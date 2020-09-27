李佳琦小助理付鹏将于10月21日在小红书进行首场带货直播

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李佳琦小助理付鹏将于10月21日在小红书进行首场带货直播

2020-09-27 17:35 · 稿源：站长之家

昨日晚上，李佳琦小助理，知名时尚美妆博主付鹏宣布，正式出任小红书首席生活体验官，将在 10 月 21 日在小红书进行首场带货直播。

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