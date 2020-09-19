国内电竞联赛席位首次在沪通过产权市场成功转让

近几年电竞深受Z世代人群欢迎，LOL电竞圈热门梗更是层出不穷，但大部分的电竞梗其实只有电竞粉才能明白，圈外人总是听得一头雾水。不过，小编听说最近有个电竞梗出圈了，很多不了解电竞的小伙伴也把它挂在嘴边。 这个火了的电竞梗就是“撕破伤口”，它出自FPX电竞战队的辅助选手“撕少”刘青松。“撕破伤口”原本是刘青松早期的贴吧ID名，之后被网友拿来玩梗。此次帮助其出圈的是森马和FPX电竞战队联名开展的“森马说行·火钳留名?