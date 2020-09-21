​腾讯回应上线WeCom；广州拟立法反餐饮浪费；首批18款App获颁安全认证

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​腾讯回应上线WeCom；广州拟立法反餐饮浪费；首批18款App获颁安全认证

2020-09-21 08:14 · 稿源：站长之家
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腾讯回应上线WeCom

近日，针对“腾讯将WeChat改名为WeCom”的报道，腾讯公司表示：WeCom 是企业微信的海外版，是基于组织和企业的内外部沟通管理工具，和 WeChat 是完全不同的产品。

此前，路透社报道称，企业微信海外版此前将名称改为 “WeCom”，腾讯打算将其设置为微信的潜在替代方案。据美国专利商标局称，腾讯于 8 月 19 日注册了 WeCom 商标。路透社还测试后发现，用户下载 WeCom 后可以将其微信帐户链接到该帐户并添加其微信联系人。而且，WeCom 用户可以发送消息，创建聊天组，甚至在 WeChat 朋友之间转账且无需他们的 WeChat 朋友下载 WeCom。

腾讯

广州拟立法反餐饮浪费

据新华社报道， 9 月 18 日，广州市人大常委会官网发布公告，对《广州市反餐饮浪费条例(征求意见稿)》面向社会征求意见。征求意见稿提出，餐饮服务经营者根据消费者需求可以提供半份、小份、小量组合等不同规格符合节约要求的餐品;明示服务项目和收费标准，不设置最低消费额或者以包间费等方式变相设置最低消费额;对服务员进行点菜培训，根据消费者用餐需求在订餐、点餐、加餐等环节提醒适度点餐，不误导、诱导消费者过量点餐。

此外，对于社会关注的网络吃播问题，网络直播平台应当制定平台服务协议，采用必要措施加强美食直播内容审核，及时制止网络直播者从事直播浪费食物的行为。美食网络直播者应当遵守法律法规规定，传播健康文明餐饮文化，不得从事假吃、催吐、猎奇等宣扬量大多吃、暴饮暴食的直播行为。网络直播平台违反条例内容，未及时制止网络直播者从事直播浪费食物行为的，由互联网信息主管部门依法处理。

餐饮、外卖 (2)

首批18款App获颁安全认证

据新华社消息，昨日，云闪付、苏宁易购、中国移动、百度地图等 10 家企业的 18 款App(移动互联网应用程序)在京获颁安全认证证书。

据介绍，认证环节主要包括认证申请和受理、技术验证、现场审核、认证决定、证后监督等。审查认证中心网站上公布了受理电话，对客户统一受理认证申请，技术验证由审查认证中心指定的签约实验室执行。违反相关法律法规的App运营者不得申请认证。获证App运营者在认证过程中存在欺骗、隐瞒、违反承诺等不当行为，认证机构将撤销认证。

据悉，这18 款 App 具体为：云闪付(Android、iOS)、苏宁易购(Android、iOS)、中国移动(Android、iOS)、百度地图(Android、iOS)、同程旅游(Android、iOS)、艺龙旅行(Android、iOS)、车轮(Android、iOS)、老虎游戏(Android、iOS)、艺气山(Android)、CTID(Android)。

APP 应用 互联网 社交

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