都非常的期待，泪点低的朋友，一定要备好纸巾!在预告
2020年国庆节的电影将会迎来多部重磅电影作品，比如《姜子牙》、《夺冠》等，都是很多影迷期待中的电影，那么在今年的国庆节具体有哪些电影可以观看呢，我们来一起看下国庆节电影的完整名单。
在9月7日的北美LCS夏季总决赛中，TSM 3：2 FLY，时隔三年，TSM再次拿到LCS冠军。FMVP给到比尔森。值得一提的是TSM从败者组成功一穿五，在夺冠的同时，也以一号种子身份重返世界舞台。
斗玩网原创：LPL夏季赛决赛在8月27日晚上举行，这场比赛除了会决定出今年LPL夏季赛冠军之外，还会确定晋级S10总决赛一号种子的资格。最终TES和JDG大战5局，由TES拿下最终的胜利，同时这也是这支战队建队以来拿到的第一个联赛冠军，在赛后采访环节，TES的ADC阿水在接受采访时表示，第一个要感谢的人是TES的管理层皓哥。
由陈可辛执导，巩俐、黄渤、吴刚、彭昱畅、白浪等出演的中国女排电影《夺冠》定档上映。这部《夺冠》原名《中国女排》，原定于 20 年春节上映，由于疫情原因没有上映，这部电影主要讲述了中国女排跨越 35 年的故事，从 1981 年首夺世界冠军到 2016 年重返世界之巅，在影片中致敬了为中国女排奉献的运动员，展现出中国女排一路的成长历程，打造出了一部热血、感动的中国励志体育竞技电影。女排精神一直是中国人民的骄傲，提起女排姑
近日，国家电影局发出通知，明确低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可有序恢复开放营业，中高风险地区暂不开放营业。由于疫情的发生，导致电影院无法开放，现在电影院开放的消息，可谓使人激动欢喜。消息一出，在网络上炸开了锅，讨论之余，也有一些“单身狗”惆怅起来，别人都有对象一起看电影，难道我看电影的时候还要吃“狗粮”吗？这时，相亲软件——伊对app，派上了用场。看似自我调侃，其实是对爱情的渴
【B站获欢喜传媒独家外部播放权】 据媒体报道，日前哔哩哔哩（以下简称“B站”）宣布以5. 13 亿港元战略投资欢喜传媒集团有限公司（以下简称“欢喜传媒”）。双方将围绕影视剧播出、影视IP衍生开发等进行一系列深入合作。根据协议，B站将以1. 48 港元/股的价格认购欢喜传媒新发行的普通股346，626， 954 股，总认购价格为5. 13 亿港元。交易完成后，B站将持有欢喜传媒扩股后总股本约9.90%的股份。
猫眼电影宣布，今日 19 时，全国电影院复工以来累计票房达突破50 亿，排名前三为《八佰》《我在时间尽头等你》《信条》。其中《八佰》单片超 26 亿贡献半数票房，此外《我在时间尽头等你》《信条》《花木兰》《多力特的奇幻冒险》四部新片票房破亿。
9 月 16 日- 18 日，第四届“强网杯”全国网络安全挑战赛圆满落下帷幕。本次“强网杯”是首次作为国家网络安全宣传周的重要活动之一，同时也是首次在属于自己的永久赛场上——“网络安全科技馆”进行的比赛。由长亭科技组建的0x300R战队，在经过两天激烈的线下角逐赛和最终的SpeedRace巅峰对决阶段，力挫群雄，一举摘得冠军之位。万人争夺线下入场券，长亭战队顺利晋级本次“强网杯”自报名启动以来就备受关注，报名参赛人数高达
9月11日消息，Sensor Tower 商店情报数据显示，今年8月抖音及其海外版TikTok以超过6330万次下载量，位列全球移动应用（非游戏）下载榜冠军，较2019年同期增长1.6%。印尼是本期下载量最大的市场，占比为11%；其次是巴西，占9%。（注：下载量仅统计App Store和Google Play，不包括中国及其它地区第三方安卓市场。）ZOOM以5220万次下载排名第2，是去年同期的22.2倍。来自印度的下载量占25%，其次是美国，占19.5%。
据Sensor Tower数据显示，今年 8 月抖音及其海外版TikTok以超过 6330 万次下载量，位列全球移动应用(非游戏)下载榜冠军，较 2019 年同期增长1.6%。印尼是本期下载量最大的市场，占比为11%;其次是巴西，占9%。
想要完全杜绝盗版，显然是一件不太可能完成的事情。本月早些时候，美国等国家突然出手，针对SPARKS组织及其分支机构的大规模执法行动，随后这促使18个地区的至少29个网站被关闭，而相当多的盗
黑豹扮演者查德维克·博斯曼的意外离世，打乱了迪士尼的计划，也让漫威的一众英雄电影被迫延期。据外媒报道称，迪士尼在如何继续拍摄《黑豹2》方面的选择有限，博斯曼的突然病逝将影响到
对于不少漫威电影的粉丝和钢铁侠的粉丝来说，一定还记得2019年上映的《复仇者联盟4》电影中，那一句“爱你三千次”的台词，对于电影中主角钢铁侠主演小罗伯特唐尼能否重返漫威电影这一讨论，也一直没有停歇。
总会有几部日式纯爱电影在我们的青春里留下过痕迹，《恋空》、《现在只想爱你》、《属于你的我的初恋》、《近距离恋爱》、《好想告诉你》等。这些或甜或虐的爱情故事中，我们感动于主角们的勇气和执着，从他们的故事里我们也学到不少恋爱小技巧。下面，就让伊对带你一起重温经典，get小技巧。《属于你的我的初恋》由冈田将生和井上真央主演的《属于你的我的初恋》改编自少女漫，是一部标准的日式纯爱电影。男主逞从小患有心脏病，?
9月25日上午，动画电影《姜子牙》放出终极海报，同时宣布预售已全面开启。官方微博发文称：“封神战后，究竟又为何而战？无论是神、人、妖，都该有坚守的信念：或不舍一人，誓为苍生而战
武侠，是成年人的童话或梦想。“沧海一声笑，滔滔两岸潮……”年少时，《叶问》《黄飞鸿》《功夫梦》等武打片传遍大家小巷，少年们便在心中种下一颗梦想，想象着自己像成龙、李连杰、甑子丹一样，拥有武功，个个都能以一打十。长大后，国内的武侠片不知道何时掀起了特效风，多数电影电视剧的武术制作，都是特效满天飞，本该让人热血沸腾的武打片变成了偶像剧，硬汉侠士变成白面书生。有人顺应了当下电视剧发展的潮流，自然也会有人
9 月 13 日，“舞所不能- 2020 快手广场舞争霸赛”决赛在成都市四川广播电视台圆满落幕，本次活动由快手科技主办，活动以健康为宗旨，以竞技形式落地，旨在助力推动全民运动健身新时尚。据了解，本次比赛主要面向广东省、海南省、广西壮族自治区、四川省、重庆市、贵州省、云南省这七个省市招募报名舞团。决赛前一日，四川省文化馆、四川省电视台领导、快手科技高管，以及数十名快手优质广场舞创作者也参加了发布会。会上，快手相?
DoNews9月8日消息（记者 程梦玲）9月8日，万达电影股份有限公司董事会秘书王会武在全景网举办的上市公司投资者集体接待日上透露。“《唐人街探案3》是春节档定制影片，它的类型比较综合，有探案和喜剧合家欢的元素，可以满足各类观众的观影需求，影片的品质也很好，公司希望仍能够在春节档上映。”王会武还表示：“《唐人街探案》系列作为万达影视的核心IP，未来将继续系列化并持续扩展IP的外延，包括系列网剧、衍生品、游戏等，最
今日晚间，国家版权局公布了《 2020 年度第六批重点作品版权保护预警名单》，其中，《夺冠》、《急先锋》、《我和我的家乡》、《姜子牙》、《一点..
梁山豪杰传世扬，水浒琼浆邀品尝，独特风韵粮食酒，那个英雄不醉颜，他日群芳排座次，酒蛋蛋理应力争先。梁山一百单八将带你品味水浒私窖。今天，..
酒蛋蛋成立之初就推出了“千城万店”计划，实现线下零售从数字采集、存储、分析到店铺智能化的管理，以“让每个老百姓喝上一口实惠放心酒”己任。..
英雄联盟的S10入围赛晚上7点的比赛是LGD对阵UOL，很可惜的是在这场比赛中，LGD遗憾败北，小花生打野被嘲讽为间谍，下面就来为大家分享一下这次LOL..
阿里巴巴公布新一轮战略部署，将钉钉升级为大钉钉事业部，与阿里云全面融合，并整合集团所有相关力量，确保“云钉一体”战略全面落地。即日起，原..
2020年9月28日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题即将在第二天的早上进行更新，目前还未可知最新的题目是什么，所以大家可以在第二天的早上进行查看..
近日，有媒体报道称，蚂蚁IPO吸引了全球前十大主权基金中的一半前来参与。行业人士称，这表明蚂蚁上市有利吸引长线资金入场，进一步提升市场稳定性..
中秋快到了，又到了大家网购月饼大闸蟹的时候。的确，中国人在这些传统节日上还是有着不小的执念，不管送礼给客户、自己吃、还是走亲访友，买月..
【TechWeb】9月27日消息，京东在港交所发布公告称，拟通过以京东健康股份于香港联交所主板独立上市的方式分拆京东健康。公告称，本公司已就拟议分..
【TechWeb】9月27日消息，港交所今天对外披露了京东健康提交的招股书，内容显示，京东健康将申请香港联交所主板上市。数据显示，京东健康在2017年..
DoNews 9月27日消息（记者 丁凡）近日，2020青岛影视博览会在青岛西海岸举行，国家广播电视总局科技司正式发布互动视频、沉浸式视频、VR视频和云游..
9月27日，阿里巴巴公布新一轮战略部署：钉钉升级为大钉钉事业部，与阿里云全面融合，并整合阿里集团所有相关力量，确保“云钉一体”战略..
【TechWeb】9月27日消息，芒果超媒公告，公司拟向不超过35名特定投资者，非公开发行股票募资不超过45亿元，用于内容资源库扩建项目以及芒果TV智慧..
【TechWeb】9月27日消息，在第十四届GOPS全球运维大会上，天翼云宣布推出创新型研发云，能够有效降低成本、提高效率以及资源利用率。对于如何推进..
【TechWeb】9月27日消息，游族网络发布公告称，公司拟与 Hundreds Three Fund Limited Partnership （以下简称“基金”）签署《Hundreds Three Fu..
9 月 27 日消息，据国外媒体报道，美国宇航局(NASA)已授予美国太空探索技术公司SpaceX一份价值 1. 094 亿美元的星际测绘合同。..
再度瞄准网文平台，入股九库文学网，短短半年多时间，这已经是字节跳动的第 5 次出手。舆论一度高涨，张一鸣开始对网文平台扫货，是不是要加速影..
近日，百度贴吧一篇有关“ 50 万彩礼”的帖子火了，帖中“哥，咱家有钱啦”成为新梗。据了解，在“抗压背锅吧”，一位ID为“差不多得了”的网友..
重构数字战斗力主论坛9 月 24 日，由金蝶软件(中国)有限公司主办的“重构数字战斗力·企业数字化转型论坛(成都站)”在成都科华明宇豪雅饭店成功召..
今年游戏本行业迎来一位新玩家就是“荣耀”，作为刚刚入局游戏本行业它，在9月16 日带来首款产品荣耀猎人游戏本V700，让2020年游戏笔记本电脑推荐..