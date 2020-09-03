蔚来汽车：8月交付3965辆汽车 同比增长104.1%

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蔚来汽车：8月交付3965辆汽车 同比增长104.1%

2020-09-03 15:35 · 稿源：站长之家

今日，蔚来汽车公布数据称， 8 月交付 3965 辆汽车，同比增长104.1%，包括 2840 辆ES6、 1125 辆ES8。 2020 年，蔚来汽车累计交付 21667 辆汽车，同比增长109.9%。

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