文章目录 周鸿祎不知道毕业生工资多少

英超与腾讯达成1年中国转播协议

自如再现甲醛房只退3天房租

周鸿祎不知道毕业生工资多少

在近日的 360 公司校招生大会上，周鸿祎表示自己不知道现在应届生一个月工资多少，发问称有几万块钱吗?

周鸿祎称，自己研究生刚毕业的时候，找工作会去比谁的工资高，然后按照这个去找工作。

随后，周鸿祎举例称， 100 块钱和 1000 块钱纸币掉地上捡哪个? 对此，同学们打趣称“ 100 的。”

周鸿祎存疑反问：“为什么?”

同学们异口同声回答称：“ 1000 是假的!”引来周鸿祎一阵尬笑。

此前，周鸿祎曾表示，工资永远只解决糊口问题，工资根本解决不了买房买车，根本解决不了财务自由问题，要想解决财务自由问题只有一个方法，不是 996 而是参与创业，拿到股票。

英超与腾讯达成1年中国转播协议

昨日，腾讯体育宣布，与英超联盟达成合作，正式成为英超联赛大陆地区独家新媒体转播平台，将全程转播英超2020- 2021 赛季剩余全部赛事，共 372 场。

据悉，腾讯体育将从第二轮开始为中国球迷呈现全部赛事转播，并提供播出足够场次的免费赛事。

此外，英超官方将会正式入驻腾讯内容开放平台，以视频和图文形式，为球迷提供比赛、球队、球员的丰富内容，覆盖包括微信、QQ、腾讯新闻、腾讯体育、看点快报等腾讯各平台和终端。

同时，英超官方也宣布与腾讯达成合作，具体金额为 1000 万美元。

9 月 3 日，英超与PP体育解约。PP体育方面回应称，全球疫情带来了许多挑战，在版权谈判中更为凸显。经过多轮会谈，PP体育与英超在版权价值方面存在分歧，非常遗憾未能与英超达成协议，虽然PP体育已依照协议向英超联赛超额预付版权周期费用，但PP体育仍将终止与英超的合作。

自如再现甲醛房只退3天房租

昨日下午，针对“自如再现甲醛房只退 3 天房租”的报道，自如官方回应称，非常抱歉给租客带来不良体验。自如是一家以客户为先的公司，租客关于租住相关问题的投诉，公司会在最大程度上尊重租客需求，提供合理的解决方案。虽然该房源为原精装修房源，但确实给租客带来了不良体验，媒体报道中所提及的解决方案也不符合公司的相关规定及客户为先的价值观。后续我们将严格检核该房源品质，并与租客进行诚恳沟通，提供合理的解决方案，寻求谅解。

此前，有媒体报道称，近日，南京陈女士租住自如的出租房仅 2 天，就感到头晕恶心，身体出现过敏反应。她自费进行环境检测，发现小房间内甲醛、TVOC均超标，可租房合同中显示“房屋空气质量合格”。

对此，自如管理层表示，因为只有小房间超标，检测费退一半，租金只退 3 天。陈女士表示无法接受该赔付方案。

同时，律师表示，承租人可要求全额退款，法律依据是因为房屋不适合人的居住。