iOS14正式版要不要升级，出现多个bug再等等看

苹果秋季发布会没有带来大家期待很久的iPhone12系列手机，不过却首发了A14芯片以及公布了iOS14正式版的推送时间，其中iOS14可以让不少手上有旧机型的用户开始好好折腾下，体验苹果新一代的系统。

在9月17日凌晨，苹果推送了iOS14正式版之后，不少网友开始更新手上的iPhone，对这个新的iOS14系统网友们却出现了不一样的评价，主要争议还是iOS14带来的几大bug问题。

在iOS14出现比较大的bug是，设备重启后默认浏览器自动重置为Safari，也就是无法将其他的浏览器设置为默认浏览器，相信很多用户会觉得十分无语。还有出现的比较明显的bug就是小组件时钟上的指针没有正确显示；摘下两支耳机以后，视频还继续播放；UI界面似乎没有完全适配；甚至最严重的是，一部分游戏出现了闪退现象。但是好在国内的《王者荣耀》这类玩家数量较多的游戏暂时没有出现这种问题。

不过随着bug不断被发现，那些正在观望中的朋友肯定会选择暂停不升级到iOS14。于此同时，传闻苹果已经开始测试iOS14新的版本，预计需要修复不少的bug，否则的话在即将到来的iPhone12面前，这个新系统要占据不少热门话题榜。