拼多多与中国邮政达成战略合作 三年打造150个中国邮政农产品基地

那天，朋友小王凑到我跟前，说出了他那绝妙的创业点子：他发现，许多高级酒店经常订不满，而另一头，又有很多人住不起高级酒店，于是他做了一个开房平台，专门把高级酒店的空房“承包”下来，再用低价转卖出去，如此一来就是三赢的局面：他当中间商赚了差价，酒店卖出去空房，顾客用很少的钱住到了高级酒店。