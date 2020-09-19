国内电竞联赛席位首次在沪通过产权市场成功转让

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国内电竞联赛席位首次在沪通过产权市场成功转让

2020-09-19 10:40 · 稿源：站长之家

据上海联合产权交易所最新消息，王者荣耀职业联赛(简称：KPL)席位及相关权益项目(YTG战队)，近日通过上海产权市场顺利完成公开招募，成功被北京华艺汇龙网络科技有限公司(快手)摘得。这是全国首个电子竞技职业联赛席位通过产权市场公开转让的成功案例。

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