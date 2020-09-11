去哪儿：多地国庆酒店预订量翻倍

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去哪儿：多地国庆酒店预订量翻倍

2020-09-11 10:30 · 稿源：站长之家

去哪儿平台公布数据显示，截至 9 月 10 日，平台十一假期酒店预订的平均支付价格比去年贵了近 2 成，但间夜同比增长达到 3 成。其中云南、西藏、甘肃、青海和海南增幅尤为突出，大理、丽江、西安、三亚、毕节等多个城市酒店预订量同比翻倍。

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