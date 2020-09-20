新东方在线等52家培训机构入选北京市校外线上培训备案名单

据界面新闻报道，近日，北京市教委会公布首批《北京市校外线上培训备案名单》， 52 家培训机构入选，新东方在线、猿辅导、VIPKID、跟谁学等知名教育机构被列入名单。北京市教委表示，对未经备案从事面向中小学生学科类线上培训的主体，将依法依规予以查处。建议学生和家长在了解国家和北京市关于校外线上培训相关政策的基础上，理性选择校外线上培训。
据界面新闻报道，近日，北京市教委会公布首批《北京市校外线上培训备案名单》， 52 家培训机构入选，新东方在线、猿辅导、VIPKID、跟谁学等知名教育机构被列入名单。北京市教委表示，对未经备案从事面向中小学生学科类线上培训的主体，将依法依规予以查处。建议学生和家长在了解国家和北京市关于校外线上培训相关政策的基础上，理性选择校外线上培训。
9月9日消息，新东方在线发布公告，公司关联方新东方及俞敏洪拟认购公司59,432,000股新股份，认购额为2.3亿美元。公司有条件同意向认购人新东方和Tigerstep配发及发行合共59,432,000股新股份，认购价为每股认购股份3.87美元（折合约每股认购股份30.00港元），总认购额为 230,000,000美元（折合约1,783,000,000港元）。新东方为新东方在线的控股股东，Tigerstep由新东方在线董事俞敏洪全资拥有。其中，新东方按认购价每?
8月24日消息，新东方在线周五盘后发布截至2020年5月31日止年度业绩 ，期内实现总营收10.81亿元，同比增长17.6%；年内亏损7.58亿元，上一财年为亏损7498万元；公司拥有人应占亏损7.42亿元，亏损同比扩大17倍。今日新东方股价高开低走，截至收盘公司股价报33.35港元，下跌1.91%。新东方在线2020财年（截至2020年5月31日止年度）财报显示，营收方面，除K12教育分布的营收有较大增长（同比增长85.4%）外，大学教育仅增长1.
今日，新东方在线公布了截至 2020 年 5 月 31 日止的年度业绩报告。报告期内，新东方在线 2020 财年总营收为10. 81 亿元，同比增长17.6%;年内亏损7. 58 亿元，去年同期亏损为6410. 9 万元。新东方在线总付费学生人次为285. 2 万人，同比增长30.9%。
8 月 28 日， 2020 中国卓越管理公司颁奖晚宴在杭州隆重举办。此次BMC项目，经过五个多月评审和调研，最后共有 33 家民营企业成功获选。其中，新上榜的 14 家企业中，信息技术行业占比从 2019 年的7%增长到 2020 年的21%，玖富集团、科大讯飞、拉卡拉支付、三六零安全科技等实力企业共同上榜。名企汇集 强强角逐本次德勤 2020 年度BMC项目评选，堪称一场各行业头部企业和企业家的盛会，国内各行业最顶尖的头部玩家云集：有亚太地区
近年来，在技术、市场和政策的共同推动下，中国在线教育行业迅速崛起。 4 月 28 日，中国互联网络信息中心(简称“CNNIC”)发布了第 45 次《中国互联网络发展状况统计报告》，报告显示，截止 2020 年 3 月，我国在线教育用户规模达4. 23 亿，较 2018 年底增长110.2%，占网民整体的46.8%。而据艾瑞咨询的最新报告显示，预计到 2022 年，我国国内在线教育市场规模将突破 5400 亿。在线教育市场不断扩张，在线教育企业也如雨后春笋般涌
移动互联网时代，在线教育已经发展的如火如荼。从初创到市场蓝海的形成，在线教育在我国已经耕耘了二十余年，随着5G网络，智能设备的普及，人们进入了智能教育时代。北京京华教育，隶属于北京京华华视教育科技有限公司，前身是北京市西城区京华培训学校。京华教育创始于 1993 年，亲历了我国在线教育二十余年的发展，为广大学员们输送了众多精品课程。打造一站式在线教育学习超市，是京华教育的美好愿景。在以往二十余年的办学过程
作为线上教育的领军企业，大鹏在线教育突破了传统教学方式的局限性，通过互联网技术的应用，开设多品类专业课程，优化师资结构，创新教学模式，助力教育事业进步。大鹏在线教育课程种类丰富大鹏在线教育现开设有设计学院、美术学院、国画学院、书法学院、短视频学院、公益学院等，其中，大鹏教育设计学院以“把设计做好做精”为宗旨，帮助学员储备专业技能，提高社会竞争力，从而解决众多就业者“难就业”的现状。大鹏教育美术学院
在线教育录播对于线上直播课是一个重要的补充,目前,越来越多的技术服务商开始提供在线教育录播服务,但小鹅通的在线教育录播依然占据优势。小鹅通的在线教育录播究竟强在哪里?我们一起来看。小鹅通的在线教育录播拥有小程序课堂、微信H5课堂、PC端独立课堂和APP内嵌课堂,用户可以自由选择终端进行学习。十点课堂创始人的林少对于小鹅通的在线教育录播的评价是:小鹅通,自媒体人坚实的桥梁,连接好内容,连接好知识。在线教育录播希望做
今年暑假因为疫情的缘故，越来越多的课程正在从线下迁移到屏幕前，从语言培训到学科补习，从小班上课到一对一直播，在线教育的内容和形式也更加多样化。不论是对于家长、学生，还是在线教育行业本身来说，都面临一个适应的过程。深圳市民王先生说:“之前我一直对线上培训有些疑虑，所以选择的都是线下培训班，但疫情期间，孩子一直呆在家，家长群里也没少讨论哪家线上教育好，我也就想尝试看看，没想到还真就改变了以前的一些想法?
随着时代的发展,互联网技术的进步在近几年时间内已经逐步影响到各个行业的运行模式,教育行业也在此列。不久前,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部等13个部门印发的红头文件《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》(以下简称《意见》),明确将“在线教育”提至重点支持发展新行业业态中首位,并对“融合化在线教育”模式表示重视。这不仅意味着在线教育行业将迎来更多机遇和挑战,也意味着在线教育将
在线教育录播软件平台利用直播课和录播课共同构成完整的在线教育课程。录播课由于课堂设置灵活,成为越来越多教育机构的选择。小鹅通的在线教育录播软件,则能完美的解决录播课的各种需求,从而被众多企业和机构所选择。大部分的在线教育录播软件由于没有及时的数据反馈,也就意味着录播模式无法与学生进行实时互动,学生只靠自觉进行学习,这样才导致在线教育录播软件不被选择。但是小鹅通的在线教育录播软件的优势在于,可以重新对课程?
作为各大企业与机构信赖的在线教育解决方案服务商，小鹅通的轻量化在线教育解决方案成为了企业培训以及线上课程的选择。那么小鹅通的在线教育解决方案是怎么做到让新东方教育、环球教育等机构青睐有加的呢?专业平台 高效连接作为各大企业所需的在线教育解决方案技术服务平台，小鹅通以六十秒开启专属直播课为特色，为企业以及机构打造面对面高级互动授课模式，支持一对一的学员讲师视频连麦，万人在线同步上课无卡顿，在此基础上，
作为线上教育的领军企业，大鹏在线教育利用互联网优势，不断完善服务体系，推动智慧型教育新发展。现大鹏在线教育开设多个学院，满足不同学员的学习需求；精选优质师资，开创全新教学模式；因材施教，注重学生的个人体验与发展；大鹏在线教育自2015年成立以来，已为数百万用户提供在线教育服务，受到广大老中青学员的一致好评。大鹏在线教育严格把控师资质量和教学内容大鹏在线教育开设多个学院，满足不同学员的学习需求。大鹏在线
在线讲课,意味着在互联网上进行授课,如何打造自己的在线讲课平台成为教育机构的燃眉之急。而小鹅通的在线讲课平台拥有针对多元化的教学场景,同时有着属于自己的新教育解决方案。而在在线讲课平台中,小鹅通逐渐成为领跑者。小鹅通的在线讲课平台是根据教育机构、讲师与学生们的不同需求,量身打造的在线讲课平台。教育机构和讲师可以通过直播课堂,在不同的教学方式中进行授课。微信H5课堂、微信小程序课堂、PC端独立课堂以及APP内嵌?
近日，行研机构爱分析发布了 2020 中国在线教育创新企业榜单。经过近三个月的榜单征集，爱分析深入访谈和调研了近百家在线教育企业，经过对企业背景、产品服务和核心优势等方面进的深入了解，甄选出五十家优秀企业。作为在线教育头部企业，掌门教育坚持修炼内功，提高品质，凭借在创新教研教学的卓越成就，和素质教育领域的成功探索，强势登榜在线教育创新企业榜单，展现强大的综合实力和极高的用户满意度。2020 年在疫情肆虐影响?
清北网校是面向全国中小学学生的在线教育品牌，汇聚清华北大毕业的学霸名师和北京一线教培名师，自在 2019 年 12 月出现在大众视野中，其下载安装量就高的惊人，各品牌手机的软件商城内几乎都是破百万的下载量，足以可见用户们对清北网校追捧和青睐。清北网校是一款专注于中小学课程的在线辅导教育的应用产品，清北网校采用“主讲课上直播授课+辅导老师课后辅导”双师教学保障模式，有专属辅导老师全程伴学及课后答疑，帮助孩子消?
时刻在线，就是时刻准备着，为一种心中的理想而奋斗。 “危”中有“机”，保卫教育战线 危机的突然降临，对于企业来说，就是一场大考，或乘风破浪，或黯然退场，考验的不仅是企业快速应对的能力，也是临危不惧的态度。 2003 年的非典，推动了电子商务等互联网经济的萌芽，也创造了互联网的黄金十年。非典之后的 17 年中，云计算、移动互联、大数据等技术取得了蓬勃的发展，这让基于“在线”的应用和业务模式取得了辉煌的成就。而?
今年 3 月开始，在线教育受资本的青睐，市场火爆，各大综艺节目中的在线教育品牌广告层出不穷，楼宇、公交车站等的广告无处不在，种种迹象表明在线教育未来市场前景广阔。但与此同时，相关的规则和制度并不成熟，伴随在线教育井喷式发展，一些“乱象”也渐渐浮出水面，比如退费难，教师资质难审查，学习内容也不完全适合学生、成绩提升困难等问题。目前，行业监管正在加码。为规范校外培训机构服务行为，化解校外培训收退费纠纷，
9月1日消息，在近日举办的2020新消费增长峰会上，编程猫COO陈婉青以“在线教育行业的增量和变量”为题发表了演讲。她指出，疫情期间，在线教育行业实现了较大增长，但要在行业中实现稳健发展，必须充分利用新技术，把产品和品牌做实。对于未来新加入这个行业的创业者来说，唯有创新才能立足。疫情期间，市场对于在线教育的认知大幅提升，很多在线教育企业得到了较大发展。以编程猫为例，得益于其在整个信息化系统上的?
在线教育的迅猛发展，使得企业和其他机构组织，都开始利用在线教育平台系统进行自我提升，但是，在线教育平台系统的搭建方面，往往最先遇到的就是技术上的问题。小鹅通作为新教育领域一站式整合服务商，通过集成强大的在线教育系统功能，兼具“PC端+移动端”的优势，在疫情期间为众多用户与企业解决了在线教育平台系统的技术难题。初启线上 零基础打造在线教育平台系统传统的教育机构一直深耕线下教学，只能服务周边的小区和学校的
6月5日，OPPO举行了Reno4 NIGHT——OPPO Reno4系列5G视频手机新品发布会，正式发布全新的Reno4系列新机，包括OPPO Reno4 Pro和OPPO Reno4两款。进..
9月20日消息，菜鸟裹裹CEO李江华今天对外宣布“1234战略”：未来一年，100城寄快递可按需送达上门，20万寄件点将覆盖全国，30城上线环保袋，服务4..
提起苹果的产品，可能一些读者还惯性地停留在Assembled In China，事实证明，这已是过时的刻板印象。来自国外的最新报道称，对苹果供应链的最新考..
9月16日凌晨，苹果秋季新品发布会如约而至，推出了Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、iPad第八代、iPad Air第四代等多款产品。其中比较引人关..
拼多多宣布与中国邮政集团有限公司达成战略合作。拼多多介绍，中国邮政将充分发挥资金流、物流、商流“三流合一”的优势，为拼多多农产品产销对接..
伴随着忙碌的服务，很多门店老板经常在收银、下单的忙碌中迷失自己，即使招聘员工，也会有慌乱的时候;管理上的缺失也使得很多门店错失发展的机遇。..
近日，有媒体爆料称，小米显示器有望今年双11推出一款24.5英寸的电竞显示屏，采用友达24.5寸电竞屏，零售价有望定为999元。据爆料，该显示器所采用..
据外媒报道，今年夏天接受调查的大多数IT管理人员都表示，每年两次的Windows10 功能升级并没有什么用或者说几乎没什么用--考虑到微软在更新上投入..
9月19日，第二届全球激光显示技术与产业发展论坛在北京举行，激光显示分标委秘书长单位海信电视参加会议。海信集团董事长周厚健透露，海信将于明年..
本周三，苹果发布了 iOS 14 的正式版本，其中最值得关注的变化就是第三方应用可以替代 Safari 和 Apple Mail 成为系统默认的浏览器和电子邮件处理..
本周四，苹果向注册开发人员推送了 iOS 14.2 Beta 1 更新，预计修复了 iOS 14.1 上的一些 bug 和带来了某些功能改进。鉴于苹果尚未发布更新日志，..
快手扶贫大V杨淑亭登上《新闻联播》..
移动电源这个概念就是随着数码产品的普及和快速增长而发展起来的，其定义就是方便易携带的随身电源，可以实现于室外随时随地为多种数码产品移动充..
PS5今年直接将起步容量做到825GB，而且还是PCIe 4.0的SSD。不过，索尼这么做显然也是有所考虑，你不妨来看看PS5游戏的容量。两款随PS5发售的独占游..
9 月 19 日来自国内微博数码博主@长安数码君爆料，一直以来备受行业瞩目以及用户关心的华为Mate40 系列发布筹备阶段已经进入收尾阶段，目前已经开..
据外媒报道，高通5nm旗舰处理器骁龙 875 将首次采用Cortex X1 超大核心。消息称高通骁龙 875 采用“1+3+4”八核心设计，其中“1”为超大核心Corte..
董明珠又带货了，这次是在桂林，直播带货销售额达到了11.8亿。据格力电器表示，9月19日晚，格力电器全国巡回直播第三站以“中国风·甲..
微软Surface家族覆盖了二合一、笔记本等多种PC形态，其中Surface Laptop是传统笔记本形态。当前微软Surface Laptop 3 13.5英寸国行版在微软商城起..
Note 20系列发布之后，三星手机部门的主要精力就将转移到明年的开年旗舰——全新的Galaxy S21系列上。据来自韩媒的最新报道称，全新的S21系列仍将..
9月19日消息，华为终端官方微博预告，华为MateBook 13 2020锐龙版和华为MateBook 14 2020锐龙版将于9月20日开启预售。售价方面，华为MateBook 13 ..