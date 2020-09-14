中信集团与阿里巴巴集团、蚂蚁集团达成战略合作

中信集团与阿里巴巴集团、蚂蚁集团在杭州签署深化战略合作协议。根据协议，三方将升级业务合作，建立普惠金融及产业互联网合作生态。据了解，此次战略合作将实现双方场景与金融服务的实时连接，双方将以自有数据为基础，共同建设智能化的营销、产品、服务、风控体系等。
中信集团与阿里巴巴集团、蚂蚁集团在杭州签署深化战略合作协议。根据协议，三方将升级业务合作，建立普惠金融及产业互联网合作生态。据了解，此次战略合作将实现双方场景与金融服务的实时连接，双方将以自有数据为基础，共同建设智能化的营销、产品、服务、风控体系等。
今日，阿里巴巴在港交所发布公告称，集团持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团，宣布在沪港同步上市及首次公开发行计划公开提交了上市申请，任何该等上市及发行时间取决于市场情况及其他因素，且无法保证该等上市及发行将在何时完成。
今日晚间，上交所披露了《关于蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件审核问询函的回复》。蚂蚁集团回复上交所表示，公司和阿里巴巴集团专注于各自的业务领域，业务范围具有明显差异，不存在对蚂蚁集团构成重大不利影响的竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
中国银行与阿里巴巴、蚂蚁集团在杭州签订全面深化战略合作协议。在中国银行董事长刘连舸、蚂蚁集团董事长井贤栋见证下，中国银行副行长郑国雨与蚂蚁集团数字金融总裁黄浩、阿里巴巴副总裁刘伟光代表三方签署协议。
DoNews9月7日消息（记者 翟继茹）7日，上交所披露蚂蚁科技集团上市首轮问询函的回复，主要内容包括是否与阿里巴巴集团存在同业竞争和与微信之间竞争等二十余个问题。在回复内容中，蚂蚁集团表示，其和阿里巴巴集团专注于各自的业务领域，业务范围具有明显差异，不存在对蚂蚁集团构成重大不利影响的竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。此外，蚂蚁集团与阿里巴巴集团之间高度战略协同，但双方各自独立开展业务，建立
截至今日收盘，阿里巴巴港股上涨4.16%，股价报280.4港元，总市值60178.84亿港元。25日下午，蚂蚁集团向上交所、港交所同步递交上市招股文件。蚂蚁集团招股文件显示，阿里持有蚂蚁33%的股份。同时，马云个人持股比例不超过8.8%，马云还宣布捐出6. 1 亿股蚂蚁股份做公益，相当于蚂蚁发行后总股本的2%。
DoNews 8月28日消息（记者 程梦玲）今日，阿里巴巴集团客户体验事业群（简称：阿里CCO）正式对外公布“网购新人服务计划”。基于对网购新人洞察，阿里CCO准备面向新人用户推出专属客户经理、智能主动外呼、直播教学等服务。如针对不熟悉互联网的新人用户，阿里CCO简化了注册账号流程，新人凭手机号码就能完成注册。购物遇到问题，用户可直接点击新人悬浮小蜜咨询。同时，对于不习惯打字的新人用户，阿里CCO也推出增强版人工客服服?
9月5日消息，有消息称，中信证券将成为金融科技公司蚂蚁集团在中国内地科创板上市的承销商。8月25日，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书（申报稿），并同步向香港联交所递交A1招股申请文件。内容显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前），意味着将发行不低于30亿股新股。数据显示，蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元，净利润为180.7亿?
上交所披露蚂蚁科技集团回复上市首轮问询函。蚂蚁集团回复上市首轮问询函称，蚂蚁集团与阿里巴巴集团之间高度战略协同，但双方各自独立开展业务，建立了独立完整的业务体系。
今日晚间，证监会浙江监管局网站公示了蚂蚁集团辅导验收申请材料，中金及中信建投均已完成对蚂蚁集团的上市辅导，井贤栋为蚂蚁集团董事长，CEO 胡晓明及 CTO 倪行军为执行董事，蔡崇信、程立、蒋芳为蚂蚁集团非执行董事。另有 3 名独立董事，分别为郝荃、胡祖六、黄益平。
8月17日，美国商务部长罗斯接受福克斯新闻采访时表示，商务部正在执行几周前特朗普下发的政令，处理TikTok相关事宜，目前没有对阿里巴巴采取任何正式行动。日前特朗普在新闻发布会提及正在考虑向更多中国企业施压。
据证监会官网信息显示，蚂蚂蚁集团已完成了首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市辅导备案工作。此前，正在8月21日，蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份，包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式，证监会已接收审批材料。7月20日，蚂蚁集团对外宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。8月14日，浙江监管局官网公示了蚂蚁科技集团股份有限公司
8月20日晚间消息，阿里巴巴2021财年Q1季度分析师电话会议上，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇表示，基于可持续发展的考虑，决定停止UCWeb及其他创新业务在印度的服务，预计不会对阿里集团的财务情况构成重大影响。此外，张勇还表示，中美之间日益紧张的关系也带来了新的不确定性。针对近期美国政府对中国互联网企业的政策变化，张勇说：“我们正密切关注美国政府对中国企业的政策变化，跟踪评估这些变化对阿里可?
据杭州新闻消息，阿里巴巴集团董事会主席、首席执行官张勇表示，经过多年努力，阿里巴巴目前国内消费者已经接近了 10 亿，海外消费者年度规模也到达了1. 8 个亿。“我们有着更长期的目标：到 2036 年，我们希望能够服务全球 20 亿的消费者。”
当具有创投领域“奥运会”之称的“阿里巴巴全球诸神之战创客大赛”，落地在“世界客都 长寿梅州”，将碰撞出什么样的火花？ 8 月 26 日，阿里巴巴全球诸神之战梅州创客大赛城市（杭州）推介会召开，一场创投头脑风暴开启。梅州创客大赛杭州推介会栽好梧桐树阿里助力搭上“新基建”快车据了解，阿里巴巴全球诸神之战梅州创客大赛由梅州市工业和信息化局主办，阿里云创新中心与星火工场（梅州）创业投资有限公司承办，梅州市中小企业
据新华财经援引彭博报道，美国商务部长罗斯接受媒体采访称，美国忙着处理TikTok的事情，没有对阿里巴巴采取任何正式行动。
据国内媒体报道，闲鱼事业部总经理陈镭（花名“闻仲”）已从阿里巴巴离职。阿里巴巴确认陈镭已离职，但对于其离职原因并未透露更多信息。公开资料显示，陈镭为阿里巴巴第422号员工
截至今日港股收盘，阿里巴巴股价291. 2 港元，总市值6. 303 万亿港元。腾讯控股股价 545 港元，总市值5. 222 万亿港元。
圆通速递晚间公告，蛟龙集团、喻会蛟、张小娟拟以17.406 元/股向阿里网络转让3.79亿股股份，占公司股份总数的12%。上述转让价格总计约合66亿元。公告显示，双方共同推进快递物流、航空货运、国际网络及供应链、信息技术等的协同合作和优势互补，增强双方客户服务能力及全球化综合服务能力。本次转让完成后，上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司仍然是圆通的控股股东。圆通创始人、董事长喻渭蛟夫妇仍然控?
今日港股开盘，阿里巴巴高开近4%，报279. 80 港元，创历史新高，港股市值突破 6 万亿港元，达60050. 07 亿港元。昨日下午，蚂蚁集团向上交所及港交所同步递交上市招股文件。
阿里巴巴于 8 月 20 日晚公布了季度业绩：营业收入同比增长34%，调整后EBITDA增长30%，扣非净利润增长28%，扣非归母净利润增长23%。淘宝/天猫的年活买家和月活用户仍然在增长;天猫实体GMV同比增长27%——比我想象的要快，体现了疫情之后电商消费者需求的复苏。
9月14日，美国财政部长姆努钦接受媒体采访时称，TikTok最终解决方案的截止日期是9月20日，目前两个程序正在进行，一个是美国CFUIS（美国外资投资委..
DoNews 9月14日消息（记者 吴丽）9月14日，美国财政部长姆努钦接受媒体采访时称，TikTok最终解决方案的截止日期是9月20日，目前两个程序正在进行，..
百度网盘一直颇受争议，最近阿里云网盘的横空出世，提供高达11MB/s的非会员下载峰值速度，更是再次将百度网盘推上了风口浪尖。百度网盘也很快发布..
据媒体报道，美国财政部长姆努钦表示，TikTok的最后交易期限是9月20日。他还称，外国投资委员会将在本周审查甲骨文对TikTok的报价，并与甲骨文进行..
9月14日晚间，海底捞创始人兼董事长张勇在一次直播节目中表示，自己当年开火锅店是因为想过上好日子和买房结婚，后来不断开店扩张，则是因为想帮助..
针对媒体报道的“下载蚂蚁金服APP贷款被骗”一事，支付宝在其官方微博澄清：没有叫“蚂蚁金服”的App。最近有国内媒体报道，..
稍早前，CNMO发现拼多多上线了iPhone 12预约页面，相关页面写着“iPhone 12即将全网首发，来的刚刚好，北京时间2020年9月16日1点即将发售，敬请期..
据外媒报道，最新的Chrome稳定版85.0.4183. 102 终于默认提供了标签组，并且当用创建标签组时它们也是可折叠的。标签组曾是Firefox的一个流行功能..
9月14日，在上海举行的“第五届国际氢能与燃料电池汽车大会”上，记者了解到，上海正着力打造氢燃料电池汽车产业高地，计划在 3 年内，实现氢燃..
基于 Chromium 的新版 Edge 浏览器不仅在发现密码泄漏之后能向用户示警，现在还可以为在线用户推荐强密码。如果用户选择这项功能，那么 Edge 就..
和美团合并 5 年后，大众点评的名字正式从美团“消失”了。9 月 11 日，美团点评在港交所发布公告称，公司名称拟简化为美团，公司名称的简化不会..
9月14日晚，猫眼电影宣布，自电影院复工以来，用时56天，全国票房突破50亿！排名前三为《八佰》《我在时间尽头等你》《信条》，其中《八佰》单片超..
HDMI 2.1标准早在2017年11月就发布了，带宽高达48Gbps，能支持到10K分辨率显示，但时至今日，相关产品仍然寥寥无几。终于，最新发布的RTX 30系列显..
9月14日消息，今天，中信集团与阿里巴巴集团、蚂蚁集团在杭州签署全面深化战略合作协议。三方将充分整合各自优势资源升级业务合作，以互联网科技创..
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潮人说这个活动千万别错过帝都清爽的九月还没过一半远方的十一假期还略显漫长谁来解救都市年轻人当下无处安放的躁动!///来来来，音乐可抵岁月漫长..
稳捷血糖仪是我们生活中常见的一款家用血糖仪品牌，相信家中有高血糖患者的人都了解过这个牌子的血糖仪。现在社会中家中备有一台家用血糖仪已经成..
近期，北银消费金融公司为践行“以人民为中心”的发展思想，统一部署，积极组织开展一系列金融宣教活动，通过线上、线下多种渠道，为消费者讲解基..
以一己之力带火DeFi的“流动性挖矿”为圈内输送了一个又一个的暴富故事，但随着DeFi挖矿的愈演愈烈，问题也是日益显露。DeFi的流动性挖矿对于资金..
谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)在9月14日表示，谷歌的目标是，到 2030 年完全使用可再生能源，为其数据中心和办公室提供动力，从而成为全..