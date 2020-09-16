​阿里新制造工厂曝光 犀牛智造工厂正式亮相

站长之家(ChinaZ.com) 9月16日 消息：今日，阿里正式公布了其保密运行 3 年的新业务——大数据赋能平台“犀牛智造工厂”，据悉该项目已正式在杭州投产。

据官方介绍，阿里将新制造的探索首先放在服装行业，犀牛智造是专门为中小企业服务的数字化智能化制造平台，大量应用云计算、IoT、人工智能技术，其团队80%为工程师。在投产之前已有 200 多家淘宝中小商家试点合作。

犀牛智造将行业平均 1000 件起订， 15 天交付的流程，缩短为 100 件起订， 7 天交货。

天猫淘宝总裁蒋凡在 2020 阿里巴巴新制造发布会上表示，犀牛智造平台计划在 2025 年将直接带动超过 10 万的就业，并带动相关产业的区县 20 万人就业，阿里希望和广大合作伙伴一起推动生产制造环节的持续升级，服务好商家，也为广大消费者生产更多好的产品。

此前，有媒体报道称，阿里巴巴预谋已久的智能工厂平台“迅犀”(xunxi.com)即将上线。“迅犀”官网目前只向特定淘宝账号开放。

“迅犀”官网由三大部分组成：