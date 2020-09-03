蔚来汽车：8月交付3965辆汽车 同比增长104.1%

8月26日消息，据国外媒体报道，在当地时间周二美国股市开盘前发布的一份新报告中，瑞银将电动汽车制造商蔚来汽车（NIO）的股票评级从“卖出”上调为“中性”，并将其目标股价从1美元上调至16.3美元。瑞银称，全球电动汽车需求强劲，且蔚来汽车的财务状况有所改善。瑞银分析师Paul Gong指出，蔚来汽车的销量在第二季度很好地恢复了，并且该公司将在第三季度继续保持强劲的销售势头。他还表示，该公司兑现了提高毛利率的