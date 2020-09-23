农夫山泉创始人钟睒睒身家超马化腾登顶中国首富

福布斯实时富豪榜显示，农夫山泉创始人钟睒睒身家正式超越马化腾成为中国首富，达 585 亿美元，位列全球第 18 位。昨日，深交所发布公告，宣布将农夫山泉调入港股通股票名单，随后农夫山泉股票上涨超5%。
福布斯实时富豪榜显示，农夫山泉创始人钟睒睒身家正式超越马化腾成为中国首富，达 585 亿美元，位列全球第 18 位。昨日，深交所发布公告，宣布将农夫山泉调入港股通股票名单，随后农夫山泉股票上涨超5%。
【农夫山泉创始人成中国首富】据媒体报道，农夫山泉将于 9 月 8 日上市，其前一天暗盘收盘市值高达4928. 42 亿港元。按此计算，农夫山泉创始人钟睒睒持股84.4%，约值 4160 亿港元（折合人民币 3661 亿元）。创始人钟睒(shǎn)睒(shǎn)的身家达到了 597 亿美元( 4079 亿元)，超越马化腾，成为新的中国首富。
今日（9月8日），农夫山泉在港股上市，发行价21.5港元。开盘后一度大幅上涨85.12%，报39.8港元，总市值达4400亿港元。不过盘中涨幅收窄，午间收盘涨幅仅54%，市值回落到3700亿港元左右。有媒
9 月 8 日，农夫山泉在港交所正式挂牌上市，开盘价报39. 8 港元，相比21. 5 港元的IPO定价大涨85%。截至发稿，农夫山泉的市值达 4453 亿港元，按持股比例计算，创始人钟睒睒的身家已经超过马化腾、马云，问鼎中国新首富。
9 月 7 日农夫山泉发布公告，香港IPO定价为上限21. 5 港元/股，募资81. 49 亿港元，预期 9 月 8 日上市。公告显示，农夫山泉上市后总股本大约为118. 9 亿股，最大股东农夫山泉创始人钟睒睒持股84.4%，以此粗略计算，钟睒睒的身价将随着农夫山泉的上市飙升至 5120 亿港元，将超过马化腾成为新的中国首富。
9月8日，今天农夫山泉正式登陆港交所。在港股开盘后农夫山泉涨85.12%，报39. 8 港元/股，总市值达 4400 亿港元。农夫山泉的创始人钟睒睒的身价也随之飙升，一度成为中国首富。但盘中涨幅一度收窄至65%，最新总市值跌破 4000 亿港元。
据IPO早知道消息，农夫山泉今日( 9 月 8 日)早间正式以“9633”为证券代码在港交所挂牌上市，发行价为每股21. 5 港元。
今天早上，中国首富换人!钟睒睒超过马化腾!“大自然搬运工”最新总市值已突破 4000 亿港元! 9 月 8 日，农夫山泉港股上市首日高开85.12%，开盘价报39. 8 港元。截至10： 20 分，总市值已突破 4000 亿港元。
今日，农夫山泉将在港交所主板挂牌上市。IPO 定价为 21.5 港元 / 股，募资约 81.5 亿港元。农夫山泉表示，香港IPO面向散户部分获得1148. 3 倍认购。
9月8日消息，农夫山泉今日正式在港交所主板上市，开盘价39.8港元，较发行价21.5港元上涨85.12%。截至发稿，农夫山泉股价上涨65.35%，报35.55港元，市值3977亿港元。农夫山泉此次IPO公开发售股份约1.048亿股，国际发售股份约2.834亿股，另有15%超额配股权，募资净额约81.49亿港元。公告显示，农夫山泉上市后总股本大约为118.9亿股，最大股东农夫山泉创始人钟睒睒持股84.4%。农夫山泉上市受到机构投资者热捧，其5名基石?
9月22日消息，深交所发布公告称，因恒生综合大型股指数实施成份股调整，根据有关规定，将农夫山泉调入港股通股票名单并自今日起生效。9月8日，农夫山泉在港交所挂牌上市，开盘高开85.12%。公开数据显示，2019年，农夫山泉营收规模达240.21亿元，其中包装水产品收入占比将近60%，为143.46亿元；功能饮料营收次之，为37.79亿元；茶饮料产品营收位居第三，为31.38亿元；果汁饮料营收23.11亿元。截至发稿，农夫山泉股价报3
摘要：农夫山泉连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一的领导地位。农夫山泉于 8 月 25 日开始招股，暂定于 9 月 8 日正式在港交所主板挂牌上市，募资规模约为 10 亿美元，中金及摩根士丹利为其联席保荐人。在参与农夫山泉打新前，先通过一段视频来了解农夫山泉的概况，再来分析农夫山泉此次招股亮点。目前，据市场消息称，此次农夫山泉赴港IPO发行规模不足市值4%，且已有重磅基石投资者拿走了大比例发行规模，可供投资者认购的
14 年前，农夫山泉以一句“农夫山泉有点甜”的广告语，开启了在国内饮品业的驰骋之路。14 年后，这家广为人知的饮品企业正式启动港股IPO，做足准备进军资本市场。号称“中国版可口可乐”的它，已经连续 8 年市占率排名瓶装水行业第一，收益增速全球第一，在国内包装饮用水及饮料行业稳居龙头。这一次，投资者的眼光再次聚焦。农夫山泉本次IPO由中金和摩根士丹利联席保荐，预计集资 10 亿美元，市值或将达 1500 亿- 1800 亿港元，堪
9月8日，农夫山泉在港交所挂牌上市，开盘高开85.12%，报39.80港元/股，总市值达4400亿港元。截至笔者发稿前，农夫山泉目前的报33.2港元/股，涨幅依然达到了61%，公司总市值达到了3893.50亿。
8 月 25 日，农夫山泉已经开始正式招股。根据招股书，农夫山泉拟发行3. 88 亿股H股。其中，香港公开发售2717. 64 万股H股，国际发售3. 61 亿股H股。每股发行价19. 5 港元-21. 5 港元，股份预期于 9 月 8 日上市。作为连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一的领导地位的公司，农夫山泉一开簿就受到了投资者的热烈追捧。据老虎证券数据显示，截至 8 月 25 日 12 时，通过老虎证券认购农夫山泉的金额突破百亿港元并还在不断攀升中
9 月 7 日，包装饮用水及饮料的龙头企业$农夫山泉(09633.HK)$ 公开认购数据，此次认购可谓全程火爆，公开发售阶段农夫山泉获1148.3倍认购，冻资6777亿港元，成为史上最大冻资王。分配至公开发售的发售股份最终数目约1. 05 亿股，占发售股份总数的约27%(任何超额配股权获行使前)。本次农夫山泉合计有效申请 707532 份，上限定价21. 5 港元，一手中签率12%， 150 手稳中 1 手，乙头分配 4 手，顶头锤中签率0.14%。此外，国际发售获超
资本市场常有风口，抓住了好的时间窗口，就可能获利;当然，错过了一个时间窗口，可能要等下一次幸运垂青。市场会考验企业的经营能力，也会考验投资者的综合认知。9 月 8 日周二，农夫山泉港股上市首日高开85.12%，报39. 8 港元，盘前成交额达 14 亿港元。截至收盘，农夫山泉涨幅收窄至53.95%左右，市值 3703 亿港元，超过百威亚太的市值( 3330 亿港元)，一上市便成为港股食品饮料行业第一大市值公司。在 9 月 7 日周一的富途暗盘交
“有点甜”的农夫山泉要上市了。据公开消息，曾经和娃哈哈、老干妈一道坚持不上市的农夫山泉，将于 9 月 8 日在香港上市。
今天，“水中茅台”农夫山泉正式在港交所上市，股票代码为“09633.HK”。股价开盘上涨85.12%报39. 8 港元，市值一度达到 4453 亿港元。截至发稿，农夫山泉股价涨61.86%，报价34. 8 港元，目前总市值为3893. 50 亿港元。
随着蚂蚁集团正式递表向A+H上市迈进，贝壳找房赴美上市后股价一路走强，下半年的美港股IPO市场热度不减。聚焦到刚过去的 8 月，无论从个股知名度还是融资额上来看，美港股IPO市场表现可圈可点。分市场来看， 8 月港股有智勤控股、泰格医药、立德教育 3 家公司登陆港交所，相比 7 月共 24 只新股扎堆在港交所首发上市，数量上环比减少明显。不过，以募资额衡量， 8 月三只新股共募资128. 1 亿港元，其中泰格医药以 123 亿港元的首发
小鹏汽车和农夫山泉是最近美股、港股两大热门IP，掀起了一波又一波美港股打新热潮。8 月 27 日，国内三大造车新势力之一的小鹏汽车上市首日便高开56%，最终收涨41.47%报21. 22 美元，市值直逼 150 亿美元，超过理想汽车，紧追蔚来。与此同时，“中国版可口可乐”农夫山泉认购火热。截至 8 月 28 日 10 点 30 分认购结束，农夫山泉融资认购额高达1821. 41 亿港元，融资认购倍数高达311. 73 倍。这轮打新潮中，被投资者称作“打新之?
B站（哔哩哔哩，bilibili）在今年走进了更多人的视野。但你知道，网络上还存在一个D站（嘀哩嘀哩，dilidili）吗？前段时间，因认为dilidili商标与..
9月23日，特斯拉“电池日”活动之后，一篇名为《光环之下的暗斑：揭秘特斯拉中国的权力围城》的文章已发热议。文章中提到，在过去两年时..
原神中有非常多隐藏的很深的任务，其中时与风就算一个，需要触发任务的地点比较远，很多玩家还不清楚时与风这个任务到底怎么做，下面就来为大家详..
【D站被判赔B站300万元】据中国裁判文书网显示，日前，原告上海宽娱数码科技有限公司（以下简称宽娱公司）与被告福州市嘀哩科技有限公司（以下简称..
在特朗普政府下令禁止微信后，美国石油巨头雪佛龙公司已要求全球员工从他们的工作手机中删除该应用。雪佛龙公司在一封员工邮件中称微信是一个“不..
本月中兴首发屏下摄像头手机AXON 20 5G，该机起售价为2198元（6GB+128GB）。9月23日消息，知名YouTube博主Unbox Therapy上手了中兴AXON 20 5G。Un..
9月23日消息，阅文集团官方微信账号发布消息称，将加大内容补贴，增加对作家的扶持。在标准合约50%分成的基础上，阅文为签约作家每个月额外发放20..
私域流量时代来了，重新定义企业官网，免费申请多平台合一私域（官网建站）系统。..
近期，LV宣布签下了新的全球品牌代言人——范冰冰。依旧是标志性的烈焰红唇，只是唇膏换成了法国娇兰七夕限量版。有人说，这是范爷蛰伏两年的复出..
2019 年《中华人民共和国电子商务法》实施运行，明确了国家要促进和鼓励电子商务发展的基调，使电子商务行业与实体经济的关系进一步在法律层面得到..
今天是 9 月 23 日，距离明天的 ColorOS 11 发布只剩不到一天时间。而 ColorOS 官方也和前两天一样，在官博上发布了倒计时预热微博。微博的文字内..
日前，原告B站主办单位上海宽娱数码科技有限公司(以下简称宽娱公司)与被告福州市嘀哩科技有限公司(以下简称嘀哩公司)、福州羁绊网络有限公司(以下..
WCCFTech 刚刚分享了来自技嘉的 GeForce RTX 30XX 系列显卡的产品图片，包括了 RTX 3090 Turbo、RTX 3080 Vision、RTX 3070 Eagle OC、以及 RTX 3..
9月23日消息，据国外媒体报道，周三，特斯拉电池供应商松下表示，该公司正在考虑与特斯拉新型电池生产有关的各种选择，但目前还未做出任何决定，它..
魔兽世界9.0中新增了非常多的坐骑，很多有收集癖的玩家肯定是手痒了，今天就来为大家分享一下晋升堡垒地图中可收集的坐骑汇总。..
原神中新手之池中是可以保底获得一个四星的诺艾尔，一是个很可爱的大剑女仆，一些玩家还不清楚诺艾尔到底值不值得培养，下面就来为大家详细的介绍..
方太全新上市的空气净化系列产品，搭载智能黑科技，集合多项空气处理技术，处理甲醛、病菌等多项空气污染问题，还原室内清新空气，都能让您畅享洁..
9 月 23 日，生物制药公司嘉和生物启动公开招股。据悉，知名美港股券商老虎证券已经开启嘉和生物的线上申购通道，支持散户打新。公开资料显示，嘉..
9 月26- 27 日，由腾讯安全发起，腾讯安全学院、腾讯安全联合实验室主办，腾讯安全科恩实验室承办，0ops安全团队协办的第四届腾讯信息安全争霸赛（..
最近许多兄弟问我网站 301 有什么注意事项，应该怎样正确做301、本篇内容本着实战的原则、给大家讲解一下!..