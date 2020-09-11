去哪儿：多地国庆酒店预订量翻倍

据去哪儿平台公布数据显示，截至 9 月 10 日，平台十一假期酒店预订的平均支付价格比去年贵了近 2 成，但间夜同比增长达到 3 成。其中云南、西藏、甘肃、青海和海南增幅尤为突出，大理、丽江、西安、三亚、毕节等多个城市酒店预订量同比翻倍。
据去哪儿平台公布数据显示，截至 9 月 10 日，平台十一假期酒店预订的平均支付价格比去年贵了近 2 成，但间夜同比增长达到 3 成。其中云南、西藏、甘肃、青海和海南增幅尤为突出，大理、丽江、西安、三亚、毕节等多个城市酒店预订量同比翻倍。
上周六晚，姜潮以一曲《你怎么舍得我难过》获得评委青睐，险胜对手刘端端登上歌王宝座，最新一期的《跨界歌王》中，又以一曲《时间都去哪儿了》勾起了评委和观众们的回忆。用最诚挚的感情唱出对时间逝去的不舍与感慨，歌曲经过姜潮的深情诠释，别有一番风味。演唱结束后，主持人问起选择这首歌的理由，姜潮表示感慨时间的流逝，一路走来觉得时间过得太快了，人生短暂，希望时间可以慢一点。说到动情处时，姜潮更是一度哽咽，因为自
喜欢旅游的朋友应该对“去哪儿网”颇为熟悉，作为国内的旅游网巨头之一，去哪儿网的各种活动可以说是诚意满满。今年端午节的时候，去哪儿网就开启了深广专场直播，为各位在家的“驴友”们带来了满满的好货，下面我们一起来看下吧。去长隆旅游的话少不了要住酒店，难得一次的亲子之旅自然要选择公园旁边的主题酒店啦。长隆企鹅酒店推出的极地、温带、探险以及企鹅家庭等各式各样的主题房间颇受好评。另外帝企鹅自助餐厅还可以在就餐
今天下午，重庆市和去哪儿网达成战略合作，未来将发挥优势资源推动重庆文化旅游产业和大数据产业创新发展，共同打造重庆文旅新品牌。
还有不到一个月的时间，大家就将迎来国庆假期，不少网友已经开始准备旅游攻略了。与此同时，去哪儿网为国庆假期推出 999 元全国机酒包游“任你选”套餐。
文化和旅游部在8月17日发布消息，文化和旅游部正在制定、修订旅游住宿业和旅游景区标准，将反对食品浪费的内容列入其中，督促游客在旅游过程中做到节约饮食、绿色消费；引导和鼓励游客科学用餐。
2020年虽然有疫情，但是不少朋友还是想去一些比较好玩的地方旅游，比如日本，但是不知道去日本哪个城市比较好，下面就来为大家分享一下2020年日本十大旅游城市排名。
微信小商店的货源在哪里可以找，货源的好坏、价格等因素是直接影响到店铺的收益以及顾客回头率等几个因素，因此商家要找到合适的货源来提升自己店铺的竞争力。
8月28日消息，携程集团与联通大数据公司共同推出“联通智游-旅游产品预订分析平台”，旨在为文旅行业管理部门和相关企业提供定制化、模块化的数据平台服务。据介绍，基于4亿+用户每天产生的100TB交易数据，携程智慧旅游大数据中心能够从OTA游客量及属性、OTA消费分析、年龄分析、性别分析、交通产品分析、酒店产品分析、门票产品分析、游客趋势预测、舆情信息等多个维度出发，辅助企业和监管部门做好科学决策。目前，?
邵小贝的家乡河北省安新县圈头乡邵庄子村位于白洋淀深处，近两年，邵庄子村村民通过快手直播，带动了当地旅游经济的快速发展，村民的收入获得大幅提升。今年 48 岁的邵小贝就经常通过自己的快手账号“白洋淀快乐船长邵小贝”进行直播，这也让他成为白洋淀主播的代表之一，多次接受中央电视台、河北电视台的采访。据悉，通过“直播+旅游+扶贫”模式，快手已成为像邵庄子村一样的众多乡村实现脱贫增收、乡村振兴的重要推动力。 48 岁
“十一黄金周终于有盼头了，虽然跟团游还远没有恢复，但海棠湾、三亚湾的高端酒店入住率都超过了往年。“海南泰德金海洋公司总经理杨宏告诉Tech星球，今年境外游的停滞，再加上飞猪等旅游平台前期广告投入，国内旅游行业算是吃下了“救心丸”。
近日，在云南普洱，两只猴子接吻时被人发现于是害羞打闹的视频走红，视频中两只猴子的表现像极了人类。据国内媒体报道，视频拍摄者傅医生称，拍摄这段视频是前段时间去山上采药，无意间发现两
近日，全国范围内掀起了“文明用餐，杜绝浪费”的热潮，同程艺龙、同程旅业、同程国旅、海昌集团、宋城集团等50多家旅游企业面向全行业联合署名的一份《旅游行业“厉行节约，杜绝餐饮浪费”倡议书》（以下简称《倡议书》），发起了“厉行节约，杜绝餐饮浪费”倡议。《倡议书》面向一线导游、领队等旅游从业者以及旅行社、旅游景区、酒店等发出了六点倡议：向内部职工积极宣导“厉行节约，杜绝餐?
昨日，文化和旅游部印发《在线旅游经营服务管理暂行规定》，将于 2020 年 10 月 1 日起正式施行。其中，规定要求，在线旅游网站不得大数据杀熟，不得擅自屏蔽删除评价。
图注:2020黄河文化旅游品牌推广大会现场9 月 7 日， 2020 黄河文化旅游品牌推广大会(以下简称“大会”)在“黄河明珠”河南省三门峡市如期举行，政府领导、专家学者、达人大咖汇聚一堂，伴随着嘉宾主持海霞女士的隆重登场，这场以黄河文化旅游为中心的文旅盛会拉开帷幕。图注:嘉宾主持海霞女士河南省政府副省长何金平同志，文化和旅游部资源开发司副司长刘全同志，河南省政府副秘书长、办公厅主任王作成同志，河南省文化和旅游厅党?
今年 5 月份，阿里巴巴国际站、全球速卖通上杭州活跃卖家数量同比增长60%以上。全市跨境零售活跃网店数达 22334 家，与 2016 年底相比增长了125.55%。医药用品、食品饮料以及健康健身等跨境电商品类逆势大幅增长。 2020 年1- 5 月，杭州跨境电商进出口总额同比增长11.41%。其中，出口同比增长9.33%;进口同比增长16.06%;杭州跨境电商出口占比杭州外贸出口的21.27%。由此不难看出，通过发展跨境电商直达消费终端，抓住了全球消费线上
文化和旅游部公布《在线旅游经营服务管理暂行规定》，将于2020年10月1日起正式施行。规定要求，在线旅游经营者不得滥用大数据分析等技术手段，基于旅游者消费记录、旅游偏好等设置不公平的交易条件，侵犯旅游者合法权益。据悉，《规定》共计五章三十八条，分别是总则、运营、监督检查、法律责任和附则。明确了适用范围和相关主体。在中华人民共和国境内通过互联网等信息网络为旅游者提供包价旅游服务及交
夫子庙又称至圣庙、先师庙、先圣庙、文宣王庙，通常称为文庙，本是中国纪念孔子、供后人祭祀孔子的庙宇式建筑。夫子庙的历史最早可以追溯到孔子逝世的第二年（西元前 478 年），当时孔子的弟子在山东曲阜将其“故所居堂”立庙祭祀，庙屋三间，内藏衣、冠、琴、车、书等孔子遗物，并按岁时祭祀。唐朝贞观四年( 630 年)，太宗下诏:“天下学皆各立周、夫子庙。”自此，夫子庙遍及各地。南京夫子庙始建于东晋成帝司马衍咸康三年( 337 ?
9月7日消息，还有20多天就迎来今年的国庆长假，由于和中秋节重合，今年的国庆+中秋长假一共有8天假期，受困于国外疫情，旅客国庆不能出国，转而奔向国内小众、深度游目的地，利用8天长假走得更远。携程“2020中秋+国庆旅行指北”显示，除传统热门目的地三亚、丽江、昆明、厦门、西安、拉萨、哈尔滨、贵阳、成都、九寨沟之外，“大西北”国庆热度暴增475%，其中甘肃热度增长最快，兰州跻身全国热搜城市第4位。“穿越大?
7 月 28 日，文化和旅游部副部长李群、文化和旅游部市场司副司长李健、文化和旅游部艺术司文学美术处副处长张苗苗莅临位于北京 798 艺术区的孚链艺统科技有限公司，进行调研并提出指导意见。 调研期间，李群副部长一行参观了孚链艺术鉴证备案中心实验室，在对孚链艺术AID信息采集与区块链数据存证技术进行了深入了解后，对孚链艺术在推动中国艺术品市场诚信建设，引领艺术品行业发展与变革做出的成绩给予了充分的肯定，并对区块链
8 月12日起，国家移民管理局开始逐步恢复办理内地居民赴澳门旅游签注，澳门在2020疫情后首次“开关“。
OKEx晚报将在每日晚间为您带来最新的行情，以及相关行业动态。帮助投资人在最短的时间内了解当日动态消息，更好的握把每日行情。行情速递9 月 10 ..
8 月以来，关于Scratch报道层出不穷，在这些声音的推动下，目前Scratch官网和平台论坛已在内地被禁止访问，软件仅支持离线版本，其中涉及到网络相..
今天，高德地图正式上线大数据出游指南“高德指南”。据了解，“高德指南”覆盖国内 350 个城市吃住行游购娱全品类热门推荐，可以基于十亿“过来人..
据微博博主“冰宇宙”爆料称，苹果要求三星显示器公司提供大量可折叠手机屏幕样品，并希望独家供应一年的量。有人认为，这暗示着苹果已经开始对折..
据外媒报道，苹果方面应该没有放弃京东方的屏幕供应。虽然有消息称此前京东方的屏幕没有达到iPhone12 系列的标准，但有爆料称京东方依旧为苹果保留..
最强蜗牛每天都会放出密令，有可能是一天一个，也就可能是一天多个，很多玩家还不清楚最强蜗牛今天的最新密令是什么，下面就来为大家详细的介绍..
国际权威的商业新闻媒体Business Insider日前对外发布了“ 2020 亚洲商业变革百人榜”(100 people transforming business in Asia)，作为“泛娱乐..
9月10日消息，十一黄金周前夕，高德地图正式上线“高德指南”，覆盖国内350个城市吃住行游购娱全品类热门推荐。疫情让说走就走的无计划出游变得更..
00后这一代人，可能对于摩托罗拉已经没多少印象了。但在80、90后眼中，它绝对是一个时代的符号，一个可以怀念的“按键打字盲发短信”的青葱岁月。..
华为nova7 SE发布后受到了很多朋友喜欢，现在有爆料称这款手机的新版本要来了! 9 月 11 日，数码博主@数码闲聊站 爆料称，华为nova7 SE新版本要上..
据iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，截至 2020 年第二季度，美团和饿了么两家已包揽了外卖市场近95%市场份额，双头垄断格局逐渐形成。..
距离2021年仅剩下110多天了，主要厂商都开始了新旗舰机的准备工作，就安卓阵营来说，无疑将围绕骁龙875芯片平台布局。来自博主数码闲聊站的最新爆..
今日，高德地图正式上线“高德指南”，覆盖 350 个城市吃住行游购娱全品类热门推荐。高德指南首批上线的是出游榜单、酒店榜单和美食榜单。在高德地..
9 月 8 日晚，酷开 2020 秋季新品发布会在深圳举行。发布会上，酷开电视除了推出全新的P70 75智慧剧幕之外，也回顾了自品牌成立以来取得的成绩。从..
2020 年 8 月 21 日，为期四天的中国国际电梯展览会在上海国家会展中心圆满落幕。来自成都的视觉AI品牌—梯智眼，凭借领先的视觉AI技术，结合对电..
如今很多人已经不想去电影院，反而觉得在家享受大屏更加舒服。无论是看电影或者球赛，超大屏的投影仪就像是私人家庭影院，可以带来不一样的感受。..
导致一个人肥胖的因素有非常多，如每天的食物摄入量过多、久坐不运动以及先天遗传的肥胖症等等，都会导致体重飙升等问题。不过，如今随着科学的不..
当地时间 9 月 10 日，西班牙网友Elena在“随手拍”海尔网站上传了一组名为“漂亮酒柜”的照片，并配文:“想带一台回家”。照片中，两个人举着红酒..
9月11日消息，Canalys在其最新的预测报告中预计，2020年全球5G智能手机出货量将达到近2.8亿台，预计2020年智能手机出货量总额将比2019年全年同比下..
9月11日消息，据国外媒体报道，大数据公司Palantir最近向SEC（美国证券交易委员会）提交的文件显示，该公司估值约105亿美元，较5年前缩水一半。Pa..