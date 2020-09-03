蔚来汽车：8月交付3965辆汽车 同比增长104.1%

今日，蔚来汽车公布数据称， 8 月交付 3965 辆汽车，同比增长104.1%，包括 2840 辆ES6、 1125 辆ES8。 2020 年，蔚来汽车累计交付 21667 辆汽车，同比增长109.9%。
今日，蔚来汽车公布数据称， 8 月交付 3965 辆汽车，同比增长104.1%，包括 2840 辆ES6、 1125 辆ES8。 2020 年，蔚来汽车累计交付 21667 辆汽车，同比增长109.9%。
DoNews 8月5日消息（记者 丁凡）近日，苏宁与蔚来汽车达成战略合作， 双方将围绕渠道拓展、消费者服务、品牌推广、B2B合作、酒店业务、智能制造等领域展开合作，并在苏宁广场落地“蔚来展厅”。双方将共同打造汽车智慧零售体验店。
8月14日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商蔚来汽车（NIO）已开始加大自动驾驶自研投入。据悉，蔚来北美的自动驾驶副总裁、苹果汽车项目“泰坦”前员工杰米·卡尔松（Jamie Carlson）已于今年6月份离开公司，而曾任Momenta研发总监的任少卿已加入蔚来。据悉，蔚来北美总部最早成立于2015年，主要承担着自动驾驶技术的研发职能。据报道，任少卿的加入被认为是，蔚来增加其在自动驾驶方面的投入，以及蔚来决定将其自?
8月21日消息，据国外媒体报道，昨日，电动汽车制造商蔚来汽车（NIO）发布了电池租用服务BaaS（Battery as a Service），提供车电分离、电池租赁、可充可换可升级的服务。有了这项服务，购车者可以购买没有电池包的ES8、ES6或EC6车型，然后租用电池，这有利于降低汽车的起售价。电池组是电动汽车最昂贵的部件之一。现在，补贴后最便宜的蔚来车型是ES6 SUV，这款车不带电池包的话是27.36万元，带电池组的话是34.36万元，
【TechWeb】8月4日消息，据国外媒体报道，蔚来汽车7月交付数据亮眼，推动公司股价大涨近14%。蔚来汽车股价表现蔚来公布，在7月交付3533台汽车，增长了322.1％，超过了去年同期交付数的4倍，是仅次于今年6月的史上第二高单月交付成绩。蔚来ES8本月交付923台，超过增长462.8％，自2018年6月启动交付至今，已累计交付23861台。蔚来ES6本月交付2610台，逐渐增长287.8％，环比增长5.4％，自2019年年年年6月启动交付至今，已累计交付257
8月12日消息，据国外媒体报道，当地时间周二，电动汽车制造商蔚来汽车（NIO）的股价大幅下跌，尽管该公司此前公布了好于预期的第二季度业绩。截至当地时间周二美股收盘，蔚来汽车的股价下跌8.59%，报收于12.99美元。如果按照收盘价计算，该公司市值为153.86亿美元。当地时间周二，该公司发布了截至6月30日的2020年第二季度财报。财报显示，该公司第二季度获得营收37.189亿元（约合5.264亿美元），高于分析师预估的5.04
蔚来汽车今天宣布，公司开始发行7500万股美国存托股票(ADS)，每股ADS代表1股A类普通股。蔚来汽车打算授予承销商超额配售权，在30天内额外至多购买1125万股ADS。摩根士丹利、中金证券(香港)有限公司、美国银行证券公司担任承销商。蔚来汽车计划利用此次发行ADS的净收入来增加蔚来中国的股本和所有权，回购蔚来中国特定少数股东所持有的股权，以及投资自动驾驶技术的研发、全球市场开发以及一般企业用?
今日，针对“ 8 月中下旬终身免费换电权益将有重大退坡”的传闻，蔚来方面回应称，目前终身免费换电政策没有取消，新买车的用户依然可以享受免费换电服务。
没有了资金后顾之忧的蔚来汽车，近段时间的感觉可以说是春风得意马蹄急，除了市值创新高之外，汽车产销主营业务的表现也是可圈可点。而今，蔚来汽车还将进一步丰富其产品线，又要推出一款全新
据证券时报报道，8 月 20 日，蔚来汽车发布电池租用服务(BaaS)。按照BaaS方案，购买蔚来全系车型无需购买电池，车价可以减少 7 万元(对应70KWh动力电池包)，每个月需支付 980 元服务费。
8月26日消息，据国外媒体报道，在当地时间周二美国股市开盘前发布的一份新报告中，瑞银将电动汽车制造商蔚来汽车（NIO）的股票评级从“卖出”上调为“中性”，并将其目标股价从1美元上调至16.3美元。瑞银称，全球电动汽车需求强劲，且蔚来汽车的财务状况有所改善。瑞银分析师Paul Gong指出，蔚来汽车的销量在第二季度很好地恢复了，并且该公司将在第三季度继续保持强劲的销售势头。他还表示，该公司兑现了提高毛利率的
蔚来汽车公司(NYSE: NIO)今天发布了截至6月30日的2020财年第二季度未经审计财报。财报显示，按照美国通用会计准则(GAAP)计算，蔚来汽车第二季度总营收为37.189亿元(人民币，下同)(约合5.264亿美元)，同比增长146.5%；归属于蔚来汽车普通股股东的净亏损为12.078亿元(约合1.710亿美元)，同比收窄63.6%。(作者/箫雨)
8月12日消息，据国外媒体报道，当地时间周二，电动汽车制造商蔚来汽车（NIO）公布了好于预期的二季度财报。在财报中，该公司预计，2020年第三季度，其汽车交付量为1.1万-1.15万辆，同比增长约129.2%至139.6%，环比增长约6.5%至11.3%。蔚来还预计，今年第三季度，该公司的总营收将在40.475亿元人民币（约合5.729亿美元）至42.123亿元人民币（约合5.962亿美元）之间，同比增长约120.4%至129.3%，环比增长约8.8%至13.3%。
蔚来今日公布今年7月交付数据，共交付3533台，同比增长322.1%，超过了去年同期交付数的4倍，是仅次于今年6月的史上第二高单月交付成绩。受疫情影响，今年蔚来汽车的交付量在2月份跌入低谷，只有707台，随着疫情得到控制，从3月份到6月份，分别交付了1533台、3155台、3436台、3740台。按照蔚来在2020年一季度财报中预测，二季度交付量将达到9500-10000辆，现在来看二季度的变现超出预期，如今两款量产车的
8月27日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商蔚来汽车的股价在当地时间周二大涨近20%后，又在当地时间周三大涨近15%，创下历史新高。在摩根士丹利和花旗分析师发表乐观评论后，蔚来汽车股价在当地时间周三升至历史新高。据悉，摩根士丹利分析师Tim Hsiao在当地时间周三早间的一份新报告中，将蔚来汽车的ADS（美国存托股票）评级从“持股观望”上调为“增持”，并将该公司的目标价从12美元上调至20.50美元。此外，花旗
截至昨日收盘，蔚来汽车股价上涨上涨19.17%，报17. 84 美元，目前总市值为211. 31 亿美元。据了解，这是蔚来汽车市值首次超过 200 亿美元。
8月26日消息，据国外媒体报道，截至当地时间周二美股收盘，电动汽车制造商蔚来汽车（NIO）股价上涨19.17%，报收于17.84美元，公司市值首次超过200亿美元。此前，瑞银将蔚来汽车的股票评级从“卖出”上调为“中性”，并将其目标股价从1美元上调至16.3美元。该公司称，全球电动汽车需求强劲，且蔚来汽车的财务状况有所改善。今年8月11日，蔚来汽车公布了截至6月30日的2020年第二季度财报。财报显示，该公司第二季度获得?
据国外媒体报道，今日，电动汽车制造商蔚来汽车（NIO）宣布，它将于2020年8月11日（星期二）美股开盘前公布2020年第二季度未经审计的财务业绩。该公司的管理层将于美国东部时间2020年8月11日上午8点（北京时间2020年8月11日晚上8点）召开财报电话会议。今日，蔚来汽车公布了2020年7月份的交付数据。该月，该公司共交付了3533辆汽车，同比增长322.1%，是仅次于今年6月的史上第二高单月交付成绩。7月份，该?
今日，蔚来公布数据称， 7 月交付了 3533 辆汽车，同比增长322.1%，包括 2610 辆ES6 以及 923 辆ES8。目前，蔚来汽车在 2020 年共交付了 17702 辆汽车，同比增长111.3%。
今日，嘀嗒出行与蔚来宣布开启一项全新尝试，鼓励蔚来车主成为嘀嗒顺风车主，以增强运力端供给。即日起，更多蔚来车主有望加入嘀嗒顺风车平台，将车上空座分享给顺路乘客，而嘀嗒出行则为全体蔚来车主提供绿色审核通道，并为用户提供超值顺风车周卡，蔚来车主能以最快速度通过审核，同时更多用户能够享受到超低价乘车。
今日，蔚来发布了2020Q2 财报，财报显示，第二季度蔚来营收37. 2 亿元，去年同期为15. 08 亿元。汽车交付量为 10331 辆，去年同期为 3553 辆;其中ES8 交付 2263 辆，ES6 交付 8068 辆。
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