新东方在线等52家培训机构入选北京市校外线上培训备案名单

时刻在线，就是时刻准备着，为一种心中的理想而奋斗。 “危”中有“机”，保卫教育战线 危机的突然降临，对于企业来说，就是一场大考，或乘风破浪，或黯然退场，考验的不仅是企业快速应对的能力，也是临危不惧的态度。 2003 年的非典，推动了电子商务等互联网经济的萌芽，也创造了互联网的黄金十年。非典之后的 17 年中，云计算、移动互联、大数据等技术取得了蓬勃的发展，这让基于“在线”的应用和业务模式取得了辉煌的成就。而?