高德地图发布新版logo

每一个品牌都有专属于自己的logo，每一个logo都在品牌传播中扮演着重要的角色。品牌logo是一种视觉语言，通过定制的图案、颜色向大众传递信息，能够让用户快速联想到品牌。而随着时代的不断发展，品牌对于自我形象的塑造也在不断进步，品牌logo不断变得丰富,具有高强的辨识度，以向用户展示品牌的独特和精神面貌。近日，国内垂直生鲜平台——奇麟鲜品发布的“LOGO诞生两周年纪念文章”引发网友热议。据文章内容称，希望能在平台成?