淘宝直播2020年目标GMV上调至5000亿元

据36氪报道，多位消息人士透露， 2020 年淘宝直播目标GMV(即总成交额)预计为 5000 亿元。对此，阿里方面暂未回应。 2018 年，淘宝官方曾表示，淘宝直播预计将在 3 年里达到 5000 亿元的规模。 1 年销售 5000 亿元，已大大超过淘宝直播曾经的预期目标。
据36氪报道，多位消息人士透露， 2020 年淘宝直播目标GMV(即总成交额)预计为 5000 亿元。对此，阿里方面暂未回应。 2018 年，淘宝官方曾表示，淘宝直播预计将在 3 年里达到 5000 亿元的规模。 1 年销售 5000 亿元，已大大超过淘宝直播曾经的预期目标。
任何风口都要面临“回归均值”的考验。过往 10 年互联网行业一轮又一轮风口早已证明了这个铁律。乘坐在风口上的行业沉沉浮浮，受到经济周期、政府调节逆周期、企业盈利周期的影响。风口来时行业一地鸡毛，风口过后往往才是行业稳扎稳打形成良性循环之时。
某天夜里临睡前刷淘宝，系统给我推荐了几个美妆直播，标题和封面把我吓得不轻。这些直播间的封面图片看得我后背发凉：要么是满脸皱纹的老年人，配上诡异的色调;要么是一张扭曲的网红锥子脸，让我引起强烈不适;还有的甚至为了表现出整容失败，把脸都给 P 歪了。
9月3日消息，淘宝直播今天宣布已经全面开放直播技术和能力，让更多中小平台、商家、主播共享直播带货高速增长的红利。具体来看，淘宝直播此次开放了包括直播能力、互动能力、选品能力以及直播内容、一键同步在内的几乎全部直播解决方案。未来，所有合作平台都能接入淘宝的商品池，中小平台上的主播也能选择高品质的商品去带货。据了解，接入淘宝的商品池后，这些新兴直播平台上的消费者都能享受到淘宝的售后保障和物流
8 月 13 日晚 7 点半，湖南卫视当家花旦谢娜在淘宝开启了一场带货直播， 6 小时的直播有接近 1400 万网友围观，在线点赞数超过 1 亿。谢娜的“谢谢您na”直播间，像是复制出了一个“快乐大本营”，综艺感十足，全程高能到让人合不拢嘴。这档直播也被称为“全网首档竖版综艺”。
没有人能够否认，在直播电商市场里，美妆占据着绝对C位。从数据上看，美妆产品在大促时表现惊人。今年天猫 618 活动中，美妆是TOP主播薇娅、李佳琦选品池里的最大类目，占比分别高达37.5%和66.5%。美妆产品在日常直播时也表现不俗。今年上半年，SK-II新品首发直播间销售额逼近亿级。
DoNews8月20日消息（记者 翟继茹）20日，阿里巴巴新一季财报中披露淘宝直播数据显示，淘宝直播引导的成交已经连续8个季度同比增超过100%。 数据显示，过去一年，淘宝直播上诞生了177位带货超过1亿元的主播。在直播生态方面，在淘宝直播带来的成交中，商家直播的占比超过6成，成为商家和品牌持续增长的新动力，淘宝直播引导的商品打开率和进店率超过60%。618数据显示， 开淘宝直播的商家数量同比大涨160%，超过600位来自品牌商家的?
通过直播带动电商发展已经成为行业共识，但怎样的直播才能让用户的消费欲望在上一个台阶却是当下的一个新课题。淘宝直播对于这方面的探索下足了功夫，甚至开始改变自身的工具属性。
DoNews 9月1日消息（记者 程梦玲）9月1日，淘榜单发布了一份独特的“姐姐报告”，显示在最近的前50头部淘宝主播中，30岁以上的专业主播占比高达50%。28岁+至35岁的姐姐主播占比约为42%。报告数据显示，30+姐姐们每天在淘宝直播上买买买的时间平均超过20分钟。晚上哄睡宝宝后以及午休期间是她们给自己创造的沉浸式购物时间。高客单价和家庭也成为她们的消费关键词。此外，高消费力的姐姐们也助力不少高客单价商品在直播间里爆发。同
【上海大妈问诺奖得主如何炒股致富】据媒体报道， 8 月 19 日，一位上海大妈在视频连线的淘宝直播中询问诺贝尔经济学奖得主罗伯特·席勒：最近有什么股票可以推荐？席勒认为，个人投资者不应在股市上投入太多，「千万不要把炒股视作快速致富的手段。」
9月1日消息，淘榜单发布了一份独特的“姐姐报告”，显示在最近的前50头部淘宝主播中，30岁以上的专业主播占比高达50%。此前，薇娅在一次接受采访中表示，“30岁是所有人职业生涯的黄金期，无论男女。30岁更不是女人的一道坎，它完全可以成为一块漂亮的跳板。”同时，淘宝直播上的明星主播，同样是刘涛、谢娜、唐笑、左岩这些30+姐姐们顶起了半边天。相比于年轻妹妹们，她们的社会阅历和生活经验更丰富，在选品、推荐上
淘宝直播已经成为近年来增长最快的新经济业态。 8 月 20 日，阿里巴巴发布新一季财报，淘宝直播引导的成交连续 8 个季度同比增超过100%。
阿里巴巴今晚发布了2021财年Q1季度财报，不仅营收及盈利创造记录，旗下多个业务都在高速增长，其中淘宝直播更是连续8个季度翻倍增长，成为阿里业务增长的引擎。根据阿里财报，从2018财年Q3季度
【TechWeb】8月20日消息，今天阿里巴巴发布新一季财报，数据显示，淘宝直播引导的成交已经连续8个季度同比增超过100%。数据显示，截至2020年6月30日止的季度内，阿里巴巴营收1537.5亿元，相比较下，上年同期为1149.2亿元；净利润为394.7亿元，同比增长85.72%。过去一年，淘宝直播上诞生了177位带货超过1亿元的主播。阿里巴巴财报显示：在淘宝直播带来的成交中，商家直播的占比超过6成，成为商家和品牌持续增长的新动力。此外，今?
一场秋雨一场寒，经历了上半年舆论讨论癫狂状态、刚刚有点冷静意味的直播电商，在这几天又迎来了一波小高潮。
小红书直播间可以挂淘宝商品链接了。爆料人向亿邦动力提供的截图显示，小红书博主“爱臭美的狗甜儿”在 8 月 16 日的一场直播中已尝试带货淘宝商品。“就我了解，挂淘宝链接目前只能在直播间，图文笔记不能挂;外链也只能挂在红人(创作者)的直播间，企业号还不行。”上述爆料人补充道。
日前，抖音官方发布消息称： 9 月 6 日起，抖音直播间只能上抖音小店商品，和走巨量星图的第三方店铺商品; 10 月 9 日开始，则只支持小店商品。
抖音刚刚跟淘宝签了一个规模远超上一年的年框合作，反手就把包括淘宝在内的第三方链接给“禁”了——虽然只针对直播带货中的购物车链接。
近日，淘宝特价版即将正式上线短视频频道的消息被网络刷屏。往小处看，这不过是淘宝特价版新增了一个新功能。但往大处看，在杀入短视频赛道后，淘宝特价版“短视频种草+直播拔草+社交”的内容电商闭环正式成型，其在供需两端的影响力，将借助阿里经济体的势能将不断发酵与放大，尤其是在淘宝特价版快速增长的大背景下。
显然，“无人直播”继去年火了一把后，今年再次成为“直播小白”与“搞直播破产团灭者”的救命稻草，起码很多大师是这么宣传的，什么卡直播广场热门技术、去重技术等层出不穷。既然很多人关注，那就随便写一笔。为什么随便写?因为大家都知道，老匡向来对这种没啥积累，受平台政策影响大、收入不稳定的生意持怀疑态度，且坚定不移的反对大家动手。
在昨日晚间阿里巴巴第一季度财报电话会议上，被问及淘宝特价版与抖音之间的竞争时，张勇表示：淘宝特价版面向对价格比较敏感的用户，提供高质量且价格优惠的产品，淘宝特价版的目标用户非常明确，作为用户体验的一部分，我们加入了直播和短视频，但这不代表全部的用户体验
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最近， 360 网站、WPS、Wi-Fi万能钥匙、什么值得买等等平台都开启了直播带货。记者了解到，这些直播背后，用的都是淘宝直播的技术和能力。..
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9月3日，《财富》杂志 2020 年全球40位40岁以下商界精英榜单揭晓。在此次上榜名单中，国内共 7 位商界精英在列。包括快手创始人兼CEO宿华、百度集..
抖音应该说是目前最火的短视频 app 了，想必大家在闲下来的时候都会刷一刷抖音乐，但是可能一抖就停不下来了。想必大家在刷抖音的时候应该都有刷到..
在这个多样化审美的年代，千篇一律的汽车外观很难满足所有消费者对美的追求。而小鹏G3i超前的设计理念让它顺利斩获世界著名的 2019 年度“iF”设计..