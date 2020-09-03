马云称未来乡村教育比城市有优势 城里补习班太多

站长之家(ChinaZ.com) 9月3日 消息:9 月 3 日，在 2020 马云乡村师范生启航典礼上，马云称，虽然目前乡村教育看起来比城里落后，但他认为未来反而可能是优势。城里的补习班太多，反而是乡村的孩子，只要给他们学习音体美课程的机会，他们可能会更有机会在“育”上获得发展。

学习音乐可以激发孩子们的灵性，学习舞蹈让他们懂得节奏;学习绘画可以开启他们的想象力。体育运动则让孩子们学会包容、团队、责任，学会在冲突中解决问题，学会在挫折中走出来。