阿里回应互动娱乐事业部升级为独立事业群：不予回应

不止八五折 更有超低一口价8月20、21、24日三天,阿里IT日在西溪园区正式进行,而闪修侠作为其中唯一一家智能硬件维修服务商,从开展第一天起,就受到了阿里人的关注、咨询下单。作为第三方手机维修业务的领跑者,闪修侠此次给到阿里同学们的优惠力度也是相当大,在整体维修折扣85折的基础上,更有多款电池产品限定一口低价的特惠,远低于平台常规定价,诚意满满。整套维修服务由闪修侠的两位资深工程师现场全权负责,专业维修工具箱、对应的