李佳琦小助理付鹏将于10月21日在小红书进行首场带货直播

9月27日消息，昨天晚上，知名时尚美妆博主付鹏在小红书开启了直播首秀，正式出任小红书首席生活体验官。付鹏在直播中宣布，10月21日他将在小红书进行首场带货直播。据了解，付鹏的小红书首场直播开始于晚上22点，时长2个多小时。不过在这场直播中付鹏并没有进行带货，而是以与粉丝聊天的形式进行，话题涵盖了现如今的状态、想要实现的人生目标、自己当店长时的故事等等。按照计划，10月21日付鹏将在小红书开启首场直播