OPPO与中国电子音响行业协会共建高清音频联盟

今日，OPPO宣布将与中国电子音响行业协会联合业界顶尖合作伙伴，发起高清音频联盟，将推出AQS技术标准。据悉，联盟理事会成员还包括海贝音乐、恒玄科技、HIFIMAN、惠威、楼氏电子、vivo、盛微先进科技、小米、中国电子技术标准化研究院等。
今日，OPPO宣布将与中国电子音响行业协会联合业界顶尖合作伙伴，发起高清音频联盟，将推出AQS技术标准。据悉，联盟理事会成员还包括海贝音乐、恒玄科技、HIFIMAN、惠威、楼氏电子、vivo、盛微先进科技、小米、中国电子技术标准化研究院等。
2020年还剩下3个月了，国内的手机市场今年受到了疫情影响，再加上华为的变动，全年出货量也不乐观。不过对华为之外的品牌来说，现在的情况可是个好机会，小米、OPPO、vivo三家大品牌已经开始布局
DoNews 9月21日消息（记者 杨洋）今天，OPPO举办5分钟超闪发布会，正式发布新机OPPO Reno 4 SE，从外观上来看，该机整体设计与小米10青春版相似。屏幕采用6.43英寸的Super AMOLED显示屏，该显示屏带有用于自拍相机的切口，它具有90Hz的刷新率。处理器采用联发科天玑800，存储方面为8+128和8+256组合，颜色分为蓝色、黑色、白色。拍照方面，前置摄像头为3200万像素的快照器，而后置摄像头为三摄像头，一个4800万像素的Sony IMX586传
昨日晚间，vivo推出了全新智能穿戴产品——vivo WATCH。外观上，vivo Watch全系选用316L不锈钢表体，其中46mm表款采用大面积蚀刻工艺，配合抛光、遮蔽、喷砂等 30 多道工序打造出了亮雾对比效果，多种质感在表身交汇，形成了错落有致的美感。而42mm表款则采用了不锈钢喷砂工艺，通体磨砂质感，同时增加了电化学抛光处理，让砂面更具光泽。
在这个几乎人人都有手机的年代，我们联系对方的方式主要就是借助手机进行联系，那么手机能否正常工作就是十分重要的因素了。但是实际生活中大家可能都会碰到类似手机没电自动关机的情况，这个时候往往会给我们带来不小的麻烦。那么针对这个问题，今天笔者为大家带来的就是一些性价比较高的充电宝品牌型号，供大家参考下哟。1、Nank南卡无线充电宝POW2Nank南卡充电宝被称为无线充电宝市场上的“无冕之王”究竟有多厉害呢？近期就有?
DoNews 9月14日消息（记者 丁凡）今日，vivo宣布vivo Watch智能手表将于9月22日发布。从官方公布的海报来看，vivo Watch智能手表疑似采用了圆形表盘，至少有两颗实体按键。据悉，有爆料称全新 vivo Watch 共有 42mm/46mm 两款，采用 AMOLED 圆形表盘 + 钢质表体，表带为氟橡胶 / Nappa 真皮两种材质，支持 5ATM 防水、卡路里检测、连续心率血氧检测，Jovi 语音，多功能 NFC 及移动支付等功能，还可以实现独立音乐播放并拥有 18 天?
一份新的商标申请显示， 2020 年 9 月 3 日，广东欧珀移动通信在西班牙向EUIPO(欧盟知识产权局)申请了“OPPO Glass”商标。该申请过程处于“等待”过程中，OPPO Glass被归为第 9 类，描述如下：眼镜;智能眼镜;电脑;虚拟现实头盔;电脑软件
新款手机陆续上市，OPPO手机在国产手机品牌中也是占据半壁江山，硬件设施和售后服务在业界也是颇具盛名，先进技术更是层出不穷，总之，OPPO手机好评如潮。那么OPPO手机用哪个充电宝好呢？大家就一起来了解一下OPPO专用充电宝的推荐文章吧！推荐一、Nank南卡无线充电宝POW2南卡无线快充充电宝POW2是最近最火爆的快充充电宝品牌了，Nank南卡无线充电宝POW2具有10000毫安的超大容量，支持18W有线快充强输出，另外Nank南卡无线充电宝还
9 月 24 日上午，在 OPPO 开发者大会上，OPPO 新兴移动终端事业部总经理易炜宣布，OPPO 智能电视将于 10 月发布，将会是万物互融下家庭场景的内容生态入口。此前OPPO 副总裁、中国区总裁刘波在 9 月 7 日发布的致中国区伙伴的一封信中表示，OPPO 第一款智能电视产品即将与消费者见面，而下一代 Find 系列机型预计将于明年第一季度推出。
近日，备受行业关注的2020 OPPO开发者大会宣布将于 9 月 24 日线上开启。目前，大会官网通过OPPO开放平台官网进入已正式上线，并启动公开预约报名。 作为OPPO面向开发者、合作伙伴及用户的年度盛会，2020 OPPO开发者大会以”智融合 共未来”为主题，围绕软件体验与服务升级、多元生态开放、跨场景间的互融互通，洞察万物互融时代趋势与创新机遇，携手开发者与合作伙伴，共创革命性的用户体验。 成为面向行业及用户的年度盛会，或?
今天晚上7:30，vivo正式发布了旗下首款智能手表vivo Watch。作为vivo首款智能手表，vivo Watch的工艺极其复杂。vivo产品经理介绍，vivo Watch精密陶瓷表圈历时近两个月打造，经由1400℃烈
，有媒体从消息人士处获悉，一加创始人兼首席执行官刘作虎回归OPPO，担任OPPO高级副总裁，成为公司产品线总负责人。消息称刘作虎回归OPPO之后将负责OPPO、一加、realme等三大品牌之
DoNews 9月1日消息（记者 刘文轩）天眼查APP显示，近日，OPPO广东移动通信有限公司新增多项专利，包括“一种可折叠电子设备”“可折叠电子设备”“折叠屏组合件和电子设备”等。上述专利申请公布日为2020年8月，专利类型为实用新型、发明专利。其中，“一种可折叠电子设备”的专利摘要指出，本申请主要是涉及一种可折叠电子设备，包括柔性显示屏、连接组件及功能组件。OPPO广东移动通信有限公司成立于2003年4月，法定代表人为金乐?
据天眼查App显示，近日，OPPO广东移动通信有限公司新增数条商标信息，商标名称包括“爆赞赞”“爆赞视频”及“爆爆赞”，上述商标的国际分类均为“科学仪器”，商标状态均显示为“商标申请中”。
2020年9月22日，vivo发布了首款vivo WATCH智能手表产品，带来了彰显格调的精致设计、精密科技之下的全方位监测以及诸多便捷体验。vivo WATCH除了连续血氧饱和度监测、睡眠监测和全天候心率监测之外，还可以提供压力检测、呼吸训练和身体活力值健康功能。过大的压力会给人体身心健康带来一定影响，智能手表可以“捕捉”用户的心率变化，结合压力计算模型给出直观的压力分数；当压力过大时，vivo WATCH会引导用户通过呼吸
今天在OPPO开发者大会上，OPPO宣布旗下首款智能电视将于10月份正式发布。OPPO介绍，OPPO智能电视将是万物互融下家庭场景的内容生态入口，而且这次OPPO智能电视将会带来系统级新玩法，值得期待
今日OPPO副总裁、中国区总裁刘波发布了一封致中国区伙伴的内部信，透露六则关键信息：1、下半年OPPO将资源整体向5G倾斜，5G手机比例进一步提升，整体销量预计提高30%以上；2、继智能手环、手表后，OPPO即将推出第一款智能电视，逐步补齐IoT格局；3、十年之作，Find下一代产品将于明年第一季度抢先发布，或将首发高通8系芯片平台；4、OPPO将持续深耕线下渠道，进驻shopping mall，截止8月底，北上广深一线
虽然历经多年发展，但锂电池的密度提升却一直没有突破，在手机寸土寸金的空间里，塞不下太大的电池。而玩游戏又是非常耗电的过程，相信大家都有打游戏同时给手机充电的经历。那么问题来了，
通常手机厂商在发布某款新机时会提供多彩配色，选择困难症用户会很难决定选择哪款配色。现在vivo带来了一项新技术，让手机背壳呈现千变万化的多彩配色。9月3日消息，vivo正式公布了手机背壳
8月30日，小米公司发言人通过微博表示，近日媒体报道的“小米卫浴”上榜中国家居十大家居黑榜中的“小米卫浴公司”与小米集团完全无关，所使用的商标纠纷将在近期做出终审判决。
今天，OPPO方面宣布与美的合作，而接下来OPPO的终端与美的智能产品将实现全面互融，而双方希望以开放的心态，共同为用户打造无缝的智能生活体验。在具体的应用场景中，使用美的产品设备配合OP
几年前就为人所知的“私域流量”，又热闹地进入人们视线。不断开放的小程序功能、插件成为商家企业们线上渠道的得力助手。..
近日，大众点评公布数据称， 2020 年至今共处理违规评价 2000 万条，处罚违规商户 3 万家，处罚违规用户2. 5 万。..
最新一周的 2020 年 9 月 14 日- 20 日电视盒子排行榜出炉（该数据截取天猫电商平台后台实时数据，如有作假可举报和投诉！）其实这一期的电视盒子..
2020 年对全球企业来说都是不平凡的一年，尤其对实体产业更是一股寒流来袭，但根据市场研究公司Omida的统计， 2020 年第二季度TCL品牌全球智能电视..
王者荣耀中的S21赛季可以免费领取到峡谷探秘的头像框，很多玩家还不清楚这个峡谷探秘头像框怎么获得，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。..
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服务业数字化的大浪9月27日，中国移动与蚂蚁集团联合宣布，将全面升级合作。双方共同推出的数字会员产品“双V会员”，也将首次互通中国移动、支付..
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某网络热播剧公开使用了黄某实名购买的手机号码，导致黄某频繁遭受陌生电话及微信好友验证通知的侵扰，黄某以该剧的制作方A公司与B公司侵害其隐私..
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公信力颇高的美国《消费者报告》在最新文章中，对燃油车、纯电汽车以及插电混合动力汽车的保养及维修费用做了综合对比。此次报告跨度达到了20万英..
近日，李佳琦助理付鹏陆续注销旗下上海惜誓品牌策划工作室、上海蔲鸿品牌策划工作室、上海耐喔文化传媒工作室三家公司，以上 3 家公司均由付鹏全资..
今天，马云同中国企业家俱乐部的 20 多位企业家现身武汉，展开他们的湖北之行。同行的企业家还包括泰康保险集团董事长陈东升，新希望集团董事长刘..
2020 上半年，受到新冠疫情影响，在线教育、网络支付等网络应用增长迅速，同时也为不法分子从事窃取用户隐私信息、传播不法内容、实施网络诈骗提供..
9月25日消息，据国外媒体报道，芯片代工商台积电的5nm工艺，在今年一季度就已投产，为苹果等客户代工最新的处理器，苹果的A14处理器，就是由台积电..
在知乎、百度、百家号等平台随手一搜“蓝牙耳机”，出现频率最高的提问就是“ 2020 年有什么推荐的真无线、高性价比蓝牙耳机？”、“ 200 元左右的..
2020 年 9 月 28 日，第 38 届中国国际体育用品博览会(以下简称“ 2020 体博会”)将在国家会展中心(上海)举行。本届体博会是疫情防控工作进入常态..
进入了 2020 年，各大品牌的分体式蓝牙耳机都迎来了一波又一波的更新，这些品牌专注于解决蓝夜耳机的降噪，降噪，还是降噪。好像现在一提到蓝牙耳..
9 月 25 日，千年古都与现代电竞实现古今跨界的重磅联动——PEL X 西安!千年古城的历史，将由PEL和平精英职业联赛续写新的篇章。周冠军专属三级头..