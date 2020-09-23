消息称蚂蚁集团寻求在港IPO募资175亿美元

全球最大的独角兽蚂蚁集团即将在港股和A股科创板上市，市场预计蚂蚁将募资350亿美元左右，或成为全球史上规模最大的IPO。蚂蚁集团是中国最大移动支付平台——支付宝的母公司，支付宝APP服务用户超10亿，以总支付交易规模及数字金融交易规模计，蚂蚁集团是中国领先的支付提供商和领先的数字金融平台，其公司质地和实力无需赘述。值得注意的是，与去年阿里回港二次上市不同，此次蚂蚁集团是首次上市。投资者该如何抓住难得的机会，分