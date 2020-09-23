农夫山泉创始人钟睒睒身家超马化腾登顶中国首富

小鹏汽车和农夫山泉是最近美股、港股两大热门IP，掀起了一波又一波美港股打新热潮。8 月 27 日，国内三大造车新势力之一的小鹏汽车上市首日便高开56%，最终收涨41.47%报21. 22 美元，市值直逼 150 亿美元，超过理想汽车，紧追蔚来。与此同时，“中国版可口可乐”农夫山泉认购火热。截至 8 月 28 日 10 点 30 分认购结束，农夫山泉融资认购额高达1821. 41 亿港元，融资认购倍数高达311. 73 倍。这轮打新潮中，被投资者称作“打新之?