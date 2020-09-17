高德地图发布新版logo

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高德地图发布新版logo

2020-09-17 15:46 · 稿源：站长之家

今日， 2020 高德出行节拉开序幕，高德地图发布新版logo，保留纸飞机这一高辨识度元素的基础上，对形态做了全新调整，并选用日出前天空的颜色作为全新“高德蓝“。字体设计方面，增大中宫、调整视觉差和文字长宽比例，增加稳重感。

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