淘宝直播2020年目标GMV上调至5000亿元

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淘宝直播2020年目标GMV上调至5000亿元

2020-09-03 16:13 · 稿源：站长之家

据36氪报道，多位消息人士透露， 2020 年淘宝直播目标GMV(即总成交额)预计为 5000 亿元。对此，阿里方面暂未回应。 2018 年，淘宝官方曾表示，淘宝直播预计将在 3 年里达到 5000 亿元的规模。 1 年销售 5000 亿元，已大大超过淘宝直播曾经的预期目标。

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