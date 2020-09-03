马云称未来乡村教育比城市有优势 城里补习班太多

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 马云最新资讯 > 正文

马云称未来乡村教育比城市有优势 城里补习班太多

2020-09-03 21:35 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月3日 消息:9 月 3 日，在 2020 马云乡村师范生启航典礼上，马云称，虽然目前乡村教育看起来比城里落后，但他认为未来反而可能是优势。城里的补习班太多，反而是乡村的孩子，只要给他们学习音体美课程的机会，他们可能会更有机会在“育”上获得发展。

马云

学习音乐可以激发孩子们的灵性，学习舞蹈让他们懂得节奏;学习绘画可以开启他们的想象力。体育运动则让孩子们学会包容、团队、责任，学会在冲突中解决问题，学会在挫折中走出来。

网友热搜:

阿里巴巴财务分析阿里巴巴井贤栋简历阿里巴巴关明生阿里巴巴大麻烦终于来了：在美遭集体诉讼阿里巴巴港股退市阿里巴巴最新战略阿里巴巴怎么开通旺铺阿里巴巴vs京东阿里巴巴钉钉媒体开放日阿里巴巴幕后投资人阿里巴巴员工股份阿里巴巴梁红生
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 阿里巴巴注册新公司：京西

    据国内媒体报道，阿里巴巴近日注册了一家新公司：京西，这名字实在容易让人想入非非，联想到另一家公司。重点是，京西的经营范围涵盖电子产品销售，与京东主营业务一致！根据天眼查的信息，8月

    京西

  • 阿里巴巴注册新公司京西，业务与京东一样

    根据天眼查显示， 8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司，京西公司由阿里巴巴(中国)有限公司100%持股，注册资本 5 亿元，经营范围中涵盖的电子产品销售，与京东的主营业务一致。

    阿里巴巴 京东

  • 阿里巴巴：无法保证蚂蚁集团上市及发行将在何时完成

    今日，阿里巴巴在港交所发布公告称，集团持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团，宣布在沪港同步上市及首次公开发行计划公开提交了上市申请，任何该等上市及发行时间取决于市场情况及其他因素，且无法保证该等上市及发行将在何时完成。

    阿里巴巴 蚂蚁集团

  • 美商务部长否认限制阿里巴巴：没有采取任何正式行动

    8月17日，美国商务部长罗斯接受福克斯新闻采访时表示，商务部正在执行几周前特朗普下发的政令，处理TikTok相关事宜，目前没有对阿里巴巴采取任何正式行动。日前特朗普在新闻发布会提及正在考虑向更多中国企业施压。

    阿里巴巴 TikTok 特朗普

  • 阿里巴巴阿里妈妈成立13年来已服务超百万商家

    在今日的阿里妈妈M峰会上，阿里巴巴方面称，成立 13 年来，阿里妈妈已经服务超百万商家，成为一个链接 31 万品牌客户、累计覆盖 14 亿品牌会员、会员同比增长超100%的商业创新生态。

    阿里巴巴 阿里妈妈

  • 阿里巴巴：停止UCWeb及其他创新业务在印度服务

    8月20日晚间消息，阿里巴巴2021财年Q1季度分析师电话会议上，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇表示，基于可持续发展的考虑，决定停止UCWeb及其他创新业务在印度的服务，预计不会对阿里集团的财务情况构成重大影响。此外，张勇还表示，中美之间日益紧张的关系也带来了新的不确定性。针对近期美国政府对中国互联网企业的政策变化，张勇说：“我们正密切关注美国政府对中国企业的政策变化，跟踪评估这些变化对阿里可?

    阿里 UC 印度市场

  • 筑巢引凤 阿里巴巴全球诸神之战落地梅州

    当具有创投领域“奥运会”之称的“阿里巴巴全球诸神之战创客大赛”，落地在“世界客都 长寿梅州”，将碰撞出什么样的火花？ 8 月 26 日，阿里巴巴全球诸神之战梅州创客大赛城市（杭州）推介会召开，一场创投头脑风暴开启。梅州创客大赛杭州推介会栽好梧桐树阿里助力搭上“新基建”快车据了解，阿里巴巴全球诸神之战梅州创客大赛由梅州市工业和信息化局主办，阿里云创新中心与星火工场（梅州）创业投资有限公司承办，梅州市中小企业

    阿里巴巴 阿里巴巴全球诸神之战

  • 美国商务部长称未对阿里巴巴采取任何行动

    据新华财经援引彭博报道，美国商务部长罗斯接受媒体采访称，美国忙着处理TikTok的事情，没有对阿里巴巴采取任何正式行动。

    阿里巴巴 阿里美国 美国禁令

  • 阿里巴巴注册新公司京西，官方回应根据公司位置起的

    8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司，这被不少网友与“京东”联系在一起，对于这家公司的名字，阿里方面做出了回应，称京西是阿里云开的，搞高科技数据中心和新基建的，因为注册地在北京西边的张家口，所以叫“京西”。

    阿里巴巴

  • 阿里巴巴成立新公司京西 与京东的主营业务一致

    8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司(简称京西公司)。据了解，京西公司由阿里巴巴(中国)有限公司100%持股，注册资本 5 亿元人民币，法定代表人是周明，冯云乐任监事。

    阿里巴巴 京西 京东

  • 阿里巴巴将为道达尔中国业务提供大数据等服务

    8月11日消息，据国外媒体报道，阿里巴巴和道达尔日前签署协议，阿里将为道达尔（Total）的中国业务提供各种数字服务。阿里巴巴根据协议，双方将基于阿里巴巴商业操作系统 (ABOS)展开深入合作。道达尔将成为首家接入阿里商业操作系统的国际能源企业。道达尔中国将依托阿里的数字化技术与能力，在电商跨端运营、移动支付、本地化服务、供应链、大数据、组织管理等各领域展开深度合作，为中国区的加油站业务、润滑油业务?

    阿里巴巴 大数据

  • 阿里巴巴港股市值超腾讯1万亿港元

    截至今日港股收盘，阿里巴巴股价291. 2 港元，总市值6. 303 万亿港元。腾讯控股股价 545 港元，总市值5. 222 万亿港元。

    阿里巴巴 腾讯股价 阿里股价

  • 圆通速递66亿元转让12%股份给阿里巴巴

    圆通速递晚间公告，蛟龙集团、喻会蛟、张小娟拟以17.406 元/股向阿里网络转让3.79亿股股份，占公司股份总数的12%。上述转让价格总计约合66亿元。公告显示，双方共同推进快递物流、航空货运、国际网络及供应链、信息技术等的协同合作和优势互补，增强双方客户服务能力及全球化综合服务能力。本次转让完成后，上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司仍然是圆通的控股股东。圆通创始人、董事长喻渭蛟夫妇仍然控?

    圆通 阿里巴巴 圆通速递

  • 阿里巴巴涨近4% 港股市值破6万亿港元

    今日港股开盘，阿里巴巴高开近4%，报279. 80 港元，创历史新高，港股市值突破 6 万亿港元，达60050. 07 亿港元。昨日下午，蚂蚁集团向上交所及港交所同步递交上市招股文件。

    阿里 阿里巴巴 蚂蚁集团

  • 阿里巴巴的业绩将更多地依靠新零售，更少地依靠淘宝/天猫

    阿里巴巴于 8 月 20 日晚公布了季度业绩：营业收入同比增长34%，调整后EBITDA增长30%，扣非净利润增长28%，扣非归母净利润增长23%。淘宝/天猫的年活买家和月活用户仍然在增长;天猫实体GMV同比增长27%——比我想象的要快，体现了疫情之后电商消费者需求的复苏。

    阿里巴巴 阿里财报 阿里新零售

  • 阿里巴巴Q1财报看点：饿了么“抬头” 下沉生意越做越顺手

    受到疫情的影响，2020年第一季度阿里净利润下滑八成。不过，伴随着集团的一系列调整，加上疫情的缓解，阿里重新回到增长的轨道上来，财报中各种同比增长以及超预期的数字就可以说明一切。北京时间8月20日晚间，阿里巴巴对外发布新财年一季度业绩，数据显示，截至2020年6月30日止的季度内，阿里巴巴营收1537.5亿元，相比较下，上年同期为1149.2亿元；净利润为394.7亿元，同比增长28%。值得注意的是，作为史上投入力度最

    阿里巴巴 饿了么

  • 阿里巴巴张勇谈国际形势：相信国际贸易和合作会继续

    凤凰网科技讯 8月20日晚间消息，阿里巴巴2021财年Q1季度分析师电话会议上，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇表示，除疫情外，中美之间日益紧张的关系也带来了新的不确定性。张勇说：“我们相信国际贸易和合作仍会继续，也相信阿里‘让天下没有难做的生意’的使命和实践既符合中国的利益，也符合美国的利益。”张勇介绍说，阿里巴巴作为全球最大电商平台，在美国的业务重点是帮助美国品牌、零售商、中小商家及农场主，将商品销往

    阿里巴巴

  • 港股阿里巴巴刷新历史新高 股价报286港元

    截至目前，阿里巴巴港股涨幅达3.25%，报 286 港元，市值达61380.70万亿港元，创历史新高。

    阿里巴巴 阿里巴巴股价

  • 阿里巴巴发布2021财年第一财季财报

    凤凰网科技讯 8月20日消息，阿里巴巴今日公布2021财年第一财季财报，第一季度营收1,537.5亿元人民币，市场预估1,480.6亿元人民币。

    阿里

  • 阿里巴巴注册新公司”京西“ 官方回应：因在北京西边

    阿里巴巴与京东的关系大家都懂得，日前有网友发现阿里巴巴注册了一个新公司——京西，业务也涵盖电子产品销售，随后这则消息引发了网友吃瓜的热情。据报道，阿里注册的这个公司叫做

    阿里巴巴
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
Zoom市值超过IBM 百度共生计划 抖音小店 OKEx 磁力下载 SDK 显卡天梯 cpu天梯 cpu天梯图 手机CPU天梯图

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM