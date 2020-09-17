今日， 2020 高德出行节拉开序幕，高德地图发布新版logo，保留纸飞机这一高辨识度元素的基础上，对形态做了全新调整，并选用日出前天空的颜色作为全新“高德蓝“。字体设计方面，增大中宫、调整视觉差和文字长宽比例，增加稳重感。
今日， 2020 高德出行节拉开序幕，高德地图发布新版logo，保留纸飞机这一高辨识度元素的基础上，对形态做了全新调整，并选用日出前天空的颜色作为全新“高德蓝“。字体设计方面，增大中宫、调整视觉差和文字长宽比例，增加稳重感。
9月17日消息，2020高德出行节拉开序幕，高德地图发布新版logo，保留纸飞机这一高辨识度元素的基础上，对形态做了全新调整，并选用日出前天空的颜色作为全新“高德蓝“。字体设计方面，增大中宫、调整视觉差和文字长宽比例，增加稳重感。高德地图视觉设计相关负责人介绍，新版logo在配色方面增加纯度，突出年轻化特征，与飞机形成更强对比。新的品牌色则来自日出前的蓝调时刻，是真实世界的映射，也寓意着旭日能量的进?
今日，高德地图正式上线“高德指南”，覆盖 350 个城市吃住行游购娱全品类热门推荐。高德指南首批上线的是出游榜单、酒店榜单和美食榜单。在高德地图上搜索“高德指南”或者“城市名+指南”，即可查看各城市的高德指南榜单。
今天，高德地图正式上线大数据出游指南“高德指南”。据了解，“高德指南”覆盖国内 350 个城市吃住行游购娱全品类热门推荐，可以基于十亿“过来人”大数据为大众推荐适合出游的目的地。
9月16日消息，高德地图宣布推出高德地图充电“优选站”，并在万马爱充北京东大停车场充电站对首批充电“优选站”进行授牌。据介绍，高德地图上线充电“优选站”，从全国上万家充电站中，基于“快充桩多”、“用户评价好”、“交易方便”、“配套服务完善“等多重标准，评选出更好用的充电站，旨在解决新能源汽车用户的“桩少排队、坏桩率高、油车占位”等问题。目前高德充电地图接入了全国约96％的充电桩信息，除了万?
对于只身来到外地的游客来说，手机里面的导航软件，可以说是最靠谱，值得信赖的软件了。不过之前，导航软件只能帮你规划常规的出行线路，以及找些景点目的地，功能相对有些单一。而如今随着高
今日，高德地图宣布，李佳琦导航语音完整版已正式上线。据官方介绍，此次完整版导航语音采用升级后的语音技术，语音训练模型、语音合成算法均大幅提升。
地图导航虽然现在普及率很高，但人们在使用时仍然需要一定的理解成本，尤其一些复杂的岔路口，理解起来需要更长时间，但哪怕只是几秒，在高速行驶过程中就有可能错过关键路口。今天，高德地图
9月11日，今天，高德地图小团团导航语音正式上线，一条小团团也成为目前高德地图最年轻的导航员。大家在高德地图搜索“小团团”即刻下载，大小12.17M。也可以，进入高德地图，点击
9月8日消息，在2020中国国际服务贸易交易会交通领域分论坛上，北京市交通委员会、北京市生态环境局联合高德地图等平台共同启动“MaaS出行 绿动全城”行动，基于北京交通绿色出行一体化服务平台（MaaS平台）推出绿色出行碳普惠激励措施。即日起，在北京市域范围内，市民通过高德地图等平台使用骑行导航、步行导航或用公交、地铁方式出行，均可获得相应的碳能量。市民个人账户中的碳能量既可用于公益性活动，也可在高德?
近日，高德地图迎来了前行升级，在最新的v10. 60 版本中，高德地图上线了手机端的AR驾车导航功能，用户只需一部手机和一个支架即可体验路线、方向和车道级实景导航。
今天，高德地图官方宣布，小团团导航语音来啦，将于9月11日独家上线高德地图。至此，一条小团团也成为目前高德地图最年轻的导航员，相信在导航过程中，会给司机带去不少乐趣。高德还提到，今
【高德回应显示合肥有条黄泉路】据澎湃新闻消息，近日，安徽合肥。市民称政务文化新区“仙龙湖路”在高德地图中显示为“黄泉路”，大家对此很生气。高德客服回应，已反馈修改，高德用户可以新增地名，有误可反馈。
9 月 10 日晚，有网友反映合肥市政务区仙龙湖路在高德地图上被标注为了“黄泉路”。高德地图客服解释称手机端高德地图出现这个问题，已通知技术部门更改，次日即可恢复正常。高德地图有工作人员会审核标注，具体是什么原因造成的问题仍在调查。 9月11 日，“黄泉路”的标注已被清除。
9月15日消息，2020年大学新生报到季来临，高德打车联合风韵出行、悦行出行、快客出行、幸福专车、双创打车、任行专车等网约车平台，在武汉、广州、长沙、南昌、深圳、苏州等六个城市，启动了“你好新生”公益活动，在机场、车站等交通枢纽设立“新生专车”乘车点，免费接送大学新生。新生凭借高校录取通知书，即可免费乘坐。在武汉，“新生专车”由高德打车和风韵出行联合武汉20余所高校推出，于武汉火车站东广场出站?
近日，有市民反映合肥市政务文化新区“仙龙湖路”在高德地图上的命名变成了“黄泉路”。市民称已向高德地图反映，但是修改需要时间，大家对此都比较气愤。
9月10日消息，十一黄金周前夕，高德地图正式上线“高德指南”，覆盖国内350个城市吃住行游购娱全品类热门推荐。疫情让说走就走的无计划出游变得更加谨慎，也使得提前获取高质量攻略，线上预约门票等数字化行前决策进一步普及。高德指南要做的就是帮大众更好地进行出游和出行的行前决策。据悉，高德指南将覆盖全国350个城市的吃住行游购娱多个品类，首批上线的是出游榜单、酒店榜单和美食榜单。在高德地图上搜索“高德?
每一个品牌都有专属于自己的logo，每一个logo都在品牌传播中扮演着重要的角色。品牌logo是一种视觉语言，通过定制的图案、颜色向大众传递信息，能够让用户快速联想到品牌。而随着时代的不断发展，品牌对于自我形象的塑造也在不断进步，品牌logo不断变得丰富,具有高强的辨识度，以向用户展示品牌的独特和精神面貌。近日，国内垂直生鲜平台——奇麟鲜品发布的“LOGO诞生两周年纪念文章”引发网友热议。据文章内容称，希望能在平台成?
原神中的地图还是非常大的，并且整个地图的资源例如矿石、风神瞳、地灵龛、宝箱材料等等数以百计，所以一些玩家都在找原神的全开地图，下面就来为大家分享一下原神的在线全开地图。
最近在抖音上有不少的用户在玩“足迹地图”这个玩法，不少人想知道在哪里可以看到足迹地图功能，具体的开启设置方法是什么呢，以下我们来看下抖音足迹地图的具体设置方法。
原神整体的地图还是很大的，其中还包括各种传送点、矿产、风神瞳等等资源，想必大家为此也是很头疼，所以下面就来为大家分享一下原神的资源全开地图。
9 月 16 日，在腾讯安全发起的快充安全行业交流会上，腾讯安全玄武实验室正式推出面向快充行业的安全测试服务。这是实验室首次公开向行业开放安全..
9月16日，荣耀发布了旗下首款方屏设计手表——荣耀手表ES。这款手表首先在外观上做出创新，突破性搭载了1.64英寸的方形大屏幕，屏占比高达70%，一..
眨眼又是一年中秋国庆将至，你是否也像我一样感叹，今年节日竟来得如此之快，下半年才刚开始要计划努力工作，结果计划还没有开始实施，8天小长假就..
9 月 10 日，由JINGdigital携手知名商业地产咨询公司「Colliers高力国际」、头部创意数据智能公司「Tezign特赞」共同主办，资深行业媒体「增长黑盒..
已经升级到iOS 13. 7 最新正式版的用户注意，没有降级后悔药了。苹果已经悄然关闭了对iOS 13.6. 1 系统的验证，这距离其正式推出还不到一个月时间..
英雄联盟云顶之弈10.19版本中新增了羁绊腥红之月，很多玩家还不清楚这个腥红之月的阵容怎么搭配，下面就来为大家分享一下LOL云顶之弈10.19腥红之月..
近年来,在就业需求、技术平台创新以及政策助推规范等利好因素的拉动下,教育行业得到了飞速发展。2018年8月28日,从业公考行业十余年的魏华刚,联合行..
小户型空间内的每一㎡都是宝，很多家庭为了保留足够的生活空间，没有为孩子设置专门的书房，可是开学季一来，孩子还没有独立的学习空间怎么办?其..
9 月 4 日- 9 日，以“全球服务，互惠共享”为主题的 2020 年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）在京胜利召开。作为新冠肺炎疫情发生以来我..
近日，拼多多上架了一款金立M40 Pro手机，补贴之后仅售 699 元。而让这款产品成为焦点的并不是这个售价也不是因为这个品牌，而是因为它的设计。不..
9月17日苹果iOS14正式版发布，但这次iOS14正式版出现了很多不理想的情况，用户体验没有达到大家期望那么高，因此部分iPhone用户不想升级iOS14，想..
原神的pc版本在最近上线了，一些小伙伴想在网易云游戏上玩原神，但是不知道怎么玩，下面就来为大家分享一下网易云游戏玩原神教程。..
早些时候，索尼终于披露了次世代主机的售价。可知数字版 / 标准版分别为 399 / 499 美元(约 2701 / 3378 RMB)，两者都将于 11 月 12 日上市。与此..
荣耀猎人游戏本V700 是荣耀于 2020 年 9 月 16 日发布的首款游戏本。配置上，荣耀猎人游戏本V700 拥有19.9mm锐薄机身、4.7mm的极致窄边框、16. 1 ..
今日，美团单车联合B站哔哩哔哩在全国 17 所高校投放“实体弹幕”车，此次弹幕车的车身文案精选了多条时下流行、且引人共鸣的弹幕，包含“爷青回”..
9月17日消息，据国外媒体报道，瑞士信贷（简称“瑞信”）将电动汽车制造商特斯拉的目标价从280美元上调至400美元，并声称“电池是特斯拉未来20年的..
其实想要实现小红书账号涨粉，有一点很关键，那就是要降低用户的记忆决策成本，保持内容垂直，这一点我们之前的公众号文章里就已经讲过了。但我们..
今日， 2020 高德出行节拉开序幕，高德地图发布新版logo，保留纸飞机这一高辨识度元素的基础上，对形态做了全新调整，并选用日出前天空的颜色作..
京东数科日前披露的科创板招股书显示，目前任京东集团总裁助理及总裁办负责人的张雱，也是京东数科董事之一。招股书显示，张雱同时也是京东数科大..
王者荣耀S21的赛季战令马上就要上线了，很多玩家还不清楚王者荣耀S21赛季战令奖励皮肤是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。..