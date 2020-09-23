消息称蚂蚁集团寻求在港IPO募资175亿美元

据彭博社报道，知情人士透露，蚂蚁集团寻求在港IPO募资 175 亿美元，同时不寻求基石投资者参与。 9 月 18 日，蚂蚁集团完成上交所科创板上市委首发过会；在 9 月 22 日，资料显示蚂蚁集团已经提交注册。
据彭博社报道，知情人士透露，蚂蚁集团寻求在港IPO募资 175 亿美元，同时不寻求基石投资者参与。 9 月 18 日，蚂蚁集团完成上交所科创板上市委首发过会；在 9 月 22 日，资料显示蚂蚁集团已经提交注册。
今日，阿里巴巴在港交所发布公告称，集团持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团，宣布在沪港同步上市及首次公开发行计划公开提交了上市申请，任何该等上市及发行时间取决于市场情况及其他因素，且无法保证该等上市及发行将在何时完成。
据证监会官网信息显示，蚂蚂蚁集团已完成了首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市辅导备案工作。此前，正在8月21日，蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份，包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式，证监会已接收审批材料。7月20日，蚂蚁集团对外宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。8月14日，浙江监管局官网公示了蚂蚁科技集团股份有限公司
全球最大的独角兽蚂蚁集团即将在港股和A股科创板上市，市场预计蚂蚁将募资350亿美元左右，或成为全球史上规模最大的IPO。蚂蚁集团是中国最大移动支付平台——支付宝的母公司，支付宝APP服务用户超10亿，以总支付交易规模及数字金融交易规模计，蚂蚁集团是中国领先的支付提供商和领先的数字金融平台，其公司质地和实力无需赘述。值得注意的是，与去年阿里回港二次上市不同，此次蚂蚁集团是首次上市。投资者该如何抓住难得的机会，分
全球最大独角兽、中国最大移动支付平台支付宝的母公司——蚂蚁集团已正式启动A+H上市计划，预计共募集300亿美元，有望成全球史上规模最大的IPO。蚂蚁此次赴港上市，将由花旗、摩根大通、摩根士丹利和中金公司组成的“豪华战队”联合保荐。蚂蚁集团与大多数中国人的生活息息相关，其公司质地自然不用赘述。但蚂蚁真的只是做支付的公司吗？是否值得打新蚂蚁呢？1.蚂蚁集团，不只是你熟悉的支付宝提起支付宝，大家都不陌生。大多数人?
早先，蚂蚁集团上市的消息就已经传出，并且在着手提交相关材料。据悉，蚂蚁集团已经向上交所以及港交所同步进行了上市招股文件的提交，从而开启上市之旅。在这次招股书里面可以看到，蚂蚁集团将在A+H发行的新股数量合计将不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300. 3897 亿股（绿鞋前）。对于此次发行A股，将引入绿鞋机制，超额配售权不超过15%。另外，本次蚂蚁集团计划在港融资 100 亿美元，在A股IPO拟融资 480 亿人民币。
今日晚间，证监会浙江监管局网站公示了蚂蚁集团辅导验收申请材料，中金及中信建投均已完成对蚂蚁集团的上市辅导，井贤栋为蚂蚁集团董事长，CEO 胡晓明及 CTO 倪行军为执行董事，蔡崇信、程立、蒋芳为蚂蚁集团非执行董事。另有 3 名独立董事，分别为郝荃、胡祖六、黄益平。
据国内媒体报道，9月18日，上交所发布公告，同意蚂蚁集团科创板上市申请。此前，上交所于9月9日表示，科创板上市委将于9月18日召开2020年第77次审议会议，审议蚂蚁首发上会事宜。18日下午，审
蚂蚁集团计划最早于下周寻求获得港交所上市批准。
摘要：百胜中国、蚂蚁集团上市迎新进展，艾德账号记得提前准备好! 继中国最大的移动支付平台支付宝的母公司——蚂蚁集团上市迎来新进展，向港交所递交初步招股文件之后，又一家企业传出上市新动态。 据港交所披露，百胜中国(09987.HK)已通过上市聆讯，据招股书显示，拟发售 4190 万股普通股，每股发行价将参考 9 月 4 日美股收盘价，最高定价为 468 港元/股，预计本周启动招股。 这也意味着，百胜中国将成为京东(09618.HK)、网易(
9月23日消息，上交所发布公告称，科创板拟上市公司蚂蚁集团提交注册。9月18日，科创板上市委公告称，蚂蚁集团、奥普特首发过会。从IPO受理到正式过会，蚂蚁集团科创板审核全程仅用时25天。昨日，有报道称，由于估值上升，蚂蚁集团计划将IPO融资规模从300亿美元提高到至少350亿美元。招股书显示，阿里巴巴是蚂蚁集团最大股东，持股33%，员工持股平台君瀚和君澳持股50%，马云个人持有26.77亿股蚂蚁集团股份，上市后持股?
证监会官网显示， 9 月 7 日，蚂蚁集团申请赴港上市已获中国证监会一次书面反馈。
中信集团与阿里巴巴集团、蚂蚁集团在杭州签署深化战略合作协议。根据协议，三方将升级业务合作，建立普惠金融及产业互联网合作生态。据了解，此次战略合作将实现双方场景与金融服务的实时连接，双方将以自有数据为基础，共同建设智能化的营销、产品、服务、风控体系等。
9月9日消息，日前，蚂蚁集团申请赴港上市已获中国证监会一次书面反馈。8月25日，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书（申报稿），并同步向香港联交所递交A1招股申请文件。内容显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前），意味着将发行不低于30亿股新股。数据显示，蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元，净利润为180.7亿元；今年1-6月，蚂蚁营
据财联社报道，蚂蚁集团计划在 9 月底左右寻求港交所批准上市，并将于 10 月中旬进行规模逾 300 亿美元的A/H上市。
9月8日消息，蚂蚁集团发布“蚂蚁企业信用”新品牌，将通过云计算、区块链、人工智能等科技手段，以信用评级服务为桥梁，连通中小企业和金融机构，帮助解决中小企业融资难、合作难等问题。蚂蚁集团CEO胡晓明表示，中国的小微企业不缺信用，缺的是能够发现它们信用的技术。数据显示，截至2020年6月30日，蚂蚁集团首创的“310”纯信用无抵押贷款模式在过去一年内服务了超过2000万小微经营者，其中近80%是首次获得经营性贷
上交所科创板上市委发布公告称，蚂蚁科技集团股份有限公司首发获通过。同时，公告称，请发行人补充披露“助力数字经济升级”、“加强全球合作 并助力全球可持续发展”、“进一步支持创新、科技的投入”等三 大募集资金投资方向的具体内容，并说明三大投资方向是否界限 清晰、目标明确、与发行人业务存在内在关联，是否与包括阿里 巴巴集团在内的重要关联方不存在明显利益冲突。请保荐人和发 行人律师发表
9月14日消息，今天，中信集团与阿里巴巴集团、蚂蚁集团在杭州签署全面深化战略合作协议。三方将充分整合各自优势资源升级业务合作，以互联网科技创新为契机，催生新的发展动能，共同建立“共生、共享、平等、开放”的普惠金融及产业互联网合作新生态。中信集团董事长朱鹤新表示，阿里巴巴集团是全球领先的互联网科技企业，在多个领域形成了立体化产业布局，引领带动着行业发展。未来，中信集团将继续发挥金融与实业并?
蚂蚁集团今天分别向上交所科创板和香港联交所递交上市招股申请文件，内容显示，蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元，净利润为180.7亿元；今年1-6月，蚂蚁营收725亿元。与此同时，招股书称，马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份，意味着上市后的持股比例不超过8.8%。而马云将从其个人所持蚂蚁股份中捐出6.1亿股用于公益。据悉，这些捐赠将委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织，按蚂蚁招股书显示的上市后总股本
全球最大的独角兽蚂蚁集团即将A+H上市，预计共募集 300 亿美元，有望成为全球史上规模最大的IPO。此次蚂蚁赴港上市将由花旗、摩根大通、摩根士丹利、中金公司联合保荐。大牌投行战队护航下的蚂蚁，有哪些投资亮点?如何才能抓住蚂蚁上市机遇?1.蚂蚁投资亮点速览蚂蚁集团创立于 2004 年，从 2011 年起独立运营，是中国最大移动支付平台——支付宝的母公司，旗下支付宝APP服务用户超 10 亿，截至 2020 年 6 月 30 日当月，服务商家超
上交所披露蚂蚁科技集团回复上市首轮问询函。蚂蚁集团回复上市首轮问询函称，蚂蚁集团与阿里巴巴集团之间高度战略协同，但双方各自独立开展业务，建立了独立完整的业务体系。
2020年9月23日消息：近日，优酷会员天猫旗舰店放出VIP大促，活动时间： 9 月 22 日 -23 日，会员年卡原价 199 元，限时可领 100 元券（领券地址）..
9月23日，联想在中国市场正式发布了全球首款64核心的工作站产品ThinkStation P620。这是目前第一款、也是唯一一款采用AMD线程撕裂者PRO平台、拥有..
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蚂蚁集团在9月22日提交的注册稿招股书中，对“重大事项提示”部分新增了相互宝的监管内容。招股书中提到，目前，该类互助项目尚不作为保险产品被监..
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