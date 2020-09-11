去哪儿：多地国庆酒店预订量翻倍

上周六晚，姜潮以一曲《你怎么舍得我难过》获得评委青睐，险胜对手刘端端登上歌王宝座，最新一期的《跨界歌王》中，又以一曲《时间都去哪儿了》勾起了评委和观众们的回忆。用最诚挚的感情唱出对时间逝去的不舍与感慨，歌曲经过姜潮的深情诠释，别有一番风味。演唱结束后，主持人问起选择这首歌的理由，姜潮表示感慨时间的流逝，一路走来觉得时间过得太快了，人生短暂，希望时间可以慢一点。说到动情处时，姜潮更是一度哽咽，因为自