淘宝直播2020年目标GMV上调至5000亿元

DoNews 9月1日消息（记者 程梦玲）9月1日，淘榜单发布了一份独特的“姐姐报告”，显示在最近的前50头部淘宝主播中，30岁以上的专业主播占比高达50%。28岁+至35岁的姐姐主播占比约为42%。报告数据显示，30+姐姐们每天在淘宝直播上买买买的时间平均超过20分钟。晚上哄睡宝宝后以及午休期间是她们给自己创造的沉浸式购物时间。高客单价和家庭也成为她们的消费关键词。此外，高消费力的姐姐们也助力不少高客单价商品在直播间里爆发。同