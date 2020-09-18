阿里回应互动娱乐事业部升级为独立事业群：不予回应

据第一财经消息，今日，有媒体报道称，阿里的游戏业务所属的互动娱乐事业部(灵犀互娱)将整体升级成为独立事业群，与阿里大文娱平行。目前的游戏自研业务负责人詹钟晖职务也将向上调整，高德集团董事长俞永福即将代表集团分管阿里的游戏业务。对此，阿里大文娱方面表示，不予回应。
据第一财经消息，今日，有媒体报道称，阿里的游戏业务所属的互动娱乐事业部(灵犀互娱)将整体升级成为独立事业群，与阿里大文娱平行。目前的游戏自研业务负责人詹钟晖职务也将向上调整，高德集团董事长俞永福即将代表集团分管阿里的游戏业务。对此，阿里大文娱方面表示，不予回应。
沿用多年的阿里P序列从 8 月 25 日开始正式退出互联网江湖。今天( 8 月 26 日)下午，据36 氪报道，阿里在昨日取消内部系统“P”序列职级显示，员工在邮件、钉钉、内网等系统中无法再看到彼此职级，只能看到所属集团部门，核心原因是促进工作上班扁平化，鼓励内部平等沟通。
小蛮驴是阿里巴巴达摩院推出的第一款末端物流机器人，目标是提供最后三公里配送，为用户打造更智能的收件体验。据阿里云称，此“驴”其集成了达摩院最前沿的人工智能和自动驾驶技术，大脑应急反应速度达到人类 7 倍。
阿里在近日开始内测网盘服务，不过官方称之为是个人云服务，这个服务和目前的百度网盘十分相似，因此被大家作为对比。阿里云网盘是免费的吗，开通会员的收费标准是什么样打呢，这里我们就来看下阿里网盘的会员价格。
据晚点LatePost消息，阿里的游戏业务所属的互动娱乐事业部(灵犀互娱)将整体升级成为独立事业群，与阿里大文娱平行。
阿里云智能总裁、达摩院院长张建锋在接受包括凤凰网科技等的媒体群访时表示，阿里云做的不是一个网盘产品，而是个人云，阿里云的梦想和愿景都不是一个网盘。此前，有媒体报道称阿里云正在内测一款“阿里云网盘”产品，用户无需登录即可在线预览或下载。其中，免费用户拥有1TB的免费存储空间、会员拥有6TB的存储空间，下载速度最高可达10MB/s张建锋今日回应称，我们做的不是一个网盘产品，我们的梦想和愿
在阿里巴巴2020云栖大会上，阿里云智能总裁、达摩院院长张建锋表示，阿里云已经进入2.0版本，由“飞天云平台”和数字原生操作系统共同组成的复合型平台。张建锋介绍，数字原生操作系统包括“云钉一体”和“云端一体”两个方面。其中，云钉一体为应用开发提供一个移动化、数据化、智能化的平台；云端一体，包括IT端、IoT端，以及其他端来组成的边缘计算等，来组成新的云端一体。张建锋说，数字原生操作系
不止八五折 更有超低一口价8月20、21、24日三天,阿里IT日在西溪园区正式进行,而闪修侠作为其中唯一一家智能硬件维修服务商,从开展第一天起,就受到了阿里人的关注、咨询下单。作为第三方手机维修业务的领跑者,闪修侠此次给到阿里同学们的优惠力度也是相当大,在整体维修折扣85折的基础上,更有多款电池产品限定一口低价的特惠,远低于平台常规定价,诚意满满。整套维修服务由闪修侠的两位资深工程师现场全权负责,专业维修工具箱、对应的
甩掉“点评”的美团，藏着创始人王兴关于“美团系”更宏大的野心。9 月 11 日，与大众点评合并 5 年后，美团在港交所发布公告称，董事会建议将公司中文名称从“美团点评”简化为“美团”，英文名称由“Meituan Dianping”更改为“Meituan”。美团表示，名称简化不会对业务方向、组织架构、公司运营等产生任何影响。
9月17日，阿里云智能总裁、达摩院院长张建锋在接受媒体群访时表示，阿里云做的不是一个网盘产品，而是个人云，阿里云的梦想和愿景都不是一个网盘。
近日，有多家媒体收到了来自阿里巴巴的邀请函，该邀请函上印着一个梅花型的动物脚印，并标注了“9 月 16 日阿里巴巴动物园，有新动物出没”的字样。
近日，阿里健康 App 近期正式更名为 “医鹿”，相应图标进行了更新，功能进行了梳理升级。阿里健康吉祥物作为阿里动物园的一员，一直是一只戴着听诊器的 “小鹿”医生形象。
9月2日消息，阿里健康App近期正式更名为“医鹿”，相应图标进行了更新，功能进行了梳理升级。医鹿App图标阿里健康吉祥物作为阿里动物园的一员，一直是一只戴着听诊器的“小鹿”医生形象。此次更名，阿里健康App直接采用了“鹿”这一称呼，正式更名为“医鹿”，和天猫、盒马、飞猪、菜鸟、蚂蚁等阿里旗下产品的命名方式更贴近了。网友戏称的阿里动物园医鹿App升级后的医鹿App，界面更加简洁，首页突出了“极速问诊”和?
阿里巴巴昨日取消内部系统的“P”序列职级显示，员工在邮件、钉钉、内网等系统中已无法再看到彼此职级，只能看到所属集团部门，对此阿里巴巴集团市场公关委员会主席王帅在朋友圈表示：“是的。阿里从来不靠职级管理。但阿里永远要直面未来管理的多元性。”阿里内部分为两个职业序列，分别为“P（Profession）”和“M（Management）”，其中“P”代表专业序列，包括程序员、产品经理等大多员工；“M?
9月18日消息，据晚点 LatePost报道，阿里的游戏业务所属的互动娱乐事业部（灵犀互娱）将整体升级成为独立事业群，与阿里大文娱平行。目前，阿里的游戏自研业务负责人詹钟晖（花名叮当）职务将向上调，与此同时，高德集团董事长俞永福即将代表集团分管阿里的游戏业务。俞永福是阿里移动事业群与阿里大文娱曾经的掌舵者。曾经的阿里移动事业群覆盖业务就包括 UC 搜索、游戏事业部。
据杭州新闻消息，阿里巴巴集团董事会主席、首席执行官张勇表示，经过多年努力，阿里巴巴目前国内消费者已经接近了 10 亿，海外消费者年度规模也到达了1. 8 个亿。“我们有着更长期的目标：到 2036 年，我们希望能够服务全球 20 亿的消费者。”
近日，阿里推出了一款名为「阿里云网盘」的 app。其开发者为阿里旗下的阿里云团队，定位是为 C 端用户提供可靠安全的存储备份及智能相册等服务的网盘产品。目前，该 app 采用的是邀请方式注册登录，还没有提供大规模下载，App Store 上架不到一天就下架了。
今日，针对“阿里取消内部系统P序列职级显示”的报道，阿里巴巴集团市场公关委员会主席王帅回应称：“是的。阿里从来不靠职级管理。但阿里永远要直面未来管理的多元性。”据悉，阿里内部分为两个职业序列，分别为“P(Profession)”和“M(Management)”，其中，“P”代表专业序列，诸如程序员、产品经理等大多员工都在该序列;“M”则为管理序列，需要具备管理团队的经验和能力。
最近，阿里云正式的推出了一个云电脑——无影，目前正向企业办公市场发售，很多朋友相信都想去尝试一番，但是不知道在哪购买，下面就来为大家分享一下阿里云电脑无影购买地址入口。
阿里巴巴无影云电脑怎么使用多少钱？9 月 17 日，在 2020 阿里巴巴云栖大会上，阿里云智能总裁张建锋展示了阿里云推出的云电脑「无影」。「无影」仅为一张手掌大小的卡片机，PC 原有的硬件设备都集中在云端的数据中心里。
阿里巴巴近期推出了一款名为 “阿里云网盘”的独立 App。其开发者为阿里旗下的阿里云团队，定位是为 C 端用户提供可靠安全的存储备份及智能相册等服务的网盘产品。目前，该 App 采用的是邀请方式注册登录。目前还没有提供大规模下载。
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随着快节奏的生活，现在的我，在忙碌的工作之后，通常都会听听音乐放松一下心情。作为一个爱音乐的商务人士，比较注重方便携带，所以很早之前就Pa..
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根据天眼查数据显示， 9 月 15 日，太原晋节智服科技有限公司成立，法定代表人为李彤，注册资本 1000 万。新公司经营范围包括从事网络科技、计算机..
今日，有媒体报道称，阿里的游戏业务所属的互动娱乐事业部(灵犀互娱)将整体升级成为独立事业群，与阿里大文娱平行。目前的游戏自研业务负责人詹钟..
9月18日消息，在今日举办的中关村论坛“人工智能开源开放与生产力促进平行论坛”上，旷视科技正式宣布推出“AI加速”计划，通过技术释放、人才培养..
搭载生物振膜的阿思翠新品S80 Plus真无线蓝牙耳机 9 月 18 日在阿思翠悦耳专卖店独家首发，优惠售价为 328 元。这次的阿思翠新品S80plus真无线蓝牙..