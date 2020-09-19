国内电竞联赛席位首次在沪通过产权市场成功转让

据上海联合产权交易所最新消息，王者荣耀职业联赛(简称：KPL)席位及相关权益项目(YTG战队)，近日通过上海产权市场顺利完成公开招募，成功被北京华艺汇龙网络科技有限公司(快手)摘得。这是全国首个电子竞技职业联赛席位通过产权市场公开转让的成功案例。
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据上海联合产权交易所最新消息，王者荣耀职业联赛(简称：KPL)席位及相关权益项目(YTG战队)，近日通过上海产权市场顺利完成公开招募，成功被北京华艺汇龙网络科技有限公司(快手)摘得。这是全国首个电子竞技职业联赛席位通过产权市场公开转让的成功案例。
据国内媒体报道，天眼查信息显示，8月17日，B站成立了又一个电竞公司：杭州干杯电竞信息科技有限公司，该公司注册资本1000万人民币，法定代表人为郑彬炜。干杯电竞经营范围包括体育赛事策划、
2010 年，腾讯游戏嘉年华现场，腾讯宣布推出TGA赛事，首届赛事 9 个项目，其中《英雄联盟》位列其中。彼时的《英雄联盟》国服尚未公测，但赛事已经先行启动，赛事和游戏，从一开始这两者就深深的绑定在了一起。
电竞如今已经被很多人所接受，甚至还登上了亚运会的舞台，成为表演项目，根据数据统计，到2023 年，全球预计将有 20 亿电竞人口，而中国将成为这一数字贡献最大的国家和市场片区。
今日，T1 电竞俱乐部正式官宣入驻快手，快手首次成为国际电竞俱乐部官方短视频合作伙伴。快手方面表示，T1电竞俱乐部未来将在快手发布更多独家短视频，持续为用户提供丰富多元的电竞内容。
9月3日消息，T1电竞俱乐部正式官宣入驻快手，快手首次成为国际电竞俱乐部官方短视频合作伙伴。据悉，T1英雄联盟战队曾3次夺得S系列赛冠军，这也是英雄联盟电竞职业联赛的最高荣誉，其明星选手Faker在电竞领域拥有极高人气。快手方面表示，T1电竞俱乐部未来将在快手发布更多独家短视频，持续为用户提供丰富多元的电竞内容。8月24日，快手官微宣布收购YTG战队，正式进军KPL职业联赛，YTG电竞俱乐部正式更名为KS.YTG电竞?
今日，音乐商用发行平台VFineMusic与哔哩哔哩电竞达成音乐版权合作，VFine将为后者提供商用音乐版权一体化解决方案，共同探索音乐版权在电竞产业中的标准化制定与普及推广，这也是国内电竞领域在音乐版权企业服务层面的首个合作案例。
近来，《黑神话：悟空》成了社交网络的热门游戏话题。作为一款未来的国产 3A 游戏，这款游戏的试玩 Demo 一出就让不少玩家期待不已，精美的游戏画面，流畅的动作打斗，每小时耗时 1500 多万的成本让人们把期待的目光投到了它的身上。
DoNews 8月26日消息（记者 刘文轩）天眼查APP显示，近日，北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司新增多条商标信息，其中包括多条 “京东电竞”商标，申请日期在2020年7月，涉及国际分类有科学仪器、教育娱乐、健身器材、广告销售等。北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司成立于2007年4月，法定代表人为刘强东，注册资本9.2亿人民币，经营范围包括批发、零售机械设备、五金交电、电子产品、照相器材、计算机硬件及外围设备、化妆品及卫
近日，快手正式完成收购YTG战队，进军KPL职业联赛，YTG电竞俱乐部将正式更名为KS.YTG电竞俱乐部(全称KuaiShow Yowant Gaming)。官方没有公布任何与收购价格相关的信息，快手对这一收购也没有做更多的说明。
8月24日，2020全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会在海南博鳌召开。大会以“竞见未来”为主题，邀请电竞产业领袖、智能科技领域专家、生态合作伙伴等共同探讨电竞未来的更多可能。作为国内头部智能手机厂商代表，iQOO中国市场总裁冯宇飞在峰会上表示：“移动电竞和手机设备有天然的契合度，二者相互成就，好的手机给玩家带来好的游戏体验，好的游戏内容给手机更多的创意灵感”。iQOO中国市场总裁冯宇飞（左三）出席2020全球?
广州市社会科学院20日发布调研报告，预计到2020年末，中国内地电竞用户将达5.2亿，电竞市场营收将达到1400亿元左右。作为电竞产业头部城市，广州计划2021年基本建成“全国电竞产业中心”。
伴随着“体验经济”的发展，沉浸式娱乐实现了巨大飞跃。从 iMax 电影到迪士尼乐园，从VR到数字艺术展览，从虚拟现实游戏到电竞主题酒店，时下的消费体验也越来越趋于“沉浸”。站在商业市场迭代升级的风口，电竞娱乐领域中的头部品牌宜博电竞也发动了革新的双引擎，凭借“沉浸式”电竞酒店的社交新玩法，紧紧握住了市场突围的“杀手锏”。01.场景营造 光影艺术，身临其境般的电竞初体验宜博电竞酒店是一种把握玩家丰富的感官体验，
近几年电竞深受Z世代人群欢迎，LOL电竞圈热门梗更是层出不穷，但大部分的电竞梗其实只有电竞粉才能明白，圈外人总是听得一头雾水。不过，小编听说最近有个电竞梗出圈了，很多不了解电竞的小伙伴也把它挂在嘴边。 这个火了的电竞梗就是“撕破伤口”，它出自FPX电竞战队的辅助选手“撕少”刘青松。“撕破伤口”原本是刘青松早期的贴吧ID名，之后被网友拿来玩梗。此次帮助其出圈的是森马和FPX电竞战队联名开展的“森马说行·火钳留名?
8 月 24 日， 2020 全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会，在海南博鳌亚洲论坛国际会议中心盛大召开。全球电竞运动领袖峰会至今已成功举办 3 届，已成为电竞行业规格最高、最具影响力、最权威的行业盛会。 今年腾讯电竞发布会上，腾讯互娱市场总监，腾讯电竞、腾讯游戏品牌负责人云洁发布了由腾讯电竞与超竞教育联合主编、高等教育出版社出版的首批电子竞技专业方向类(岗位)教材:《电子竞技赛事导播》、《电子竞技俱乐部运营
早在2018年,一个“IG夺冠”的消息让中国电竞行业在当时掀起了行业的热浪,第二年,相继而来的“FPX夺冠”自此开启了我国的“电竞盛世”,作为新的文化产业,诸多企业借着这股“余热”涌入电子竞技类相关的业务之中,各种各样的行业和职业也在这个过程中裂变出来,今天我们就来谈一谈最为热门和高薪的电竞CDA数据分析师。CDA数据分析师是谁?——电竞持续“高温”,他们是“最强辅助”我们一般听到CDA数据分析师最早应用于商业,他们通过对数
别被B站骗了!你以为它是一个视频网站、是一个文化社区，但观察它的收入构成，你会发现，游戏才是它最赚钱的业务，在整个 2019 年，近 36 亿的移动游戏营收占据了这家公司53%的总营收。
9 月 15 日，由大连竞胜科技有限公司举办的WCAA百万大奖赛线上火热开启!百万大奖赛包括绿色德扑和斗地主类两个项目，绿色德扑选用的项目是德州扑克大师，斗地主类项目选用的是一花斗地主。德州扑克大师比赛项目包含全民娱乐赛、周赛、大师赛及决赛，总奖池高达 100 万!本次比赛主打“棋牌+电竞”绿色赛事模式，借助电竞源于游戏又高于游戏的特点，以电竞模式给游戏制定规则，纠偏不良的游戏行为，引导游戏产业正向发展，给棋牌行业
据央视财经报道，数据显示， 2023 年，全球预计将有 20 亿电竞人口，而中国将成为这一数字贡献最大的国家和市场片区。数据分析公司Newzoo发布的《 2020 全球电子竞技市场报告》显示， 2020 年，全球电竞观众将增至4. 95 亿，其中，核心电竞爱好者2. 23 亿，同比增长 2500 万，预计将 2023 年达到2. 95 亿。
8月18日,第十二届创新中国论坛在北京市达美中心举行。在论坛上棋牌电竞产业联盟正式成立。并将通过让棋牌与电竞的融合实现市场进一步拓展。作为游戏市场的重要细分品类之一,棋牌游戏虽然拥有各个年龄段的用户,但却因曾走上涉赌的偏路而令整个行业受到致命打击。棋牌电竞产业联盟以创新赋能全产业链发展,促进绿色、精品棋牌游戏研发,推动产业理论研究和产业人才培养,提升绿色棋牌在竞技赛事的应用,维护成员单位的合法权益。WCAA棋牌
自妖舞猫耳耳机 3 代、妖舞猫耳耳机初音未来联名款接连上市，引发二次元爱好者的热情追捧之后。近期，升级版妖舞猫耳耳机3S和电竞版妖舞猫耳耳机3G陆续惊艳上市。这次妖舞YOWU在功能方面进行了全新的升级与改版，可以说是一款专为美女玩家着力打造的高颜值、多功能耳机！万彩灯效 可随心选择的灯光模式在外观方面，升级版妖舞猫耳耳机3S和电竞版妖舞猫耳耳机3G延续精灵黑、妖舞蓝、猫爪粉三款经典颜色，在秉承了妖舞猫耳耳机一贯的
据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉可能会在即将到来的“电池日”活动上推出一款圆柱形大电池，这款新电池的直径是该公司目前用于Model3 和Mod..
19日，为满足餐饮外卖消费需求，进一步促进餐饮消费回暖，北京市决定增加本地生活饿了么等外卖平台发放餐饮外卖消费券，首批消费券饿了么平台承发..
9月19日消息，苏宁控股集团副总裁张康阳今日正式入驻微博，张康阳为苏宁控股集团董事长张近东之子。张康阳发布的第一条微博是用一支vlog展示他的办..
作为今年最重要的一个更新，微软已经确定了它的存在，其官方名称也已经出炉，是Windows 10 October 2020功能更新，版本号为Build 19042.508 （KB4..
中国电信研究院与浙江公司共同自主研发了5G能力开放平台，并与腾讯合作，在浙江5G SA网络上验证了基于腾讯视频业务的实时分流调度、QoS加速、定位..
作为曾经跟乐视齐名妖股，暴风集团也无法逃离被摘牌的命运。现在，暴风集团发布公告称，9月21日起公司股票交易进入退市整理期，在退市整理期30个交..
在近日的彭博采访中，当被问到，马斯克算是新的乔布斯吗？比尔·盖茨表达了自己的看法，显然他很不认同这种说法。比尔·盖茨说：&ldq..
按照惯例，以往每年9-10月，新一代iPhone、华为Mate系列之后，原来的老旗舰都会不同程度的降价。但今年受禁令等因素影响，华为Mate 30、P40系列不..
9月18日消息，型号为M2007J17G的小米新机获得FCC认证。有爆料指出，该机将被命名为小米10T Lite。从命名看出，小米10T Lite定位中端，其电池容量为..
苹果与Epic Games（腾讯投资的美国企业之一）的结怨越来越深，现在两者也是相互宣布封杀。Epic Games宣布，《堡垒之夜: 拯救世界》将不能再在macO..
RTX 3080终于上市了，但能买到的绝对是“幸运儿”。国外线上线下各种型号都是一片难求，国内还处于预约阶段，很多商店干脆直接打出无货..
RTX 3080、RTX 3090、RTX 3070接连登场，而这还只是NVIDIA安培家族的第一波。有说法称，NVIDIA要在今年年内就完成RTX 30系列的布局，而同时RTX 20..
9月19日消息，广州市人大常委会官网18日发布公告，对《广州市反餐饮浪费条例（征求意见稿）》面向社会征求意见。征求意见稿提出，美食网络直播者应..
9月19日消息，据外媒报道，蔚来汽车已经同意赎回蔚来(安徽)控股公司的8.6%股权，后者是蔚来中国的法人实体。9月16日，蔚来汽车与股东之一合肥建恒..
9月19日消息，瑞幸咖啡宣布任命独立会计师事务所麦楷博平会计师事务所(Marcum Bernstein&Pinchuk LLP)为独立审计方，自2020年9月17日起生效。这一..
9月19日消息，Epic《堡垒之夜》官方发布公告称，《堡垒之夜：拯救世界》将在安装Mac系统的平台上停止更新，并且为购买和游玩“Save The World”内..
据上海联合产权交易所最新消息，王者荣耀职业联赛(简称：KPL)席位及相关权益项目(YTG战队)，近日通过上海产权市场顺利完成公开招募，成功被北京华..
昨日，广州市人大常委会官网发布公告，对《广州市反餐饮浪费条例(征求意见稿)》面向社会征求意见。征求意见稿提出，餐饮服务经营者根据消费者需求..
DoNews 9月19日消息（记者 程梦玲）据路透社报道，企业微信海外版此前将名称改为 “WeCom”，腾讯打算将其设置为微信的潜在替代方案。据美国专利商..
9 月 19 日消息，北京市决定增加本地生活饿了么等外卖平台发放餐饮外卖消费券。按照计划，北京市外卖餐饮消费券发放周期从 9 月中旬起北京消费季结..