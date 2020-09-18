阿里回应互动娱乐事业部升级为独立事业群：不予回应

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阿里回应互动娱乐事业部升级为独立事业群：不予回应

2020-09-18 17:53 · 稿源：站长之家

据第一财经消息，今日，有媒体报道称，阿里的游戏业务所属的互动娱乐事业部(灵犀互娱)将整体升级成为独立事业群，与阿里大文娱平行。目前的游戏自研业务负责人詹钟晖职务也将向上调整，高德集团董事长俞永福即将代表集团分管阿里的游戏业务。对此，阿里大文娱方面表示，不予回应。

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